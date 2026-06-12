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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'करुप्पु' से 'राख' तक, प्राइम वीडियो और जी 5 पर रिलीज हुई ये फिल्में और सीरीज

'करुप्पु' से 'राख' तक, प्राइम वीडियो और जी 5 पर रिलीज हुई ये फिल्में और सीरीज

अगर आप इस वीकेंड स्ट्रीमिंग के लिए नया कंटेंट ढूंढ रहे हैं, तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर कई तरह के शो और फ़िल्में मौजूद हैं. 'करुप्पु' से 'राख' तक ये फिल्में आपको एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 11:46 AM (IST)
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हर हफ्ते की तरह इस बार भी ओटीटी पर दर्शकों के लिए कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं. सूर्या की ब्लॉकबस्टर एक्शन ड्रामा 'करुप्पु' से लेकर सस्पेंस से भरपूर क्राइम थ्रिलर 'राख' तक, इस हफ़्ते ओटीटी पर हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ है. आइए एकक नजर डालटे हैं प्राइम वीडियो और जी5 पर आने वाली नई रिलीज पर.

'करुप्पु'
साउथ एक्टर सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे दमदार परफॉर्म करने वाली फिल्म साबित हुई है. आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म की कहानी एक युवा लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है. भ्रष्ट व्यवस्था और लालची लोगों के कारण जब लड़की के परिवार को न्याय नहीं मिलता. ये फिल्म आज, 12 जून से प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

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'राख'
'राख' एक क्राइम-इनवेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज है. ये सीरीज 1978 के कुख्यात 'रंगा-बिल्ला' केस से प्रेरित है. इसे 'पाताल लोक' फेम प्रोसित रॉय ने डायरेक्ट किया है और इसमें अली फज़ल और सोनाली बेंद्रे मुख्य किरदारों में हैं. ये सीरीज़ उन दर्शकों के लिए बेहतरीन है जिन्हें डार्क क्राइम थ्रिलर, इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा और ज़बरदस्त एक्टिंग वाली सस्पेंस-भरी कहानियां पसंद हैं. इसे आप आज, 12 जून से प्राइम वाडियो पर देख सकते हैं. 

'मां है न'
'मां है न' एक अनोखा कुकिंग रियलिटी शो है, जो 'जेन ज़ी' सेलिब्रिटीज और  सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी मां के साथ मिलकर खाना पकाने की मजेदार प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते नजर आएंगे. किचन में चुनौतियों का सामना करते हुए, ये शो माता-पिता और बच्चों के बीच के खास रिश्ते को दिखाता है. शिल्पा शेट्टी का ये शो आज, 12 जून से जी5 पर आएगा.

'तारकटा'
'तारकटा' एक नई बंगाली क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है. इसमें एक पूर्व पुलिस वाले (अग्नि सेन) की कहानी दिखाई गयी है, जिसे याददाश्त खोने की गंभीर बीमारी है. वो एक डॉन के बेटे की मौत की जांच करने अपने घर लौटता है और कई छुपे हुए राज, सदमे और एक क्रूर अपराधी का सामना करता है. इसमें विक्रम चटर्जी और मियांग चांग मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसका निर्देशन सामिक रॉय चौधरी द्वारा किया गया है. ये सीरीज भी आज, 12 जून से जी5 पर स्ट्रिमिंग के लिए अवेलेबल है.

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Published at : 12 Jun 2026 11:46 AM (IST)
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Raakh Karuppu Maa Hai Na
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