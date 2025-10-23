हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडNovember 2025 Film Releases: नवंबर में हर हफ्ते होगा महाक्लैश! बॉलीवुड, साउथ समेत रिलीज होंगी 25 से ज्यादा फिल्में

November 2025 Film Releases: नवंबर में हर हफ्ते होगा महाक्लैश! बॉलीवुड, साउथ समेत रिलीज होंगी 25 से ज्यादा फिल्में

November 2025 Film Releases: हर महीने की तरह नवंबर में भी एक से बढ़कर एक फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं. आने वाले महीने में हर हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर एक साथ कई फिल्मों का क्लैश देखने को मिलेगा.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Oct 2025 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

नवंबर का महीना फुल ऑफ एंटरटेनमेंट रहने वाला है. हर हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर एक साथ कई फिल्में रिलीज होंगी और बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश देखने को मिलेगा. नवंबर के महीने में बॉलीवुड, साउथ से लेकर हॉलीवुड तक की 25 से ज्यादा फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इनका नाम और रिलीज डेट की लिस्ट हम आपको यहां दे रहे हैं.

नवंबर के पहले हफ्ते में रिलीज होंगी ये फिल्म

  • वृषभ- मोहनलाल की फिल्म वृषभ 6 नवंबर को ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म समरजीत लंकेश, रागिनी द्विवेदी, नयन सारिका, अजय और नेहा सक्सेना भी होंगे.
  • इक्कीस- अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' 7 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.
  • हक- शाह बानो केस पर बेस्ड फिल्म 'हक' भी 7 नवंबर को ही थिएटर्स में रिलीज होगी. सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी लीड रोल में होंगे.
  • जटाधरा- सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'जटाधरा' भी 7 नवंबर को ही थिएटर्स में रिलीज होगी. फिल्म में सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर भी अहम रोल में नजर आएंगे.
  • इसके अलावा साउथ फिल्म 'द गर्लफ्रेंड', 'कढ़ीपत्ता', 'अभंग तुकाराम' और 'चाइना पीस' भी 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी.
  • हॉलीवुड फिल्में जैसे 'न्यूरमबर्ग' और 'प्रीडेटर- बैडलैंड्स' भी नवंबर के पहले हफ्ते में ही थिएटर्स में आएंगी. 

नवंबर को दूसरे हफ्ते में रिलीज होंगी ये फिल्में (14 नवंबर)

  • दे दे प्यार 2- अजय देवगन और रकुलप्रीत स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार 2' 14 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी. फिल्म में आर माधवन, मीजान जाफरी और इशिता दत्ता भी नजर आएंगे.
  • 2020 दिल्ली- बृजेंद्र काला की फिल्म '2020 दिल्ली' भी 14 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है. ये फिल्म दिल्ली दंगों पर बेस्ड है जिसे देवेंद्र मालवीय ने डायरेक्ट किया है. 
  • 'काल त्रिघोरी', साउथ फिल्में जैसे 'कांथा', 'वलावार' और हॉलीवुड फिल्म 'द रनिंग मैन' भी 14 नवंबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

नवंबर को तीसरे हफ्ते में रिलीज होंगी ये फिल्में (21 नवंबर)

  • मस्ती 4- 'मस्ती 4' नवंबर के तीसरे हफ्ते में (21 नंवबर) रिलीज होगी. फिल्म में विवेक ऑबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदसानी की तिकड़ी दिखाई देगी.
  • 120 बहादुर- फिल्म '120 बहादुर' 1962 के भारत-चीन युद्ध की रेजांग ला की लड़ाई पर बेस्ड है. फिल्म में फरहान मेजर शैतान सिंह के रोल में नजर आने वाले हैं.
  • गुस्ताख इश्क- 'गुस्ताख इश्क' एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें फातिमा सना शेख और विजय वर्मा लीड रोल में होंगे. इस फिल्म से मनीष मल्होत्रा प्रोडक्शन डेब्यू कर रहे हैं.
  • हॉन्टेड- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी- विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी' 21 नवंबर को रिलीज होगी. फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे लीड रोल में होंगे.
  • इसके अलावा साउथ फिल्म 'बैंक ऑफ भाग्यलक्ष्मी', हालीवुड फिल्में- 'सीसू रोड टू रिवेंज' और 'रेंटल फैमिली' भी 21 नवंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है. 

नवंबर के आखिरी हफ्ते में रिलीज होंगी ये फिल्में

  • तेरे इश्क में- कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को रिलीज होगी. इस रोमांटिक फिल्म को आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं.
  • कलमकावल- ममूटी की मलयालम फिल्म 'कलमकावल' 27 नवंबर को थिएटर्स में आएगी. ये एक क्राइम थ्रिलर है जिससे जितिन के जोश डायरेक्शन डेब्यू करने वाले हैं.
  • आंध्र किंग तुलुका- महेश बाबू के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'आंध्र किंग तुलुका' भी 28 नवंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 23 Oct 2025 07:44 PM (IST)
Tags :
De De Pyaar De 2 Tere Ishk Mein Jatadhara Mastiii 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंटी
इंडिया
जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा
जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, जिन पर...
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंटी
इंडिया
जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा
जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
भोजपुरी सिनेमा
छठ मैया की भक्ति में डूबे सेलेब्स, अक्षरा सिंह से नेहा-मनीषा तक, देखें खरना की तस्वीरें
छठ मैया की भक्ति में डूबे सेलेब्स, अक्षरा सिंह से नेहा-मनीषा तक, देखें खरना की तस्वीरें
हेल्थ
Sanitary Pads increase Cancer Risk: सेनेटरी पैड ज्यादा देर पहनने से हो जाता है कैंसर? एक्सपर्ट से जानें
सेनेटरी पैड ज्यादा देर पहनने से हो जाता है कैंसर? एक्सपर्ट से जानें
नौकरी
एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी! जानिए कैसे कर सकते हैं डाउनलोड
एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी! जानिए कैसे कर सकते हैं डाउनलोड
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget