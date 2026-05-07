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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही 'लुक्खे' से 'डकैत' तक ये 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही 'लुक्खे' से 'डकैत' तक ये 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

Friday OTT Release 8th May: इस शुक्रवार को ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कई नई धांसू फिल्में और सीरीज आ रही हैं. इन्हें आप वीकेंड के लिए अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 May 2026 02:02 PM (IST)
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अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीकेंड को घर बैठे कैसे एंटरटेनिंग बनाए? तो आपको बता दें कि 8 मई, 2026 को यानी शुक्रवार को ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन थ्रिलर से लेकर  रोमांस और सस्पेंस से भरी फिल्मों और सीरीज की एक शानदार लाइनअप आ पही है. यानी हर मूड के लिए कुछ न कुछ है. तो चलिए यहां इस फ्राइडे को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही सभी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट यहां जान लेते हैं.

डकैत
इस फ्राइडे की सबसे बड़ी ओटीटी रिलीज़ में से एक, 'डकैत' है. इस रोमांटिक एक्शन थ्रिलर में आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसे गुस्सैल कैदी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहता है जिसने उसे धोखा दिया था. सस्पेंस, इमोशनल ड्रामा और एक्शन सीन्स से भरपूर,ये बाइलिंग्वल फिल्म ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 8 मई, फ्राइडे से स्ट्रीम की जा सकती है.


Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही 'लुक्खे' से 'डकैत' तक ये 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

लुक्खे
अगर आपको म्यूजिक, दोस्ती और यंग कल्चर से भरपूर क्राइम ड्रामा पसंद हैं, तो 'लुक्खे' को अपनी वॉचलिस्ट में ज़रूर शामिल करें. हिमांक गौर द्वारा निर्देशित इस सीरीज़ में किंग, राशि खन्ना, पलक तिवारी, योगराज सिंह और आयशा रज़ा मिश्रा मुख्य भूमिकाओं में हैं. चंडीगढ़ के रैप सीन के बैकग्राउंड पर बेस्ड ये सीरीज़ नाम कमाने की कोशिश कर रहे महत्वाकांक्षी कलाकारों के बीच कंप्टीशन, महत्वाकांक्षा और गैंग संघर्षों को दिखाती है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर शुक्रवार, 8 मई से स्ट्रीम कर सकते हैं.


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माई रॉयल नेमेसिस 
इस फ्राइडे कोरियाई ड्रामा के फैंस के लिए भी रोमांटिक कोरियाई ड्रामा 'माई रॉयल नेमेसिस' रिलीज हो रही है. इसमें लिम जी-येओन और हेओ नाम-जून मुख्य भूमिका में हैं. ये सीरीज रोमांस, राजमहल की राजनीति और भावनात्मक संघर्ष का ब्लेंज है. शानदार विजुअल्स वाले ड्रामा पसंद करने वाले दर्शकों के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है. ये कोरियाई ड्रामा मई 2026 की मच अवेटेज रिलीज़ में से एक है. इसे 8 मई, शुक्रवार से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.


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लव मॉकटेल 3
कन्नड़ रोमांटिक ड्रामा 'लव मॉकटेल 3' सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है. अपनी इमोशनल कहानी के लिए खूब चर्चा में रही ये फिल्म प्यार, दिल टूटने और सेल्फ डेवलेपमेंट की कहानी को बयां करती है. इस फिल्म के दीवाने बेसब्री से इसकी डिजिटल रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे थे. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर 8 मई, शुक्रवार से देख सकते हैं.


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एम.आई.ए
'एम.आई.ए.' एक 9 एपिसोड की क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसमें शैनन गिसेला, कैरी एल्व्स, डैने गार्सिया और ब्रिटनी अदेबुमोला मुख्य भूमिका में हैं, ज़बरदस्त एक्शन सीन्स के साथ-साथ, यह शो इमोशनल स्ट्रगल और विश्वासघात पर भी फोकस्ड है. क्राइम थ्रिलर के शौकिन इस वीकेंड पर इस अपनी दमदार कहानी वाली, 'एम.आई.ए को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें. ये भी 8 मई शुक्रवार को  जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है.

वाझा 2
मलयालम फिल्म 'वाझा II: बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रदर्स', का नर्देशन साविन एसए ने किया है, 2 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हो रही है. 'वाझा 2' मलयालम कॉमेडी फिल्म 'वाझा: बायोपिक ऑफ अ बिलियन बॉयज़' का सीक्वल है, जो 2024 में रिलीज हुई थी और काफी हिट रही थी. फिल्म में चार दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो सेल्फ डिसकवरी की जर्नी निकलते हैं. इसे जियो हॉटस्टार पर पर शुक्रवार, 8 मई, 2020 से स्ट्रीम कर सकते है.


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भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम 
अगर आपको डार्क कॉमेडी पसंद है, तो आपको ‘भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम’ जरूर पसंद आएगी सिनेमाघरों में सफल रिलीज के बाद, ‘भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम’ शुक्रवार, 8मई को ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध होगी.  फिल्म में साइजू कुरुप और सूरज वेंजारामूडु ने लीड रोल प्ले किया है. इसकी कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब एक कत्ल हो जाता है और फिर मर्डर मिस्ट्री पर पूरी फिल्म फोकस्ड हो जाती है. 


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Published at : 07 May 2026 01:47 PM (IST)
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