बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर भड़कते हुए एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने बुधवार सुबह एक पोस्ट किया था जो जमकर वायरल हो रहा है. हालांकि, अब फैंस हैरान है कि जल्द ही दोनों नई वेब सीरीज 'डॉ हसन' में साथ नजर आने वाले हैं और इसका टीजर भी सामने आ चुका है. माना जा रहा है कि दीया का पोस्ट पीआर स्टंट का हिस्सा हो सकता है. खैर पहले आपको बताते हैं इसका टीजर कैसा है?

'डॉ. हसन' का टीजर रिलीज

नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीया मिर्जा की अपकमिंग सीरीज 'डॉ. हसन' मशहूर सीरीज 'हाउस' का इंडियन एडेप्टेशन है. इसमें नवाजुद्दीन एक सनकी डॉक्टर की भूमिका में नजर आ रहे हैं जो अस्पताल और मेडिकल के नियमों को ना मानते हुए अपनी मनमानी से मरीजों का इलाज करता है.

टीजर की शुरुआत- 'कभी कभी लोगों का लगता है कि डॉक्‍टर भगवान का रूप होते हैं...लगता है वो लोग मुझसे नहीं मिले' लाइन से होती है. इसके बाद नवाजुद्दीन छड़ी की मदद से चलते हुए नजर आते हैं, जबकि उनके आस-पास बहुत सारे लोगों की लाइन लगी रहती है. इसमें से एक व्यक्ति बोलता है- 'लाइन नहीं दिख रही?' इसके बाद गुस्से में एक्टर कहते हैं, 'तुझे अपाहिज नहीं दिख रहा.'

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जीनियस डॉक्टर लेकिन अजीब पर्सनालिटी

नवाजुद्दीन का किरदार एमडी मेडिसिन हैं, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अजीब और अलग है. वो जीनियस है. उलझे हुए मामलों को आसानी से सुलझा लेता है और उसका कोई फिल्टर नहीं है. कुल मिलाकर सीरीज की कहानी दिलचस्प और मजेदार है. जहां एक्टर मजाकिया और सनकी अंदाज में नजर आ रहे हैं तो वहीं दीया मिर्जा का किरदार गंभीर दिखाई पड़ता है.

कब रिलीज होगी 'डॉ. हसन'

डॉ हसन का निर्माण बानीजय एशिया और एंडेमॉल शाइन इंडिया ने किया है. इसका हिस्सा रहमत रतन, जयसन थाम, फैसल राशिद और स्मरण सानू जैसे कलाकार भी हैं. ये सीरीज 11 दिसंबर 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

नवाजुद्दीन पर भड़की थीं दीया मिर्जा

दीया ने 18 नवंबर को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी और नवाजुद्दीन का नाम मेंशन करते हुए लिखा था, 'साथ काम करना बुरे सपने जैसा. ना बात करने की तमीज है और एटीट्यूड अलग ही लेवल का है. बिल्कुल ऑफेंसिव कैरेक्टर.' डॉ हसन के टीजर से पहले ही फैंस ने कमेंट्स में कहा था कि ये पीआर स्टंट है. अब टीजर आने के बाद ये सच होता हुआ नजर आ रहा है.