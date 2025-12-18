ओटीटी लवर्स के लिए हर फ्राइडे बेहद खास होता है. दरअसल हर शुक्रवार को तमाम डिजीटल प्लेटफॉर्म पर नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. ये शुक्रवार भी ओटीटी पर काफी धाकेदार होने वाला है, क्योंकि 19 दिसंबर 2025 को तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक्साइटिंग क्राइम थ्रिलर से लेकर सस्पेंस से भरपूर पुलिस ड्रामा और एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी से भरपूर फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं जो सर्दी के इस मौसम में घर पर ही आपके वीकेंड को मजेदार बना देंगी. तो चलिए यहां इस शुक्रवार को रिलीज़ होने वाली नई फिल्मों और शो की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स

रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स एक एक्साइटिंग क्राइम थ्रिलर है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे और चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी इंस्पेक्टर जतिल यादव के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कानपुर स्थित आलीशान बंगले में हुए अमीर और इंफ्लूएंसिएल बंसल परिवार के क्रूर सामूहिक हत्याकांड की इनवेस्टिगेशन कर रहे हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, उन्हें लालच, विश्वासघात और एक घातक साजिश से जुड़े रहस्यों का पता चलता है. इस धमाकेदार थ्रिलर को 19 दिसंबर, फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.





फोर मोर शॉट्स प्लीज!

फोर मोर शॉट्स प्लीज! का चौथा और फाइनल सीज़न चार मुख्य किरदारों सिद्धि, दामिनी, अंजना और उमंग की कहानी को आगे बढ़ाता है, जो "सबसे बड़े समझौते" का सामना करती हैं. यह समझौता उन्हें कई सच्चाइयों का सामना करने और छह महीनों के भीतर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मजबूर करता है. इस रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा में सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गागरू ने कमबैक किया है. इसे 19 दिसंबर, शुक्रवार से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





द ग्रेट फ्लड

साउथ कोरिया की इस साइंस फिक्शन डिजास्टर मूवी में किम दा मी, पार्क हे सू और क्वोन यून सेओंग ने अभिनय किया है. ये एक एआई रिसर्चर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके पास मानवता के भविष्य की कुंजी है. एक विनाशकारी ग्लोबल बाढ़ के कारण जब पूरी दुनिया जलमग्न हो जाती है, तो वह और उसका छोटा बेटा एक डूबती हुई इमारत में फंस जाते हैं. कहानी उनके जिंदा रहने के संघर्ष पर फोकस्ड है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार, 19 दिसंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.





ह्यूमन स्पेसिमेंस

कानाए मिनाटो के नॉवेल 'ह्यूमन स्पेसिमेंस' पर बेस्ड यह जापानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर, प्रोफेसर शिरो साकाकी नाम के एक तितली रिसर्चर पर बेस्ड है, जो अपने बेटे सहित छह छोटे लड़कों को 'मानव नमूनों' में बदलने की बात कबूल करता है. ये सीरीज मानवता की काली प्रवृत्तियों को उजागर करती है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर इस शुक्रवार, यानी 19 दिसंबर से एंजॉय कर सकते हैं.





नयनम

नयनम, एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल साइंस-फाई थ्रिलर है, जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ की लाइफ के इर्द-गिर्द घूमती है. वो जरूरतमंद लोगों के लिए एक आई क्लिनिक चलाता है और साथ ही ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है जो रियलिटी और महत्वाकांक्षा के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं. इसे आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर इस शुक्रवार से देख सकते हैं.





मिसेज देशपांडे

माधुरी दीक्षित स्टारर 'मिसेज देशपांडे' एक बेहद एक्साइटिंग क्राइम थ्रिलर है, जिसमें 25 साल की सजा काट रही एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है. पुलिस उससे कॉन्टेक्ट करती है और उससे उसी के तरीके से अपराध करने वाले एक नए हत्यारे को पकड़ने में मदद मांगती है. यह सीरीज फ्रेंच सीरीज 'ला मांटे' से इंस्पायर है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 19 दिसंबर, शुक्रवार से स्ट्रीम कर सकते हैं.





डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स

ये मिस्ट्री-कॉमेडी फिल्म डोमिनिक नाम के एक तेजतर्रार लेकिन बदनाम पूर्व पुलिस अधिकारी के जीवन की कहानी बयां करती है, जो अब प्राइवेट जासूस बन गया है. वह एक खोए हुए पर्स के मालिक को ढूंढने का एक सीधा-सा मामला अपने हाथ में लेता है, जो जल्द ही एक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाता है, जिसमें एक सीरियल किलर के शामिल होने की आशंका है. मलयालम फिल्म में मुख्य भूमिका में ममूटी हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी 5 पर शुक्रवार, 19 दिसंबर से देख सकते हैं.



