'हैप्पी राज' से लेकर 'प्रतिछाया' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी ये साउथ फिल्में-सीरीज

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीSouth OTT Release This Week: 'हैप्पी राज' से लेकर 'प्रतिछाया' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धांसू साउथ फिल्में और सीरीज

South OTT Release This Week: 'हैप्पी राज' से लेकर 'प्रतिछाया' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धांसू साउथ फिल्में और सीरीज

South OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर साउथ एक्शन-थ्रिलर फिल्मों का जबरदस्त डोज देखने के लिए मिलने वाला है. चलिए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Apr 2026 11:57 AM (IST)
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इस हफ्ते OTT पर अलग-अलग तरह का कंटेंट देखने को मिलने वाला है. अप्रैल के आखिरी दिनों में साउथ की कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं, जिनका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस लाइनअप में पॉलिटिकल थ्रिलर, नॉस्टैल्जिक रोमांस, रियलिटी टीवी शो और महिलाओं पर केंद्रित फिल्में शामिल हैं. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

'प्रतिछाया'
बी उन्नीकृष्णन के निर्देशन में बनी फिल्म 'प्रतिछाया' 26 मार्च, 2026 को रिलीज हुई थी. ये एक मलयालम पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. निविन पॉली अभिनीत ये फिल्म केरल की राजनीति, सत्ता के खेल और एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री की कहानी पर आधारित है. इस फिल्म को आप 24 अप्रैल, 2026 से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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'बैंड मेलम'
अगर आप म्यूजिकल रोमांटिक फिल्मों के शौकीन हैं तो इस हफ्ते आप तेलुगु फिल्म 'बैंड मेलम' देख सकते हैं. इस फिल्म में हर्ष रोशन, श्री देवी और साई कुमार जैसे एक्टर्स मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म के डायरेक्टर सतीश जव्वाजी हैं. इस फिल्म की कहानी गिरी और राजी के बचपन के दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गलतफहमियों के कारण अलग हो जाते हैं. ये फिल्म 24 अप्रैल, 2026 के जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है. 

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'हैप्पी राज'
मारिया राजा एलांचेजियन की फिल्म 'हैप्पी राज' को 27 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा तमिल फिल्म में जीवी प्रकाश कुमार, अब्बास, श्री गौरी प्रिया और जॉर्ज मैरीन जैसे एक्टर्स नजर आए. ये फिल्म एक तमिल परिवार की कहानी है, जिसमें दिखाया गया है कि अपनी पसंद से जीने और परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के बीच कैसे टकराव होता है. ये फिल्म 24 अप्रैल, 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है. 

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'लेचिंडी महिला लोकम'
इस साल 26 मार्च को रिलीज हुई तेलुगु कॉमेडी फिल्म 'लेचिंडी महिला लोकम' को काफी पसंद किया गया था. कार्तिक अर्जुन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लक्ष्मी मांचू, अनन्या नागल्ला, श्रीराम चंद्रा और श्रद्धा दास जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. ये फिल्म कई महिलाओं की ज़िंदगी को सामने लाती है, जो अलग-अलग तरह के दबावों से जूझ रही हैं. हर महिला अपनी पहचान बनाने, अपने सपनों को पूरा करने और समाज के तय किए हुए दायरों से बाहर निकलकर अपनी राह खुद चुनने की कोशिश करती है. ये फिल्म 22 अप्रैल को Sun NXT पर रिलीज होगी. 

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'कॉमेडी कुक्स'
अगर आप अपना मूड हल्का करना चाहते हैं तो कॉमेडी-कुकिंग रियलिटी शो 'कॉमेडी कुक्स' आपके लिए ही है. 

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ये शो18 अप्रैल, 2026 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुका है. ये शो बिल्कुल अपने नाम जैसा ही है, जहां सेलिब्रिटीज पूरे जोश के साथ खाना बनाते हैं और साथ में किचन में हंसी-मज़ाक, मस्ती और हलचल भी भरपूर देखने को मिलती है.

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Published at : 22 Apr 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
South Ott Release Prathichaya Band Melam
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