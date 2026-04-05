रोने लगे, कांप रहे थे...वेडिंग नाइट वाले सीन में 'चिरैया' फेम एक्टर का हो गया था बुरा हाल

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हाल ही में एक ऐसी सीरीज को रिलीज किया गया, जो आते ही छा गई. इसका टाइटल 'चिरैया' है, जो गंभीर मुद्दे पर जोर देती है. इसमें मैरिटल रेप जैसे गंभीर मुद्दे की बात की गई है. 6 एपिसोड्स वाली इस सीरीज को दर्शकों ने काफी पसंद किया. इसमें अरुण और पूजा का वेडिंग नाइट वाला सीन काफी चर्चा में रहा, जिसे एक्टर सिद्धार्थ शॉ और एक्ट्रेस प्रसन्ना बिष्ट ने किया था और इस दौरान अभिनेता के पसीने छूट गए थे. वह रोने लगे थे.

दरअसल, 'चिरैया' में अरुण का रोल सिद्धार्थ शॉ और पूजा के किरदार में एक्ट्रेस प्रसन्ना बिष्ट नजर आई थीं. सीरीज से उनकी वेडिंग नाइट का सीन काफी चर्चा में रहा. ये काफी डरावना और दिल को कचोट लेने वाला था. ऐसे में अब हाल ही में सिद्धार्थ और प्रसन्ना ने सीरीज में काम करने के एक्सपीरियंस को साझा किया है. अभिनेत्री का कहना है कि इस सीन को करने से पहले सिद्धार्थ रोने लगे थे.





वेडिंग नाइट सीन में रोने लगे थे सिद्धार्थ

प्रसन्ना ने फिल्मीज्ञान से बातचीत में बताया, 'इस सीरीज को सिद्धार्थ के लिए करना आसान नहीं था. जबकि हमारे पास इंटीमेसी कॉर्डिनेटर मौजूद थे और वो बताते थे कि क्या करने है और सीन को कैसे शूट किया जाएगा? लेकिन जब हम पहला सीन सुहागरात के लिए टेक देते हैं तो सिड रोने लगे थे. ये कांपने लगे थे रो रहे थे. हमने फिर वेट किया ताकि वो खुद को संभाल पाएं.'





रिहर्सल के बाद भी निकल गए आंसू

वहीं, इस पर सिद्धार्थ शॉ ने बात करते हुए अपनी फीलिंग के बारे में कहा, 'मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ. हो सकता है कि एक इंसान होने के नाते इंसानियत की वजह से ऐसा होगा. जबकि मैं और प्रसन्ना एक-दूसरे को 5 साल से जानते हैं और हमने शूट से पहले रिहर्सल भी किया था. ये एक कोरियोग्राफी और डांस स्टेप की तरह है. ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्टर सीन शूट किया. पता नहीं क्यों मेरा पहला रिएक्शन रोने के तौर पर आया. ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कई बार लाइफ में समझ नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है.'

ओटीटी पर ट्रेंड कर रही 'चिरैया'

बहरहाल, अगर सीरीज 'चिरैया' की बात की जाए तो इसे 20 मार्च, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था. इसमें सिद्धार्थ और प्रसन्ना की एक्टिंग ने फैंस का दिल जीत लिया था. इसमें कुल 6 एपिसोड्स हैं और ये रिलीज के 14 दिन बाद भी ट्रेंडिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर बरकरार है.