हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीJolly LLB 3 OTT Release Date: 'जॉली LLB 3' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म! जानें कब और कहां देख पाएंगे अक्षय कुमार की फिल्म

Jolly LLB 3 OTT Release Date: 'जॉली LLB 3' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म! जानें कब और कहां देख पाएंगे अक्षय कुमार की फिल्म

Jolly LLB 3 OTT Release Date: 'जॉली एलएलबी 3' की ओटीटी रिलीज डेट का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए खुशखबरी है. जानें अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम-ड्रामा ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 07 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम-ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 19 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किए हुए है. वहीं अब दर्शक 'जॉली एलएलबी 3' की ओटीटी रिलीज डेट का भी इंतजार कर रहे हैं. इस बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है.

'जॉली एलएलबी 3' की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए गुड न्यूज है. दरअसल अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म एक नहीं, बल्कि दो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर धमाल मचाने वाली है. हालांकि इसके लिए फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि फिल्म अगले महीने से ओटीटी पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.

'जॉली एलएलबी 3' ओटीटी पर कब और कहां आएगी?
ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो सकती है. ये फिल्म 14 नवंबर, 2025 से डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो सकती है. हालांकि फिलहाल मेकर्स की तरफ से 'जॉली एलएलबी 3' की ओटीटी रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'जॉली एलएलबी 3' का बजट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 120 करोड़ रुपए है. सैकनिल्क की मानें तो अक्षय कुमार की इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 108.65 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. बॉक्स ऑफिस फॉर्मूले के मुताबिक फिल्म को हिट होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर बजट का दोगुना कमाना होगा. हालांकि 'जॉली एलएलबी 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 157.7 करोड़ रुपए का कलेक्शन करते हुए अपना बजट वसूल कर लिया है. 

'जॉली एलएलबी 3' की स्टार कास्ट
'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार जॉली मिश्रा के किरदार में लीड रोल में दिखाई दिए हैं. उनके साथ अरशद वारसी जॉली त्यागी की भूमिका अदा करते नजर आए हैं. सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी इस कॉमेडी-कोर्टरूम-ड्रामा में सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी भी अहम रोल में हैं. 

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 03:50 PM (IST)
Tags :
Netflix Akshay Kumar Jolly Llb 3 Jolly LLB 3 OTT Release Date
