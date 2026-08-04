'मुसाफिर कैफे' का आएगा दूसरा सीजन? जानिए विक्रांत मैसी की वेब सीरीज से जुड़ी हर अपडेट

विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना स्टारर रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' इन दिनों दर्शकों के बीच चर्चा में है. पहले सीजन को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद फैंस इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं 'मुसाफिर कैफे' की कहानी, कास्ट और सीजन 2 को लेकर अब तक क्या अपडेट सामने आई है.

क्या है 'मुसाफिर कैफे' की कहानी?

शरन्या राजगोपाल के निर्देशन में बनी सीरीज 'मुसाफिर कैफे' दिव्य प्रकाश दुबे के इसी नाम के चर्चित उपन्यास पर आधारित है. कहानी चंदर (विक्रांत मैसी), सुधा (वेदिका पिंटो) और प्रीति (महिमा मकवाना) के इर्द-गिर्द घूमती है. भोपाल और मसूरी की खूबसूरत वादियों के बीच बुनी गई ये कहानी प्यार, रिश्तों, अधूरे फैसलों और दूसरी उम्मीदों को दिखाती है.

Loved it… Musafir Cafe. Comfort food like mummy ke haanth ka Dal Chawal with dher sara ghee and Dadi ka achar.



Both the leading ladies were incredible. A soft comfort movie/series after a long time… just people sitting and talking. Vikrant is good as usual.



Beautiful… — Abhinav Khare (@iabhinavKhare) July 28, 2026

लव ट्रायंगल ने जीता दर्शकों का दिल

सीरीज में चंदर की जिंदगी दो अलग-अलग पड़ावों के बीच उलझी हुई नजर आती है. एक तरफ उसका अतीत सुधा के साथ बिताए खूबसूरत पलों और अधूरी मोहब्बत से जुड़ा है, तो दूसरी ओर वो प्रीति के साथ नई शुरुआत करने की कोशिश करता है.

आठ एपिसोड में दर्शकों को प्यार, रिश्तों, करियर और जिंदगी के कठिन फैसलों से भरी एक इमोशनल और लव ट्रायंगल कहानी देखने को मिलती है. हर एपिसोड के साथ नए मोड़ आते हैं, जो कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं.

#MusafirCafe is resonating with so many. Sudha's dreams, Chander's unrequited love, Preeti's silence - all in an aesthetic setting with natural actors and real dialogues. Slow but relatable. Something like this happened to all of us at some point. pic.twitter.com/htPlWqNPbP — AG (@alkagurha) July 30, 2026

सीरीज में नजर आ रहे ये कलाकार

'मुसाफिर कैफे' 24 जुलाई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसमें विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना लीड रोल में हैं. आशी मलविया, आदिल हुसैन, अनुभा फतेहपुरिया, सादिया सिद्दीकी, लवलीन मिश्रा और राजीव सिद्धार्थ जैसे एक्टर्स भी इस सीरीज का हिस्सा हैं.

ये भी पढ़ें:-'महीने में 5-6 बार साथ सोना होगा,' मदद के नाम पर बूढे शख्स ने आकांक्षा चौधरी से की थी गंदी डिमांड

IMDb पर मिली शानदार रेटिंग

रोमांटिक ड्रामा 'मुसाफिर कैफे' को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है. सीरीज की इमोशनल कहानी और कलाकारों की दमदार एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया जा रहा है. यही वजह है कि पहले सीजन के बाद अब फैंस इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

I watched #MusafirCafe a few days ago, and honestly... I'm still carrying its emotions with me.



It's been a long time since a series made me feel this much. Love, longing, heartbreak, hope, confusion, healing, silence... every emotion quietly finds its place in the story.… pic.twitter.com/8vJTLG3mZ7 — Arjun (@ThoughtTape) August 1, 2026

'मुसाफिर कैफे' को मिल रहा बढ़िया रिस्पॉन्स

एक यूजर ने लिखा, 'मैंने हाल ही में मुसाफिर कैफे देखी. ये साथ, फैसलों और अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत के बारे में एक प्यारी कहानी है. विक्रांत मैसी ने 'चंदर' के किरदार में जबरदस्त काम किया है. इसमें दिखाए गए रिश्ते एकदम असली इंसानी, अधूरे और उलझे हुए होने के बावजूद दिल के बहुत करीब लगते हैं.'

Watched #MusafirCafe

It's a tender, beautifully layered story about companionship, choices, and the courage to follow your own path. @VikrantMassey brings such quiet warmth to Chander, while the relationships feel refreshingly human, imperfect, complicated, yet deeply relatable. pic.twitter.com/6IYci5vwbq — Shrutidhar Nirala (@ShridharNirala) July 28, 2026

एक ने लिखा, 'मुसाफिर कैफे ने दिल को छू लिया है. सुधा के सपने, चंदर का अधूरा प्यार, प्रीति की खामोशी, ये सब एक खूबसूरत माहौल में नैचुरल एक्टर्स और असली लगने वाले डायलॉग्स के साथ दिखाया गया है. कहानी भले ही धीमी है, लेकिन इससे हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करता है. हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा कुछ न कुछ हुआ ही है.'

#MusafirCafe is a warm cup of tea on a monsoon evening. A tender, emotionally rich romance that prioritizes genuine human connections over over-the-top drama. It unfolds at a measured pace, exploring love, fate, personal growth, and the life-changing decisions that define who we… pic.twitter.com/QgiY1Skx17 — Hemlock🚩 (@hemlock0077) August 2, 2026

क्या आएगा सीजन 2?

पहले सीजन की सक्सेक के बाद सोशल मीडिया पर 'मुसाफिर कैफे सीजन 2' को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं. दर्शक लगातार इसके दूसरे सीजन की मांग कर रहे हैं. हालांकि, अब तक नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. ऐसे में फिलहाल फैंस को मेकर्स की घोषणा का इंतजार करना होगा.