कृति सेनन और धनुष की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. हालांकि 'धुरंधर' की रिलीज के बाद से इसके शो की संख्या में भारी गिरावट आई और इसके कलेक्शन भी पर असर पड़ा है. फिर भी 'तेरे इश्क में' करोड़ों में ही कमाई कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को कितने नोट छापे हैं?

'तेरे इश्क में' ने 13वें दिन कितनी की कमाई?

'तेरे इश्क में' को दूसरे हफ्ते में कमाई के लिए थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है. दरअसल 'धुरंधर' के आने के बाद से इसके कलेक्शन में अब काफी गिरावट देखी जा रही है. हालांकि फिर भी ये करोड़ों में ही कमाई कर रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 13वें दिन, दूसरे बुधवार को इस फिल्म ने 1.85 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका भारत में कुल कलेक्शन अब 107 करोड़ रुपये हो गया है. आनंद एल राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन पार कर लिया है. इसके साथ ही यह भारत में धनुष की 100 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करने वाली पहली फिल्म और इस साल यह आंकड़ा पार करने वाली 13वीं फिल्म बन गई है. कड़s कंप्टीशन के बावजूद, इस रोमांटिक ड्रामा ने अपने दूसरे वीकेंड में अच्छा परफॉर्म किया था.

फिल्म की पहले हफ्ते की कमाई रही थी शानदार

'तेरे इश्क में' के लिए पहला हफ्ता बेहद सक्सेसफुल रहा. फिल्म के डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले दिन (शुक्रवार) को 16 करोड़ रुपये, दूसरे दिन (शनिवार) को 17 करोड़ रुपये, तीसरे दिन (रविवार) को 19 करोड़ रुपये, चौथे दिन (सोमवार) को 8.75 करोड़ रुपये, पांचवें दिन (मंगलवार) को 10.25 करोड़ रुपये, छठे दिन (बुधवार) को 6.85 करोड़ रुपये, सातवें दिन (गुरुवार) को 5.8 करोड़ रुपये की कमाई की. इससे इसके पहले हफ्ते का कुल कलेक्शन 83.65 करोड़ रुपये रहा.

दूसरे हफ्ते में किया इतना कलेक्शन

दूसरे हफ्ते में इस फिल्म को 'धुरंधर' से कड़ी टक्कर मिली, फिर भी इसने वीकेंड और वीकेंड के बाद भी अच्छी कमाई की. फिल्म के दूसरे हफ्ते के डे वाइज कलेक्शन की बात करें तो इसने आठवें दिन (शुक्रवार) को 3.75 करोड़ रुपये, नौवें दिन (शनिवार) को 5.7 करोड़ रुपये, दसवें दिन (रविवार) को 6.9 करोड़ रुपये, ग्यारहवें दिन (सोमवार) को 2.4 करोड़ रुपये, बारहवें दिन (मंगलवार) को 2.75 करोड़ रुपये और तेरहवें दिन (बुधवार) को 1.85 करोड़ रुपये कमाइ. इसी के साथ इसका अब तक का कुल कलेक्शन 107 करोड़ रुपये हो गया है.