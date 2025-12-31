तमिल सिनेमा के लिए साल 2025 एवरेज ही रहा. इस साल कॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म रजनीकांत स्टारर 'कुली' रही. इस फिल्म ने दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। फिर भी, थलाइवर और लोकेश कनगराज की यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और रिलीज से पहले की जबरदस्त बज और प्रमोशन का फायदा नहीं उठा पाई. चलिए यहां साल 2025 की वर्ल्डवाइड टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट जानते हैं.

साल 2025 में कैसा रहा कॉलीवुड फिल्मों का रिपोर्ट कार्ड

जहां रजनीकांत की कुली ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन में टॉप पोजिशन हासिल की तो वहीं अजित कुमार की इस साल दो फिल्में रिलीज हुईं थीं विदामुयार्ची और गुड बैड अगली. हालांकि विदामुयार्ची दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही थी लेकिन गुड बैड अगली बड़ी सफलता साबित हुई. कुली और गुड बैड अगली के अलावा, कोई भी अन्य स्टार-स्टेडेड फिल्म साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई. कमल हासन स्टारर और मणिरत्नम द्वारा निर्देशित ठग लाइफ बुरी तरह फ्लॉप रही. वहीं सूर्या की रेट्रो और शिवकार्तिकेयन की मद्रासी का प्रदर्शन भी औसत दर्जे का रहा।

वहीं कॉलीवुड बॉक्स ऑफिस को थलपति विजय की कमी खल रही थी, जिनकी 2025 में कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई. उनकी आखिरी फिल्म, जना नायकन, 9 जनवरी, 2026 को पोंगल त्योहार के साथ रिलीज होने वाली है.

कम बजट वाली फिल्मों ने किया कमाल

बड़े सितारों के अलावा, कुछ मध्यम और कम बजट वाली फिल्मों को भी दर्शकों का सपोर्ट मिला. जहां प्रदीप रंगनाथन की ड्रैगन ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. 'थलाइवन थलाइवी' और 'टूरिस्ट फैमिली' इस साल तमिल सिनेमा की दो चौंकाने वाली फिल्में साबित हुईं. इन दोनों कम बजट वाली फिल्मों ने न केवल दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2025 की टॉप 10 तमिल फिल्में

1-कुली- 323.00 करोड़ रुपये (भारत में), 501.25 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)

2-गुड बैड अगली- 173.00 करोड़ रुपये (भारत में) 238.50 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)

3-ड्रैगन- 114.50 करोड़ रुपये (भारत में) 147.00 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)

4-विदामुयार्ची- 98.00 करोड़ रुपये (भारत में), 138.00 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)

5-ड्यूड- 86.00 करोड़ रुपये (भारत में) 114.50 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)

6-रेट्रो- 70.50 करोड़ रुपये (भारत में), 96.75 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)

7-महर्षि- 74.00 करोड़ रुपये (भारत में) 96.50 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)

8-ठग लाइफ: 53.90 करोड़ रुपये (भारत में), 95.25 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)

9-थलाइवन थलाइवी-74.90 करोड़ रुपये (भारत में) , 90.50 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)

10-टूरिस्ट फैमिली 69.90 करोड़ रुपये (भारत में), 85.00 करोड़ रुपये (वर्ल्डवाइड)