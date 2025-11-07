हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उसने मेरा मुंह पकड़ा और...', जब 21 साल की उम्र में मौनी रॉय के साथ हुई थी ओछी हरकरत, एक्ट्रेस ने सुनाया खौफनाक किस्सा

'उसने मेरा मुंह पकड़ा और...', जब 21 साल की उम्र में मौनी रॉय के साथ हुई थी ओछी हरकरत, एक्ट्रेस ने सुनाया खौफनाक किस्सा

Mouni Roy Shocking Incident: मौनी रॉय ने हाल ही में एक इंटरव्य़ू के दौरान खुलासा किया कि जब वे 21 साल की थीं तब उनके साथ एक शख्स ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी और वे कई सालों तक सदमें में रहीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Nov 2025 09:08 AM (IST)
मौनी रॉय ने टेलीविज़न स्टारडम से लेकर सिल्वर स्क्रीन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तक एक शानदरा सफ़र तय किया है, हालांकि, किसी अभिनेत्री के लिए स्टारडम तक का सफ़र कभी आसान होता है. मौनी रॉय हाल ही में अपूर्व मुखीजा के शो में आईं और उन्होंने बताया कि कैसे, जब वह सिर्फ़ 21 साल की थीं, तो एक शख्स ने उनके साथ नरेशन सुनाने के दौरान ओछी हरकती थी और इस कारण वह लंबे समय तक सदमे में रही थीं.

मौनी राय के साथ 21 साल की उम्र में हुई थी ओछी हरकत
दरअसल मौनी से पूछा गया था कि क्या उन्हें अपने एक्टिंग जर्नी के दौरान कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था. इस पर मौनी ने कहा, "कास्टिंग काउच तो नहीं हुआ, लेकिन बदतमीज़ी हुई थी." मौनी रॉय ने बताया था, “मैं 21-22 साल का था, और मैं किसी के ऑफिस गई थी जहां लोग ऑफिस के अंदर थे और नरेशन दी जा रही थी. अचानक, एक सीन आया जहां लड़की स्विमिंग पूल में गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, और हीरो उसे बाहर निकालता है और उसके मुंह से मुंह में साँस देता है, और उसे होश आ जाता है."

मौनी रॉय एक्टिंग जर्नी
मौनी के अभिनय का सफर टेलीविजन पर लंबे समय तक चले डेली सॉप "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" से शुरू हुआ था. इसके बाद वह कई टीवी शो में नजर आईं और रियलिटी और डांस बेस्ड शो में हिस्सा लेकर हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई. उन्हें पहली बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने "देवों के देव...महादेव" में पौराणिक किरदार सती का किरदार निभाया था.

लेकिन सुपरनैचुरल सीरीज नागिन और उसके सीक्वल में रूप बदलने वाली नागिन शिवन्या की भूमिका ने उन्हें घर-घर में पहचान दिला दी. यह शो भारतीय टेलीविजन पर सबसे ज़्यादा टीआरपी पाने वाले कार्यक्रमों में से एक बन गया. उन्होंने अक्षय कुमार के साथ 2018 में आई स्पोर्ट्स ड्रामा गोल्ड से हिंदी सिनेमा में ऑफिशियल डेब्यू किया था. इन सालों में, वह के.जी.एफ: चैप्टर 1 जैसी फिल्मों के कई गानों में भी नज़र आ चुकी हैं. वह ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन - शिवा, ब्लैकआउट, वेद, एलएसडी 2 और रोमियो अकबर वाल्टर जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. उन्होंने सुल्तान ऑफ़ दिल्ली से अपनी वेब-सीरीज़ की शुरुआत की और इमरान हाशमी के साथ शोटाइम में भी काम किया था.

 

 

Published at : 07 Nov 2025 09:08 AM (IST)
Embed widget