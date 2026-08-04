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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीIMDb पर 7.7 रेटिंग वाली 'मुसाफिर कैफे' का आएगा दूसरा सीजन? जानिए विक्रांत मैसी की वेब सीरीज से जुड़ी हर अपडेट

IMDb पर 7.7 रेटिंग वाली 'मुसाफिर कैफे' का आएगा दूसरा सीजन? जानिए विक्रांत मैसी की वेब सीरीज से जुड़ी हर अपडेट

विक्रांत मैसी की वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. सीरीज को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसके बाद फैंस इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 04 Aug 2026 06:54 PM (IST)
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विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना स्टारर रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' इन दिनों दर्शकों के बीच चर्चा में है. पहले सीजन को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद फैंस इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं 'मुसाफिर कैफे' की कहानी, कास्ट और सीजन 2 को लेकर अब तक क्या अपडेट सामने आई है.

क्या है 'मुसाफिर कैफे' की कहानी?
शरन्या राजगोपाल के निर्देशन में बनी सीरीज 'मुसाफिर कैफे' दिव्य प्रकाश दुबे के इसी नाम के चर्चित उपन्यास पर आधारित है. कहानी चंदर (विक्रांत मैसी), सुधा (वेदिका पिंटो) और प्रीति (महिमा मकवाना) के इर्द-गिर्द घूमती है. भोपाल और मसूरी की खूबसूरत वादियों के बीच बुनी गई ये कहानी प्यार, रिश्तों, अधूरे फैसलों और दूसरी उम्मीदों को दिखाती है.

लव ट्रायंगल ने जीता दर्शकों का दिल
सीरीज में चंदर की जिंदगी दो अलग-अलग पड़ावों के बीच उलझी हुई नजर आती है. एक तरफ उसका अतीत सुधा के साथ बिताए खूबसूरत पलों और अधूरी मोहब्बत से जुड़ा है, तो दूसरी ओर वो प्रीति के साथ नई शुरुआत करने की कोशिश करता है. 

IMDb पर 7.7 रेटिंग वाली 'मुसाफिर कैफे' का आएगा दूसरा सीजन? जानिए विक्रांत मैसी की वेब सीरीज से जुड़ी हर अपडेट

आठ एपिसोड में दर्शकों को प्यार, रिश्तों, करियर और जिंदगी के कठिन फैसलों से भरी एक इमोशनल और लव ट्रायंगल कहानी देखने को मिलती है. हर एपिसोड के साथ नए मोड़ आते हैं, जो कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं. 

सीरीज में नजर आ रहे ये कलाकार
'मुसाफिर कैफे' 24 जुलाई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसमें विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना लीड रोल में हैं. आशी मलविया, आदिल हुसैन, अनुभा फतेहपुरिया, सादिया सिद्दीकी, लवलीन मिश्रा और राजीव सिद्धार्थ जैसे एक्टर्स भी इस सीरीज का हिस्सा हैं. 

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IMDb पर मिली शानदार रेटिंग
रोमांटिक ड्रामा 'मुसाफिर कैफे' को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है. सीरीज की इमोशनल कहानी और कलाकारों की दमदार एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया जा रहा है. यही वजह है कि पहले सीजन के बाद अब फैंस इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

IMDb पर 7.7 रेटिंग वाली 'मुसाफिर कैफे' का आएगा दूसरा सीजन? जानिए विक्रांत मैसी की वेब सीरीज से जुड़ी हर अपडेट

'मुसाफिर कैफे' को मिल रहा बढ़िया रिस्पॉन्स
एक यूजर ने लिखा, 'मैंने हाल ही में मुसाफिर कैफे देखी. ये साथ, फैसलों और अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत के बारे में एक प्यारी कहानी है. विक्रांत मैसी ने 'चंदर' के किरदार में जबरदस्त काम किया है. इसमें दिखाए गए रिश्ते एकदम असली इंसानी, अधूरे और उलझे हुए होने के बावजूद दिल के बहुत करीब लगते हैं.'

एक ने लिखा, 'मुसाफिर कैफे ने दिल को छू लिया है. सुधा के सपने, चंदर का अधूरा प्यार, प्रीति की खामोशी, ये सब एक खूबसूरत माहौल में नैचुरल एक्टर्स और असली लगने वाले डायलॉग्स के साथ दिखाया गया है. कहानी भले ही धीमी है, लेकिन इससे हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करता है. हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा कुछ न कुछ हुआ ही है.' 

क्या आएगा सीजन 2?
पहले सीजन की सक्सेक के बाद सोशल मीडिया पर 'मुसाफिर कैफे सीजन 2' को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं. दर्शक लगातार इसके दूसरे सीजन की मांग कर रहे हैं. हालांकि, अब तक नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. ऐसे में फिलहाल फैंस को मेकर्स की घोषणा का इंतजार करना होगा.

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Published at : 04 Aug 2026 06:54 PM (IST)
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