हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर भौकाल मचाएंगी ये नई फिल्में-सीरीज, लिस्ट में 'मिसेज देशपांडे' से 'रात अकेली है' तक शामिल, जबरदस्त रहेगा वीकेंड

Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर भौकाल मचाएंगी ये नई फिल्में-सीरीज, लिस्ट में 'मिसेज देशपांडे' से 'रात अकेली है' तक शामिल, जबरदस्त रहेगा वीकेंड

Friday OTT Release 19 December: ये फ्राइडे भी ओटीटी लवर्स के लिए जबरदस्त रहेगा. दरअसल कई नई फिल्में और सीरीज इस शुक्रवार को ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर धमाल मचाने आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 18 Dec 2025 07:28 AM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी लवर्स के लिए हर फ्राइडे बेहद खास होता है. दरअसल हर शुक्रवार को तमाम डिजीटल प्लेटफॉर्म पर नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. ये शुक्रवार भी ओटीटी पर काफी धाकेदार होने वाला है, क्योंकि 19 दिसंबर 2025 को तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक्साइटिंग क्राइम थ्रिलर से लेकर सस्पेंस से भरपूर पुलिस ड्रामा और एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी से भरपूर फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं जो सर्दी के इस मौसम में घर पर ही आपके वीकेंड को मजेदार बना देंगी. तो चलिए यहां इस शुक्रवार को रिलीज़ होने वाली नई फिल्मों और शो की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

रात अकेली है: बंसल मर्डर्स
रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स एक एक्साइटिंग क्राइम थ्रिलर है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे और चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी इंस्पेक्टर जतिल यादव के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कानपुर स्थित आलीशान बंगले में हुए अमीर और इंफ्लूएंसिएल बंसल परिवार के क्रूर सामूहिक हत्याकांड की इनवेस्टिगेशन कर रहे हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, उन्हें लालच, विश्वासघात और एक घातक साजिश से जुड़े रहस्यों का पता चलता है. इस धमाकेदार थ्रिलर को 19 दिसंबर, फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.


Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर भौकाल मचाएंगी ये नई फिल्में-सीरीज, लिस्ट में 'मिसेज देशपांडे' से 'रात अकेली है' तक शामिल, जबरदस्त रहेगा वीकेंड

फोर मोर शॉट्स प्लीज!
फोर मोर शॉट्स प्लीज! का चौथा और फाइनल सीज़न चार मुख्य किरदारों सिद्धि, दामिनी, अंजना और उमंग  की कहानी को आगे बढ़ाता है, जो "सबसे बड़े समझौते" का सामना करती हैं. यह समझौता उन्हें कई सच्चाइयों का सामना करने और छह महीनों के भीतर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मजबूर करता है. इस रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा में सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गागरू ने कमबैक किया है. इसे 19 दिसंबर, शुक्रवार से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.


Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर भौकाल मचाएंगी ये नई फिल्में-सीरीज, लिस्ट में 'मिसेज देशपांडे' से 'रात अकेली है' तक शामिल, जबरदस्त रहेगा वीकेंड

द ग्रेट फ्लड
साउथ कोरिया की इस साइंस फिक्शन डिजास्टर मूवी में किम दा मी, पार्क हे सू और क्वोन यून सेओंग ने अभिनय किया है. ये एक एआई रिसर्चर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके पास मानवता के भविष्य की कुंजी है. एक विनाशकारी ग्लोबल बाढ़ के कारण जब पूरी दुनिया जलमग्न हो जाती है, तो वह और उसका छोटा बेटा एक डूबती हुई इमारत में फंस जाते हैं. कहानी उनके जिंदा रहने के संघर्ष पर फोकस्ड है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर  शुक्रवार, 19 दिसंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.


Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर भौकाल मचाएंगी ये नई फिल्में-सीरीज, लिस्ट में 'मिसेज देशपांडे' से 'रात अकेली है' तक शामिल, जबरदस्त रहेगा वीकेंड

ह्यूमन स्पेसिमेंस
कानाए मिनाटो के नॉवेल 'ह्यूमन स्पेसिमेंस' पर बेस्ड यह जापानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर, प्रोफेसर शिरो साकाकी नाम के एक तितली रिसर्चर पर बेस्ड है, जो अपने बेटे सहित छह छोटे लड़कों को 'मानव नमूनों' में बदलने की बात कबूल करता है. ये सीरीज मानवता की काली प्रवृत्तियों को उजागर करती है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर इस शुक्रवार, यानी 19 दिसंबर से एंजॉय कर सकते हैं.


Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर भौकाल मचाएंगी ये नई फिल्में-सीरीज, लिस्ट में 'मिसेज देशपांडे' से 'रात अकेली है' तक शामिल, जबरदस्त रहेगा वीकेंड

नयनम
नयनम, एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल साइंस-फाई थ्रिलर है, जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ की लाइफ के इर्द-गिर्द घूमती है. वो जरूरतमंद लोगों के लिए एक आई क्लिनिक चलाता है और साथ ही ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है जो रियलिटी  और महत्वाकांक्षा के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं. इसे आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर इस शुक्रवार से देख सकते हैं.


Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर भौकाल मचाएंगी ये नई फिल्में-सीरीज, लिस्ट में 'मिसेज देशपांडे' से 'रात अकेली है' तक शामिल, जबरदस्त रहेगा वीकेंड

मिसेज देशपांडे
माधुरी दीक्षित स्टारर 'मिसेज देशपांडे' एक बेहद एक्साइटिंग क्राइम थ्रिलर है, जिसमें 25 साल की सजा काट रही एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है. पुलिस उससे कॉन्टेक्ट करती है और उससे उसी के तरीके से अपराध करने वाले एक नए हत्यारे को पकड़ने में मदद मांगती है. यह सीरीज फ्रेंच सीरीज 'ला मांटे' से इंस्पायर है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 19 दिसंबर, शुक्रवार से स्ट्रीम कर सकते हैं.


Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर भौकाल मचाएंगी ये नई फिल्में-सीरीज, लिस्ट में 'मिसेज देशपांडे' से 'रात अकेली है' तक शामिल, जबरदस्त रहेगा वीकेंड

डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स
ये मिस्ट्री-कॉमेडी फिल्म डोमिनिक नाम के एक तेजतर्रार लेकिन बदनाम पूर्व पुलिस अधिकारी के जीवन की कहानी बयां करती है, जो अब प्राइवेट जासूस बन गया है. वह एक खोए हुए पर्स के मालिक को ढूंढने का एक सीधा-सा मामला अपने हाथ में लेता है, जो जल्द ही एक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाता है, जिसमें एक सीरियल किलर के शामिल होने की आशंका है. मलयालम फिल्म में मुख्य भूमिका में ममूटी हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी 5 पर शुक्रवार, 19 दिसंबर से देख सकते हैं.


Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर भौकाल मचाएंगी ये नई फिल्में-सीरीज, लिस्ट में 'मिसेज देशपांडे' से 'रात अकेली है' तक शामिल, जबरदस्त रहेगा वीकेंड

 

Published at : 18 Dec 2025 07:28 AM (IST)
Tags :
Raat Akeli Hai Friday OTT Release Mrs Deshpande Four More Shots Please 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला का हिजाब तो भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- 'उनकी मानसिक स्थिति...'
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला का हिजाब तो भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- 'उनकी मानसिक स्थिति...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
क्रिकेट
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी-20 से बाहर हो गया ये स्टार बल्लेबाज! टीम इंडिया को बड़ा झटका
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी-20 से बाहर हो गया ये स्टार बल्लेबाज! टीम इंडिया को बड़ा झटका
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 13: भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड, बमफाड़ है 13 दिनों का कलेक्शन
भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Janhit with Chitra Tripathi : सोनिया-राहुल को मिली राहत पर राजनीति? | National Herald Case
डांस रानी या ईशानी की नौकरानी ? Saas Bahu Aur Saazish (17.12.2025)
Sandeep Chaudhary: नीतीश की सेहत पर बहस, CM पद को लेकर बड़ा सवाल | Nitish Kumar Hijab Row
Bharat Ki Baat: असल मुद्दों पर सियासत..'राम-राम जी'! | VB–G RAM G Bill | BJP Vs Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला का हिजाब तो भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- 'उनकी मानसिक स्थिति...'
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला का हिजाब तो भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- 'उनकी मानसिक स्थिति...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
क्रिकेट
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी-20 से बाहर हो गया ये स्टार बल्लेबाज! टीम इंडिया को बड़ा झटका
साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी-20 से बाहर हो गया ये स्टार बल्लेबाज! टीम इंडिया को बड़ा झटका
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 13: भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड, बमफाड़ है 13 दिनों का कलेक्शन
भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
बिहार
रोहतास: दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की मौत, एक वाहन जलकर खाक
रोहतास: दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की मौत, एक वाहन जलकर खाक
जनरल नॉलेज
देश में 100 करोड़ हिंदू, लेकिन एक दो नहीं बल्कि 5 से ज्यादा राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक? जानें इनके नाम
देश में 100 करोड़ हिंदू, लेकिन एक दो नहीं बल्कि 5 से ज्यादा राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक? जानें इनके नाम
Home Tips
चमकेगा घर का कोना-कोना, संडे को ऐसे करें डीप क्लीनिंग, देखें पूरी चेकलिस्ट
चमकेगा घर का कोना-कोना, संडे को ऐसे करें डीप क्लीनिंग, देखें पूरी चेकलिस्ट
ट्रेंडिंग
'मोमेंट है भाई मोमेंट' स्टेज पर दूल्हे को देखकर दुल्हन ने कर डाली ये हरकत, देखता रह गया दूल्हा- वीडियो वायरल
'मोमेंट है भाई मोमेंट' स्टेज पर दूल्हे को देखकर दुल्हन ने कर डाली ये हरकत, देखता रह गया दूल्हा
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget