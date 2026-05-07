1000 करोड़ के प्रॉफिट क्लब की शुरुआत कर पाएगी धुरंधर 2? जानें- कितना और कमाना होगा?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Box Office: 1000 करोड़ के प्रॉफिट क्लब की शुरुआत कर पाएगी धुरंधर 2? जानें- इसके लिए कितना और कमाना होगा?

Dhurandhar 2 Box Office: 1000 करोड़ के प्रॉफिट क्लब की शुरुआत कर पाएगी धुरंधर 2? जानें- इसके लिए कितना और कमाना होगा?

Dhurandhar 2: धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर परफॉर्म किया है और ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. वहीं अब ये एक नए क्लब की शुरुआत करने की ओर बढ़ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 May 2026 01:18 PM (IST)
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रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, बल्कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास को भी नए सिरे से लिख रही है. जहां एक ओर इस फ्रेंचाइज़ी और आम तौर पर पैन फिल्मों के लिए 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करना एक आम बात हो गई थी, वहीं अब यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार 1000 करोड़ का मुनाफा कमाने वाली फिल्म बनने की ओर बढ़ रही है. ये उपलब्धि कोई हिंदी फिल्म हासिल नहीं कर पाई है.

क्या रणवीर सिंह 1000 करोड़ के प्रॉफिट क्लब की शुरुआत करेंगे?
अगर रणवीर सिंह अपनी स्पाई थ्रिलर से चार अंकों का नेट प्रॉफिट कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म बनाने में कामयाब होते हैं, तो यह भारतीय सिनेमा के लिए एक रेयर रिकॉर्ड होगा! फिलहाल, कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 951.23 करोड़ का मुनाफा कमा चुकी है.  बता दें कि 225 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी धुरंधर 2 पर बहुत बड़ी उम्मीदें टिकी थीं और जैसा सोचा था, आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई थ्रिलर को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. रिलीज के 48 दिनों के भीतर फिल्म ने भारत में कुल 1176.20 करोड़ का नेट कलेक्शन दर्ज किया है. जिसके  इसका मुनाफा 951.23 करोड़ रुपये हो गया है.

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धुरंधर 2 को 1000 करोड़ के प्रॉफिट क्लब में एंट्री के कितना कमाना होगा?
आदित्य धर निर्देशित फिल्म धुरंधर 2 ने इनवेस्टमेंट पर 422.76% का रिटर्न दिया है और यह सुपर डुपर हिट साबित हुई है, लेकिन 1000 करोड़ का मुनाफा कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म बनने के लिए इसे अभी भी 48.77 करोड़ रुपये और कमाने होंगे. इसका मतलब है कि फिल्म को भारत में कुल 1225 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करना होगा।

मौजूदा रफ्तार और आने वाले हफ्तों में बड़े कंप्टीशन की कमी के बावजूद, फिल्म के लिए इस आंकड़े को पार करना मुश्किल लग रहा है. हालांकि, अगर ऐसा होता है, तो रणवीर सिंह बॉक्स ऑफिस के नए हीरो साबित होंगे. फिलहाल, फिल्म की रोज की कमाई 1 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है, और यह सपना अभी दूर लग रहा है.

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Published at : 07 May 2026 01:12 PM (IST)
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