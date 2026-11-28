जैसे-जैसे 2026 का साल खत्म होने को है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर नए कंटेंट की भरमार हो गई है. अगले महीने यानी दिसंबर में ओटीटी पर 'पंचायत 5' से लेकर 'ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग' और अनन्या पांडे स्टारर 'कॉल मी बे' के नए सीजन आ रहे हैं.

साल के आखिरी महीने में कैमरून डियाज, ब्रैड पिट और अर्नोल्ड श्वार्जनेगर जैसी हस्तियों की कॉमेडी और थ्रिलर फिल्में भी देखने को मिलेंगी. चलिए यहां दिसंबर 2026 में ऑनलाइन रिलीज हो रही सभी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

'पंचायत' सीजन 5

बेहतरीन कॉमेडी सीरीज 'पंचायत' की वापसी हो रही है. कहानी उस मोड़ पर है जहां मंजू देवी (नीना गुप्ता) स्थानीय चुनाव में क्रांति देवी (सुनीता राजवार) से हार गई हैं. अब अभिषेक (जितेंद्र कुमार) को नई व्यवस्था के तहत काम करना होगा, जिसमें क्रांति के पति बनराकस (दुर्गेश कुमार) भी शामिल हैं, जो अभिषेक को बिल्कुल पसंद नहीं करते. क्या MBA की परीक्षा पास करने के बाद, हमारे पुराने सचिव जी अपना पद छोड़ देंगे? बता दें कि मच अवेटेड 'पंचायत' का सीजन 5 प्राइम वीडियो पर 3 दिसंबर से स्ट्रीम होगा.

'ओ साथी रे'

इम्तियाज अली का नया नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, जिसमें अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिकाओं में हैं. इम्तियाज इसके लेखक और शो-रनर हैं, जबकि उनके भाई आरिफ अली इसके निर्देशक हैं, यह कहानी एक ऐसे जोड़े के बारे में है जो तलाक लेने जा रहा है, लेकिन उनके बीच फिर से प्यार पनपने लगता है. 'तमाशा' फिल्म के निर्देशक ने अपनी इस सीरीज को "विंटेज दिल वाला एक मॉडर्न रोमांटिक शो" बताया है. ये नेटफ्लिक्स पर 4 दिसंबर से स्ट्रीम होगा.

कॉल मी बे' सीजन 2

धर्माटिक एंटरटेनमेंट की इस कॉमेडी सीरीज के दूसरे सीजन में अनन्या पांडे, सोशलिट बेला "बे" चौधरी के किरदार में वापसी कर रही हैं. इस बार, जहां उनका करियर तो पटरी पर आ गया है, वहीं 'बे' एक लव ट्रायंगल में फंस गई हैं. श्रुति हासन इस शो का हिस्सा बन गई हैं. शो की कास्ट में वीर दास, गुरफतेह पीरज़ादा, वरुण सूद, विहान समत, मुस्कान जाफ़री, निहारिका लायरा दत्त, लिसा मिश्रा और मिनी माथुर भी शामिल हैं. ये17 दिसंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.

'चोर निकल के भागा 2'

अजय सिंह द्वारा निर्देशित यह 'हीस्ट थ्रिलर' अपने सीक्वल के साथ वापस आ रही है. इसमें पिछली फिल्म के कलाकार यामी गौतम, सनी कौशल और शरद केलकर फिर से नजर आएंगे. सीक्वल में कहानी को हवाई जहाज से हटाकर एक क्रूज़ शिप पर ले जाया गया है, जहां एक बेहद कीमती ताज को लेकर धोखे का खतरनाक खेल खेला जाता है. मैडॉक फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में श्रेया चौधरी भी शामिल हुई हैं. ये नेटफ्लिक्स पर 17 दिसंबर को रिलीज होगी.

प्राइड एंड प्रेजुडिस

राइटर डॉली एल्डरटन और निर्देशक यूरोस लिन ने जेन ऑस्टेन की क्लासिक प्राइड एंड प्रेजुडिस को नई जनरेशन के लिए एडेप्ट किया है. छह एपिसोड की इस सीरीज में स्लो हॉर्सेस के अभिनेता जैक लोडेन मिस्टर डार्सी और द क्राउन की एम्मा कोरिन एलिजाबेथ बेनेट की भूमिका में हैं .पूरी तरह से ब्रिटिश कलाकारों में ओलिविया कोलमैन, रूफस सेवेल, फ्रेया मावोर, जेमी डेमेट्रियो, डैरिल मैककॉर्मैक, रिया नॉरवुड, सिएना केली और लुई पार्ट्रिज भी शामिल हैं. ये 3 दिसंबर को नेटफ्लिक्स प्रीमियर होगी.

'द मैन विद द बैग'

'टर्मिनेटर' स्टार अर्नोल्ड श्वार्जनेगर अपनी हॉलिडे फिल्म में लाल सांता सूट पहने नजर आएंगे. क्रिसमस में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सांता क्लॉज 'नॉट्टी लिस्ट' में शामिल वेंस नाम के एक चोर को बुलाते हैं.इस किरदार को 'रीचर' फेम स्टारर एलन रिचसन ने निभाया है.वेंस कुछ अन्य अपराधियों को साथ लाता है ताकि वे 'स्विजल' (अक्वाफिना) नाम के एक नाराज एल्फ द्वारा चुराए गए तोहफों को वापस ला सकें.'द मैन विद द बैग' 2 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.

ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग' सीजन6

अपनी कंप्टीटर पॉडकास्टर सिंडा कैनिंग (टीना फे) की हत्या के बाद, चार्ल्स, ओलिवर और मेबेल (स्टीव मार्टिन, मार्टिन शॉर्ट और सेलेना गोमेज) मामले की जांच के लिए लंदन, इंग्लैंड जाते हैं. छठे सीजन में कई जाने-माने ब्रिटिश गेस्ट स्टार्स नजर आएंगे, जिनमें ओलिविया कोलमैन, डेविड टेनेंट, मार्टिन फ्रीमैन, और 'ब्रिजर्टन' की निकोला कॉफलन और सिमोन एशले शामिल हैं. इसे जियो हॉटस्टार पर 8 दिसंबर से स्ट्रीम कर सकेंगे.

'द फर्दर मिस-एडवेंचर्स ऑफ क्लिफ बूथ'

क्वेंटिन टारनटिनो और ब्रैड पिट एक बार फिर 'वन्स अपॉन अ टाइम... इन हॉलीवुड' (2019) के अगले भाग 'द फर्दर मिस-एडवेंचर्स ऑफ क्लिफ बूथ' के लिए साथ आ रहे हैं. इस फिल्म के निर्देशक डेविड फिंचर हैं.इसमें ब्रैड पिट स्टंटमैन क्लिफ बूथ के किरदार में लौट रहे हैं, जो अब हॉलीवुड में 'फिक्सर' बन गया है. एलिज़ाबेथ डेबिकी, स्कॉट कान, कार्ला गुगिनो और याह्या अब्दुल-मतीन II भी इस फिल्म फ्रेंचाइजी का हिस्सा बने हैं. ये नेटफ्लिक्स पर 23 दिसंबर को रिलीज होगी.