मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म हृदयपूर्वम ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. यह फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के एक महीने बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही है.



कब और कहां होगी रिलीज

फिल्म की ओटीटी रिलीज की जानकारी जियोहॉटस्टार ने सोशल मीडिया पर दी है, जिसके बाद फैंस खुश हो गए हैं. ये फिल्म जियोहॉटस्टार पर 26 सितंबर को रिलीज होगी. फिल्म की ओटीटी रिलीज की अनाउंसमेंट के बाद फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'इतनी जल्दी, अब मजा आने वाला है.'

बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

हृदयपूर्वम 30 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अब तक 32 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म को इंडिया के साथ वर्ल्डवाइड भी काफी पसंद किया गया है. अब ओटीटी पर रिलीज होने के बाद यह फिल्म और भी ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी और उनके दिलों पर छाएगी.

ऐसी है कहानी

हृदयपूर्वम एक फैमिली ड्रामा है जिसमें प्यारी सी लव स्टोरी दिखाई गई है. फिल्म में मोहनलाल के साथ सिद्दीकी, लालू एलेक्स, संगीत प्रताप, संगीता, निशान, बाबूराज, और जनार्दन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म को सत्यन अंतिकाद ने डायरेक्ट किया है.

फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस के लिए यह अच्छी खबर है. हृदयपूर्वम एक प्यारी सी फिल्म है जो आपके वीकेंड को जरुर बना देगी. तो तैयार हो जाइए और 26 सितंबर को जियोहॉटस्टार पर हृदयपूर्वम को एंजॉय करने के लिए. हृदयपूर्वम ओटीटी पर काफी पसंद आने वाली है. मोहनलाल की इस साल जितनी भी फिल्में आई हैं वो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. फिल्म ने बजट से कई गुना कमाई की थी.

