इस शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025 को ओटीटी के तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. इनमें रोमांटिक से लेकर डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर फिल्में और सीरीज शामिल हैं. इन्हें आप इस ठंड के मौसम में घर बैठे आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए वीकेंड पर एंजॉय कर सकते हैं. तो देर किस बात की है चलिए जान लेते हैं फ्राइडे को ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी फिल्म या सीरीज रिलीज हो रही है.

जे केली – नेटफ्लिक्स

जॉर्ज क्लूनी और एडम सैंडलर स्टारर ये कॉमेडी फिल्म एक उम्रदराज़ फिल्म स्टार की कहानी है जो अपने डेडेकेटेड मैनेजर के साथ यूरोप के एक सफर पर निकल पड़ता है. फिल्म में फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया गया है जहां दोनों अपनी लाइफ के फैसलों और रिश्तों के बारे में सोचते हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर इस शुक्रवार से देख सकते हैं.

द गर्लफ्रेंड - नेटफ्लिक्स

रश्मिका मंदाना और धीक्षित शेट्टी की क्रिटक्स द्वारा खूब सराही गई फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ को सिनेमाघरों में दर्शकों का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. नेटफ्लिक्स ने इसके डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए हैं, जिससे दर्शकों को घर बैठे फिल्म को एंजॉय करने का मौका मिलेगा. यह फिल्म 5 दिसंबर, 2025 से इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी.

द ग्रेट प्री-वेडिंग शो - ज़ी5

थिरुवीर स्टारर ‘द ग्रेट प्री-वेडिंग’ शो ने अपनी दिल को छू लेने वाली ग्रामीण कहानी के लिए खूब तारीफ बटोरी. सिनेमाघरों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद, ज़ी5 ने इसके डिजिटल राइट्स् हासिल कर लिए हैं. यह फिल्म 5 दिसंबर, 2025 से जी5 पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.

डाइस इरा - जियो हॉटस्टार

राहुल सदाशिवन द्वारा निर्देशित और प्रणव मोहनलाल अभिनीत, डाइस इरा एक इंटेंस, तनाव से भरी, भयावह कहानी पेश करती है. जियो हॉटस्टार ने इसके ओटीटी राइट्स हासिल कर लिए हैं, जिससे यह फिल्म कई भाषाओं में दर्शकों के लिए अवेलेबल होगी. प्लेटफॉर्म पर इसकी स्ट्रीमिंग 5 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी.

स्टीफ़न - नेटफ्लिक्स

स्टीफ़न, एक एंटरटेनिंग तमिल थ्रिलर है. इसमें गोमती शंकर, माइकल थंगादुरई, स्मृति वेंकट ने अहम रोल प्ले किया है. ये अब ओटीटी पर रिलीज़ के लिए तैयार है. नेटफ्लिक्स ने इसके स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं, जिससे यह फ़िल्म सीधे दर्शकों के सामने आएगी. इसकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 5 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी.

कुत्तरम प्यूरिनधवन- सोनी लिव

कुत्तरम प्यूरिनधवन एक तमिल क्राइम थ्रिलर है. इसमें पशुपति ने भास्कर का रोल प्ले किया है जो एक पुलिसवाला है. इस थ्रिलर में भास्कर एक मुश्किल केस की जांच में फंसा हुआ है. इसकी स्ट्रीमिंग 5 दिसंबर, 2025 से सोनी लिव पर होगी.

धूलपेट पुलिस स्टेशन - अहा

धूलपेट पुलिस स्टेशन एक एक्शन से भरपूर तमिल एंटरटेनर फ़िल्म है जो अब अपनी डिजिटल रिलीज़ के लिए तैयार है. इस सीरीज़ में अश्विन कुमार असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के लीड रोल में हैं. उनका साथ पदिनी कुमार, प्रीति शर्मा, श्रीथु कृष्णन और गुरु लक्ष्मणन ने दिया है. इसे जेश्विनी जय द्वारा निर्देशित किया गया है. बता दें कि अहा ने इसके स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं, जिससे ये सब्सक्राइबर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म पर 5 दिसंबर, 2025 से अवेलेबल हो जाएगी.