अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ‘जॉली एलएलबी 3’ जबरदस्त हिट साबित हुई थी. यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को रिलीज़ सिनेमाघरों में पहुंची थी और महज 15 दिनों में इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली थी. लोगों ने सिनेमाघरों में इस कोर्ट रूम ड्रामा को खूब एंजॉय किया. वहीं फैंस इसी ओटीटी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली ‘जॉली एलएलबी 3’ की ओटीटी रिलीज डिटेल्स आ गई हैं. जानते हैं ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां डेब्यू करेगी?

‘जॉली एलएलबी 3’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित ‘जॉली एलएलबी 3’ इस फ्रेचाइजी का तीसरा भाग है. इसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव औरऔर गजराज राव ने अहम रोल प्ले किया है. इस फ़िल्म को क्रिटिक्स से अच्छा रिव्यू मिला और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है. वहीं ‘जॉली एलएलबी 3’ अपना थिएट्रिकल रन पूरा करने की तैयारी में है इसी के साथ फैंस अब इसके ओटीटी पर डेब्यू करने को लेकर भी बेहद एक्साइटेड हैं.

बता दें कि ये फिल्म 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही है.

‘जॉली एलएलबी 3’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘जॉली एलएलबी 3’ 19 सितंबर को रिलीज़ हुई थी. इसने अपनी शुरुआत अच्छी की, हालांकि पहले वीकेंड के बाद इसकी कमाई में भारी गिरावट आई, लेकिन लंबे समय तक इसने अच्छी पकड़ बनाए रखी. कुल मिलाकर, इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 117.06 करोड़ की कमाई की है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 138.13 करोड़ है.

जॉली एलएलबी 3 की कहानी

जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार जॉली त्यागी और अरशद वारसी जॉली मिश्रा की भूमिका में हैं. दोनों वकीलों की अपनी अनूठी शैली है, जो उनकी प्रतिद्वंद्विता को और भी मज़ेदार बनाती है. जज त्रिपाठी, के किरदार में एक बार फिर सौरभ शुक्ला ने रंग जमाया है.कोर्टरूम में भले ही चुटकुलों और कॉमेडी ने लोगों को हंसाया लेकिन दोनों ही एक्टर्स अपने जबरदस्त एक्सप्रेशंस और डायलॉग के जरिए दर्शकों का दिल छू गए.

सितारों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

अक्षय कुमार के प्रोफेशनल फ्रंट की हात करें तो उनके पास भूत बंगला और वेलकम टू द जंगल जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस बीच, अरशद वारसी को आखिरी बार बंदा सिंह चौधरी में देखा गया था और उन्होंने नेटफ्लिक्स की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड* में गफूर भाई के रूप में एक शानदार कैमियो किया था.