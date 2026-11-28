'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी और ये सुपरहिट निकली. वहीं ओटीटी पर भी इसे जबरदस्त प्यार मिल रहा है. करीब एक महीने पहले ओटीटी पर आई मिर्जापुर द मूवी ने अब एक और बड़ा कारनामा कर दिया है. ये साल 2026 की 7वीं ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसने ओरमैक्स स्ट्रीमव्यू पर 1 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार किया है.

'मिर्जापुर द मूवी' ने रचा इतिहास

'मिर्जापुर द मूवी' सितंबर में थिएटर्स में रिलीज हुई थी. पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म ओटीटी पर 30 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर आई थी. ऑरमैक्स इंडिया ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि मिर्जापुर साल 2026 की सातवीं ऐसी हिंदी फिल्म बन चुकी है जिसे ऑरमैक्स स्ट्रीमव्यू पर 10 मलियन (1 करोड़) से ज्यादा व्यूज मिले हो. आइए जानते हैं कि अन्य 6 फिल्में कौन सी हैं.

धुरंधर

रणवीर सिंह की ये फिल्म थिएटर्स में 2025 में आई थी. वहीं ओटीटी पर नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर साल 2026 में स्ट्रीम हुई. इसे 35.2 मिलियन (साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा) व्यूज मिले हैं.

धुरंधर: द रिवेंज

धुरंधर के सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में मार्च 2026 में दस्तक दी थी. जबकि बाद में ये बेहतरीन फिल्म नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर आई. इसे 27.8 मिलियन (2 करोड़ 78 लाख) से ज्यादा व्यूज हासिल हुए.

'तेरे इश्क में'

धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' नवंबर 2025 में थिएटर्स में आई. फिर नेटफ्लिक्स पर इसने साल 2026 में दस्तक दी थी. इसे टोटल 12 मिलियन (1.2 करोड़) व्यूज मिले थे.

'भूत बंगला'

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' को 11.6 मिलियन व्यूज मिले थे. अप्रैल 2026 में ये मूवी थिएटर्स में आई थी. फिर इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया.

सूबेदार

'सूबेदार' बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनिल कपूर की फिल्म है. इसमें उन्होंने रिटायर्ड सूबेदार अर्जुन मौर्य का किरदार निभाया था. सूबेदार प्राइम वीडियो पर मार्च 2026 को रिलीज हुई थी. अनिल की फिल्म को टोटल 11.4 मिलियन व्यूज मिले थे.

'इक्का'

साल 2026 में ओटीटी पर सबसे ज्यादा व्यूज वाली छठी हिंदी फिल्म 'इक्का' है जो जुलाई में नेटफ्लिक्स पर आई थी. इसमें सनी देओल और अक्षय खन्ना ने अहम भूमिका निभाई थी.