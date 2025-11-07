हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीJolly LLB 3 OTT Release: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देखें

Jolly LLB 3 OTT Release: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देखें

Jolly LLB 3 OTT Release: अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी 3' अब ओटीटी पर डेब्यू करने वाली है. जानते हैं इसे घर बैठे कब और कहां देख सकेंगे?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Nov 2025 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की ‘जॉली एलएलबी 3’ जबरदस्त हिट साबित हुई थी. यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को रिलीज़ सिनेमाघरों में पहुंची थी और महज 15 दिनों में इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली थी. लोगों ने सिनेमाघरों में इस कोर्ट रूम ड्रामा को खूब एंजॉय किया. वहीं फैंस इसी ओटीटी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली ‘जॉली एलएलबी 3’ की ओटीटी रिलीज डिटेल्स आ गई हैं. जानते हैं ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां डेब्यू करेगी?

जॉली एलएलबी 3’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित ‘जॉली एलएलबी 3’ इस फ्रेचाइजी का तीसरा भाग है. इसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव औरऔर गजराज राव ने अहम रोल प्ले किया है. इस फ़िल्म को क्रिटिक्स से अच्छा रिव्यू मिला और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है. वहीं  ‘जॉली एलएलबी 3’ अपना थिएट्रिकल रन पूरा करने की तैयारी में है इसी के साथ फैंस अब इसके ओटीटी पर डेब्यू करने को लेकर भी बेहद एक्साइटेड हैं.

बता दें कि ये फिल्म 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही है.

जॉली एलएलबी 3’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
‘जॉली एलएलबी 3’ 19 सितंबर को रिलीज़ हुई थी. इसने अपनी शुरुआत अच्छी की, हालांकि पहले वीकेंड के बाद इसकी कमाई में भारी गिरावट आई, लेकिन लंबे समय तक इसने अच्छी पकड़ बनाए रखी.  कुल मिलाकर, इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 117.06 करोड़ की कमाई की है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 138.13 करोड़ है.

जॉली एलएलबी 3 की कहानी
जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार जॉली त्यागी और अरशद वारसी जॉली मिश्रा की भूमिका में हैं. दोनों वकीलों की अपनी अनूठी शैली है, जो उनकी प्रतिद्वंद्विता को और भी मज़ेदार बनाती है. जज त्रिपाठी, के किरदार में एक बार फिर सौरभ शुक्ला ने रंग जमाया है.कोर्टरूम में भले ही चुटकुलों और कॉमेडी ने लोगों को हंसाया लेकिन दोनों ही एक्टर्स अपने जबरदस्त एक्सप्रेशंस और डायलॉग के जरिए दर्शकों का दिल छू गए. 

सितारों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
 अक्षय कुमार के प्रोफेशनल फ्रंट की हात करें तो  उनके पास भूत बंगला और वेलकम टू द जंगल जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस बीच, अरशद वारसी को आखिरी बार बंदा सिंह चौधरी में देखा गया था और उन्होंने नेटफ्लिक्स की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड* में गफूर भाई के रूप में एक शानदार कैमियो किया था. 

Published at : 07 Nov 2025 01:06 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Arshad Warsi Jolly Llb 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
बिहार चुनाव 2025: मतदान प्रतिशत बढ़ने पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कर दी ये बड़ी अपील
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
रिलेशनशिप
Emotional bonding in couples: आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
हेल्थ
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget