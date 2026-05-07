'बुरा सपना खत्म हुआ' बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर इन सेलेब्स ने कसा तंज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बुरा सपना खत्म हुआ' बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर देवोलीना भट्टाचार्जी से राम गोपाल वर्मा तक इन सेलेब्स ने कसा तंज

'बुरा सपना खत्म हुआ' बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर देवोलीना भट्टाचार्जी से राम गोपाल वर्मा तक इन सेलेब्स ने कसा तंज

Celebs On Mamata Banerjee Defeat: पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को मिली हार का कई सेलेब्स ने जश्न मनाया है. देवोलिना भट्टाचार्जी से राम गोपाल वर्मा तक ने पोस्ट कर ममता बनर्जी पर तंज कसा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 May 2026 01:21 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम - इन चार राज्यों में 2026 के विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद से ही भारत में राजनीति की चर्चा हो रही है। केरल और असम में भले ही राजनीतिक माहौल कुछ खास चर्चा में नहीं रहा, लेकिन ममता बनर्जी की हार और अभिनेता से राजनेता बने विजय की जीत ने इंटरनेट पर सबका ध्यान खींचा. चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), को अपने ही गढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा है. इस हार से बौखलाई ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से ही इंकार कर दिया.  वहीं ममता की इस हार पर बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के सितारे अब तंज कस रहे हैं.

देवोलिना भट्टाचार्जी ने ममता की हार पर कसा तंज
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में टीएमसी की हार पर तंज कसते हुए टीवी एक्ट्रेस देवोलीना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया. पोस्ट में टीवी अभिनेत्री ने लिखा कि उन्हें राहुल गांधी से भी ज्यादा ममता बनर्जी से नफरत है. ममता बनर्जी को एमबी और राहुल गांधी को आरजी कहते हुए देवोलीना ने एक्स पर लिखा, "अगर मैंने कभी किसी राजनेता से इतनी नफरत की है, तो वो ममता बनर्जी हैं. आरजी और उनके गिरोह से भी ज़्यादा,सच कहूं तो मुझे लगता है कि आरजी एक अच्छे इंसान हैं, जिनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, जो केंद्र सरकार के लिए हमेशा फायदेमंद साबित होता है."

उन्होंने आगे लिखा, "एमबी और गिरोह, टाटा, पश्चिम बंगाल में अब कभी नहीं दिखोगे. पश्चिम बंगाल ने पिछले कई सालों में सबसे बुरा सपना झेला है. पलटानो दरकर चिलो सो पालते गेइछे, अब रुंबा तुम्बा ज़ुंबा नहीं. अब सिर्फ ढिंका चिका ढिंका चिका."

 

राम गोपाल वर्मा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना
ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए रामगोपाल वर्मा ने कहा कि वह लोकतंत्र पर हमला कर रही हैं. एक्स पर अपनी पोस्ट में राम गोपाल वर्मा ने लिखा, ''राजनीति में इतने दशकों और मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल बिताने के बाद भी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ममता  इस बात को नजरअंदाज कर रही हैं कि लोकतंत्र अपने मूल स्वरूप में संस्थाओं से जुड़ा है और उन पर हमला करना लोकतंत्र पर हमला करने के बराबर है.''

 

ये भी पढ़ें:-Dhurandhar 2 BO Day 49: नई फिल्मों के आगे भी 'धुरंधर 2' दिखा रही पूरा दम, 49वें दिन भी धड़ल्ले से छाप डाले इतने नोट

विवेक अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी की हार पर जनता को दी बधाई
फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने बंगास चुनाव के नतीजे का जश्न मनाते हुए इसे बदलाव का एक महत्वपूर्ण क्षण बताया था. 'कश्मीर फाइल्स' के निर्देशक ने 5 मई को इंस्टाग्राम पर एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी कर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ एक तरह का अभियान चलाया था. विवेक ने अपनी पोस्ट में लिखा था, “अब कभी नहीं, जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद ममता ने बंगाल में मेरा बहिष्कार कर दिया था. फिल्म सिनेमाघरों से हटा दी गई और उन्होंने कहा कि मुझे बंगाल में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri)

फिल्म निर्माता ने आगे लिखा, “पिछले साल, उन्होंने पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था. हमारे ट्रेलर लॉन्च को रोक दिया गया. हम पर हमले और मारपीट की गई। मेरे खिलाफ दर्जनों एफआईआर दर्ज की गईं. बंगाल में मेरा बहिष्कार कर दिया गया। मैं राज्यपाल से अपना पुरस्कार लेने भी नहीं जा सका.” उन्होंने आगे कहा, “लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी. इन चुनावों के दौरान, हमने यह सुनिश्चित किया कि द बंगाल फाइल्स  को पूरे बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक (सीक्रेटली) दिखाया जाए. मुझे खुशी है कि हमने हार नहीं मानी और अपने छोटे से तरीके से संघर्ष किया.”

रवींद्रनाथ टैगोर की फेमस कविता 'जहां मन भयमुक्त हो' का हवाला देते हुए, फिल्म निर्माता ने बंगाल की जनता को बधाई दी और उनके सही निर्णय की सराहना की. उन्होंने लिखा, “और आखिरकार… यह अभूतपूर्व विजय. बंगाल की महान जनता को बधाई. अब आप निडर होकर, सिर ऊंचा करके चल सकते हैं.”

 

ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 6: 'राजा शिवाजी' की कमाई में छठे दिन आई मंदी, लेकिन बनने वाली है मराठी की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म, चाहिए बस इतने करोड़

 

और पढ़ें
Published at : 07 May 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Ram Gopal Verma Devoleena Bhattacharjee Vivek Agnihotri MAMATA BANERJEE West Bengal Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office: 1000 करोड़ के प्रॉफिट क्लब की शुरुआत कर पाएगी धुरंधर 2? जानें- इसके लिए कितना और कमाना होगा?
1000 करोड़ के प्रॉफिट क्लब की शुरुआत कर पाएगी धुरंधर 2? जानें- कितना और कमाना होगा?
बॉलीवुड
'बुरा सपना खत्म हुआ' बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर देवोलीना भट्टाचार्जी से राम गोपाल वर्मा तक इन सेलेब्स ने कसा तंज
'बुरा सपना खत्म हुआ' बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर इन सेलेब्स ने कसा तंज
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 49: नई फिल्मों के आगे भी 'धुरंधर 2' दिखा रही पूरा दम, 49वें दिन भी धड़ल्ले से छाप डाले इतने नोट
नई फिल्मों के आगे भी 'धुरंधर 2' दिखा रही पूरा दम, 49वें दिन भी धड़ल्ले से छाप डाले इतने नोट
बॉलीवुड
सबा के 50वें बर्थडे पर जुटा पूरा पटौदी परिवार, भाई सैफ और भाभी करीना कपूर ने पार्टी में लगाए चार चांद, देखें Inside फोटोज
सबा के 50वें बर्थडे का भाई सैफ और भाभी करीना ने मनाया जश्न, सामने आई इनसाइड फोटोज
Advertisement

वीडियोज

Maruti Suzuki Victoris CNG Range test | #marutisuzuki #victoris #rangetest #autolive
Bihar Cabinet Expansion: Nishant Kumar ने मंत्री पद की शपथ से पहले किया ये बड़ा काम! | Nitish | JDU
Bihar Cabinet Expansion: सम्राट कैबिनेट में Nitish Kumar के करीबियों का पत्ता साफ? |Samrat Chaudhary
Bihar Cabinet Expansion: BJP के इन पुराने चेहरों को फिर मिली कुर्सी?| Samrat Chaudhary
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA की गा​ड़ी के उडे परखच्चे देख दहल जाएगा दिल! | Bengal Result
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IAF में अधिकारी से शुभेदु अधिकारी के PA तक, बंगाल में जिन चंद्रनाथ की हुई हत्या, उनका कैसा था करियर?
IAF में अधिकारी से शुभेदु अधिकारी के PA तक, बंगाल में जिन चंद्रनाथ की हुई हत्या, उनका कैसा था करियर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दोहरी नागरिकता के बाद अब एक और मामले में फंसे राहुल गांधी, 12 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई
दोहरी नागरिकता के बाद अब एक और मामले में फंसे राहुल गांधी, 12 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के मृतक PA चंद्रकांत की मां की बड़ी मांग, कहा- दोषियों को फांसी न दी जाए, बल्कि...
शुभेंदु अधिकारी के मृतक PA चंद्रकांत की मां की बड़ी मांग, कहा- दोषियों को फांसी न दी जाए, बल्कि...
आईपीएल 2026
Shreyas Iyer Statement: टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
साउथ सिनेमा
Spirit Box Office: 'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म?
'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या हासिल कर पाएंगे सबसे बड़ी ओपनिंग ?
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बिहार
Bihar Cabinet Expansion: 6 सवर्ण, 3 अति पिछड़ा, 2 दलित... बिहार में BJP ने साधे जातीय समीकरण, देखें पूरी लिस्ट
6 सवर्ण, 3 अति पिछड़ा, 2 दलित... बिहार में BJP ने साधे जातीय समीकरण, देखें पूरी लिस्ट
एग्रीकल्चर
घर पर ही उगाएं ड्रैगन फ्रूट, इस ट्रिक से हर तीन महीने में होगी लाखों की कमाई
घर पर ही उगाएं ड्रैगन फ्रूट, इस ट्रिक से हर तीन महीने में होगी लाखों की कमाई
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget