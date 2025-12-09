जियो हॉटस्टार ने साउथ प्रोजेक्ट्स में लगाए 4000 करोड़, 'फार्मा' समेत 25 नए शोज किए अनाउंस
Jio Hotstar: जियो हॉटस्टार दर्शकों के लिए एक या दो नहीं पूरे 25 साउथ इंडियन शो लेकर आ रहा है. कॉमेडी, एक्शन से लेकर अलग-अलग शैलियों के शो आ रहे हैं जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 4000 करोड़ लगाए हैं.
जियो हॉटस्टार ने साउथ इंडिया की क्रिएटिव इकॉनमी को मजबूत करने के लिए बड़ा एलान किया है. प्लेटफॉर्म ने तमिलनाडु सरकार के साथ चार हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप की घोषणा की है. इस पार्टनरशिप का मकसद लोकल टैलेंट को बढ़ावा देना, नए कहानीकारों को पहचान देना और साउथ इंडस्ट्री को ग्लोबल तक पहुंचाना है.
इस बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ जियो हॉटस्टार ने 25 नए साउथ टाइटल्स की भी झलक दिखाई. इनमें नई कहानियां, ओरिजिनल शो और फिल्मों का मजबूत लाइनअप शामिल है.
इन पॉपुलर फ्रेंचाइजी की वापसी का एलान
जियो हॉटस्टार ने साउथ इंडिया के लिए अपनी पहली सबसे बड़ी कंटेंट लाइनअप का ऐलान किया. इस नई लिस्ट में ओरिजिनल शो, फ्रेंचाइजी, फिल्में और अनस्क्रिप्टेड फॉर्मेट जैसे और कंटेंट शामिल हैं.इस लिस्ट में पॉपुलर केरल क्राइम फाइल्स S3, सेव द टाइगर्स S3, हार्टबीट S3 और गुड वाइफ S2 शामिल हैं. इन ब्लॉकबस्टर टाइटल्स की रिटर्न से साफ है कि लंबे फॉर्मेट और कंटिन्यूएशन वाली कहानियों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है.
इसके साथ ही प्लेटफॉर्म ने नए और दमदार ओरिजिनल शो भी उतारे हैं. इस लिस्ट में कजिन्स एंड कल्याणम्स, मूडू लंथारलू, LBW – लव बियॉन्ड विकेट, रिज़ॉर्ट, सीक्रेट स्टोरीज: ROSLIN, लिंगम और विक्रम ऑन ड्यूटी भी शामिल हैं.
यहां देख पाएंगे आर्या का रीजनल अडैप्टेशन
जियो हॉटस्टार पर अब आप हिंदी सीरीज 'आर्या; का रीजनल अडैप्टेशन विशाखा भी देख सकते हैं. इसके साथ ही विजय सेतुपति की कट्टन, निविन पॉली की फार्मा, लकी द सुपरस्टार और केनाथा कानोम जैसी नई फिल्मों को भी लाइनअप में है.
आएगा रोडीज का तेलुगु वर्जन
आपको बता दें कि अनस्क्रिप्टेड स्पेस में जियो हॉटस्टार पहले से ही बिग बॉस तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के शोज को स्ट्रीम करता रहा है. अब इस प्लेट फॉर्म पर कॉमेडी कुक्स, मैड फॉर ईच अदर और सेकंड लव जैसे हाई-एनर्जी रियलिटी शो भी देखे जाएंगे. इसके साथ ही सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहली बार रोडीज का तेलुगु वर्जन लॉन्च किया जाएगा.
