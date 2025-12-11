हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTere Ishk Mein BO Day 13: 'धुरंधर' के आगे भी डंके की चोट पर नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', रिलीज के 13वें दिन किया इतना कलेक्शन

Tere Ishk Mein BO Day 13: 'धुरंधर' के आगे भी डंके की चोट पर नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', रिलीज के 13वें दिन किया इतना कलेक्शन

Tere Ishk Mein BO Day 13: धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' की कमाई में दूसरे हफ्ते में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है. रिलीज के 13वें दिन इस फिल्म ने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 11 Dec 2025 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

कृति सेनन और धनुष की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने  बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. हालांकि 'धुरंधर' की रिलीज के बाद से इसके शो की संख्या में भारी गिरावट आई और इसके कलेक्शन भी पर असर पड़ा है. फिर भी 'तेरे इश्क में' करोड़ों में ही कमाई कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को कितने नोट छापे हैं?

'तेरे इश्क में' ने 13वें दिन कितनी की कमाई?
'तेरे इश्क में' को दूसरे हफ्ते में कमाई के लिए थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है. दरअसल 'धुरंधर' के आने के बाद से इसके कलेक्शन में अब काफी गिरावट देखी जा रही है. हालांकि फिर भी ये करोड़ों में ही कमाई कर रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 13वें दिन, दूसरे बुधवार को इस फिल्म ने 1.85 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका भारत में कुल कलेक्शन अब 107 करोड़ रुपये हो गया है. आनंद एल राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन पार कर लिया है. इसके साथ ही यह भारत में धनुष की 100 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करने वाली पहली फिल्म और इस साल यह आंकड़ा पार करने वाली 13वीं फिल्म बन गई है. कड़s कंप्टीशन के बावजूद, इस रोमांटिक ड्रामा ने अपने दूसरे वीकेंड में अच्छा परफॉर्म किया था.

फिल्म की पहले हफ्ते की कमाई रही थी शानदार
'तेरे इश्क में' के लिए पहला हफ्ता बेहद सक्सेसफुल रहा. फिल्म के डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले दिन (शुक्रवार) को 16 करोड़ रुपये, दूसरे दिन (शनिवार) को 17 करोड़ रुपये, तीसरे दिन (रविवार) को 19 करोड़ रुपये, चौथे दिन (सोमवार) को 8.75 करोड़ रुपये, पांचवें दिन (मंगलवार) को 10.25 करोड़ रुपये, छठे दिन (बुधवार) को 6.85 करोड़ रुपये, सातवें दिन (गुरुवार) को 5.8 करोड़ रुपये की कमाई की. इससे इसके पहले हफ्ते का कुल कलेक्शन 83.65 करोड़ रुपये रहा.

दूसरे हफ्ते में किया इतना कलेक्शन
दूसरे हफ्ते में इस फिल्म को 'धुरंधर' से कड़ी टक्कर मिली, फिर भी इसने वीकेंड और वीकेंड के बाद भी अच्छी कमाई की. फिल्म के दूसरे हफ्ते के डे वाइज कलेक्शन की बात करें तो इसने आठवें दिन (शुक्रवार) को 3.75 करोड़ रुपये, नौवें दिन (शनिवार) को 5.7 करोड़ रुपये, दसवें दिन (रविवार) को 6.9 करोड़ रुपये, ग्यारहवें दिन (सोमवार) को 2.4 करोड़ रुपये, बारहवें दिन (मंगलवार) को 2.75 करोड़ रुपये और तेरहवें दिन (बुधवार) को 1.85 करोड़ रुपये कमाइ. इसी के साथ इसका अब तक का कुल कलेक्शन 107 करोड़ रुपये हो गया है.

 

 

और पढ़ें
Published at : 11 Dec 2025 07:11 AM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Dhanush Box Office Tere Ishk Mein Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
बॉलीवुड
Virat-Anushka Wedding Anniversary: एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत
एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: बाॅलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | Salman Khan | Mumbai | Diljit Dosanjh
Chhattisgarh News: रायपुर के व्यापारी ने महिला DSP पर लगाया करोड़ों हड़पने का आरोप | ABP News
जुबां पर प्यार का वादा... लेकिन आंखों में दौलत के सपने... हर वक्त उसे पैसा ही पैसा | Sansani
बेकाबू कार...मच गया हाहाकार, हादसे का वीडियो कंपा देगा! | Gujarat | Greater Noida
Parliament Winter Session: संसद सत्र के बीच जर्मनी जाएंगे Rahul Gandhi? | Amit Shah | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
बॉलीवुड
Virat-Anushka Wedding Anniversary: एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत
एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
जनरल नॉलेज
Trump Tariff on Indian Rice: भारत के चावल से खुन्नस में क्यों ट्रंप, इस पर क्यों लगाना चाहते हैं टैरिफ?
भारत के चावल से खुन्नस में क्यों ट्रंप, इस पर क्यों लगाना चाहते हैं टैरिफ?
ट्रेंडिंग
Video: मालिक की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया कुत्ता, फूट फूटकर लगा रोने- भावुक कर देगा वीडियो
मालिक की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया कुत्ता, फूट फूटकर लगा रोने- भावुक कर देगा वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: पुलिस की गाड़ी ने लिया गलत यू-टर्न तो महिला ने बीच चौराहे पढ़ाया कानून का पाठ- वीडियो वायरल
पुलिस की गाड़ी ने लिया गलत यू-टर्न तो महिला ने बीच चौराहे पढ़ाया कानून का पाठ- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget