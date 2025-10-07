अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम-ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 19 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किए हुए है. वहीं अब दर्शक 'जॉली एलएलबी 3' की ओटीटी रिलीज डेट का भी इंतजार कर रहे हैं. इस बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है.

'जॉली एलएलबी 3' की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए गुड न्यूज है. दरअसल अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म एक नहीं, बल्कि दो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर धमाल मचाने वाली है. हालांकि इसके लिए फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि फिल्म अगले महीने से ओटीटी पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.

'जॉली एलएलबी 3' ओटीटी पर कब और कहां आएगी?

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो सकती है. ये फिल्म 14 नवंबर, 2025 से डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो सकती है. हालांकि फिलहाल मेकर्स की तरफ से 'जॉली एलएलबी 3' की ओटीटी रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'जॉली एलएलबी 3' का बजट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 120 करोड़ रुपए है. सैकनिल्क की मानें तो अक्षय कुमार की इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 108.65 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. बॉक्स ऑफिस फॉर्मूले के मुताबिक फिल्म को हिट होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर बजट का दोगुना कमाना होगा. हालांकि 'जॉली एलएलबी 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 157.7 करोड़ रुपए का कलेक्शन करते हुए अपना बजट वसूल कर लिया है.

'जॉली एलएलबी 3' की स्टार कास्ट

'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार जॉली मिश्रा के किरदार में लीड रोल में दिखाई दिए हैं. उनके साथ अरशद वारसी जॉली त्यागी की भूमिका अदा करते नजर आए हैं. सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी इस कॉमेडी-कोर्टरूम-ड्रामा में सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी भी अहम रोल में हैं.