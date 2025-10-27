हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'जामताड़ा 2' एक्टर सचिन चांदवाड़े की 25 साल की उम्र में मौत, फांसी लगाकर की खुदकुशी

Sachin Chandwade Suicide: 'जामताड़ा 2' फेम सचिन चांदवाड़े अपने घर में फंदे से लटके पाए गए थे जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया था. लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Oct 2025 03:53 PM (IST)
मराठी एक्टर और हिंदी वेब सीरीज 'जामताड़ा 2' फेम सचिन चांदवाड़े ने खुदकुशी कर ली है. 25 साल की उम्र में उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान ने ली. हालांकि अभी तक उनकी खुदकुशी की असल वजह सामने नहीं आई है. सचिन की अचानक मौत से फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है और इस बीच पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है.

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक सचिन चांदवाड़े 23 अक्टूबर को ही जलगांव के परोला वाले अपने घर में फंदे से लटके पाए गए थे. तभी उनकी फैमिली ने उन्हें गांव उंदिरखेड़े के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें धुले के एक अस्पताल ले जाया गया. लेकिन सचिन की जान नहीं बचाई जा सकी और 24 अक्टूबर को रात करीब 1:30 बजे इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

सुसाइड की वजह तलाश रही पुलिस
परोला पुलिस ने सचिन चांदवाड़े के सुसाइड केस में 'एक्सीडेंटल डेथ' का मामला दर्ज किया है. अब पुलिस उनकी खुदकुशी करने की असल वजह की जांच में जुटी हैं. सचिन चांडवाड़े का ताल्लुक जलगांव जिले से था और वो एक एक्टर होने के साथ-एक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे. वो एक्टिंग के साथ-साथ पुणे के एक आईटी पार्क में काम भी करते थे.

सचिन चांदवाड़े का आखिरी पोस्ट
सचिन चांदवाड़े ने इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट पांच दिन पहले किया था. इसमें एक्टर ने अपनी अपकमिंग मराठी फिल्म 'असुरवन' का मोशन पोस्टर शेयर किया था. इस फिल्म में वो लीड किरदार अदा करने वाले थे और ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी. सचिन रामचंद्र अंबट ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है.

 
 
 
 
 
'जामताड़ा 2' में नजर आए थे सचिन
इससे पहले सचिन चंदवाड़े ने अपनी मराठी फिल्म 'एक संघर्ष मास्टरचा' से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी. नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'जामताड़ा 2' से उन्होंने हिंदी दर्शकों में अपनी पहचान बनाई थी.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 27 Oct 2025 03:28 PM (IST)
Jamtara 2 Marathi Actor SUICIDE Sachin Chandwade
