'जामताड़ा 2' एक्टर सचिन चांदवाड़े की 25 साल की उम्र में मौत, फांसी लगाकर की खुदकुशी
Sachin Chandwade Suicide: 'जामताड़ा 2' फेम सचिन चांदवाड़े अपने घर में फंदे से लटके पाए गए थे जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया था. लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया.
मराठी एक्टर और हिंदी वेब सीरीज 'जामताड़ा 2' फेम सचिन चांदवाड़े ने खुदकुशी कर ली है. 25 साल की उम्र में उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान ने ली. हालांकि अभी तक उनकी खुदकुशी की असल वजह सामने नहीं आई है. सचिन की अचानक मौत से फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है और इस बीच पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है.
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक सचिन चांदवाड़े 23 अक्टूबर को ही जलगांव के परोला वाले अपने घर में फंदे से लटके पाए गए थे. तभी उनकी फैमिली ने उन्हें गांव उंदिरखेड़े के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें धुले के एक अस्पताल ले जाया गया. लेकिन सचिन की जान नहीं बचाई जा सकी और 24 अक्टूबर को रात करीब 1:30 बजे इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया.
सुसाइड की वजह तलाश रही पुलिस
परोला पुलिस ने सचिन चांदवाड़े के सुसाइड केस में 'एक्सीडेंटल डेथ' का मामला दर्ज किया है. अब पुलिस उनकी खुदकुशी करने की असल वजह की जांच में जुटी हैं. सचिन चांडवाड़े का ताल्लुक जलगांव जिले से था और वो एक एक्टर होने के साथ-एक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे. वो एक्टिंग के साथ-साथ पुणे के एक आईटी पार्क में काम भी करते थे.
सचिन चांदवाड़े का आखिरी पोस्ट
सचिन चांदवाड़े ने इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट पांच दिन पहले किया था. इसमें एक्टर ने अपनी अपकमिंग मराठी फिल्म 'असुरवन' का मोशन पोस्टर शेयर किया था. इस फिल्म में वो लीड किरदार अदा करने वाले थे और ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी. सचिन रामचंद्र अंबट ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है.
View this post on Instagram
'जामताड़ा 2' में नजर आए थे सचिन
इससे पहले सचिन चंदवाड़े ने अपनी मराठी फिल्म 'एक संघर्ष मास्टरचा' से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी. नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'जामताड़ा 2' से उन्होंने हिंदी दर्शकों में अपनी पहचान बनाई थी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL