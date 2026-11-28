बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान डेढ़ साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. उनकी देशभक्ति पर बेस्ड फिल्म मातृभूमि अगले हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इससे पहले हम आपको सलमान की 5 सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिनका लुत्फ आप घर बैठे ओटीटी पर ले सकते हैं. इनमें से एक फिल्म ने 924 परसेंट से भी ज्यादा का प्रॉफ़िट कमाया था.

'हम आपके हैं कौन'

'हम आपके हैं कौन' सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है. सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बनी ये एक रोमांटिक-पारिवारिक फिल्म है, जिसमें सलमान के अपोजिट लीड रोल में माधुरी दीक्षित नजर आई थीं. इस मूवी को आप जी5 पर देख सकते हैं.

'दबंग'

सलमान की फिल्म 'दबंग' साल 2010 में आई थी. इस मूवी में उन्होंने चुलबुल पांडे नाम के एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था जिसे गांव की लड़की से प्यार हो जाता है. फिल्म के साथ-साथ दर्शकों को इसके गाने भी खूब पसंद आए थे. 16 साल पुरानी ये मूवी प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

'बजरंगी भाईजान'

'बजरंगी भाईजान' को सलमान खान के 38 साल के एक्टिंग करियर में सबसे ऊपर रखा जाता है. 2015 में आई इस मूवी में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इमोशनल कहानी दिखाने वाली ये फिल्म सलमान खान के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म भी है. सैकनिल्क के मुताबिक 90 करोड़ रुपये के बजट में बनी बजरंगी भाईजान ने दुनियाभर में 922 करोड़ रुपये कमाए थे. इसका प्रॉफिट 924.44% रहा. इसे आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

सुल्तान

10 साल पहले आई 'सुल्तान' में सलमान खान ने एक पहलवान की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया था. इसमें भी उनके काम की खूब तारीफें हुईं. ये स्पोर्ट्स एक्शन मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है. इसमें सलमान के साथ अनुष्का शर्मा लीड रोल में नजर आई थीं.

'तेरे नाम'

'तेरे नाम' में सलमान खान ने राधे नाम का किरदार निभाया था, जिसे आज भी दर्शक खूब पसंद करते हैं. इस फिल्म के बाद लड़के सलमान की तरह हेयरस्टाइल अपनाने लगे थे. 2003 की ये बेहतरीन फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. फिल्म का हिस्सा भूमिका चावला और रवि किशन भी थे.