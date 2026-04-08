'ओ रोमियो' से 'तू या मैं' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा महा एंटरटेनमेंट

इस शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2026 को अलग-अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इनमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर एक्शन से भरपूर रोमांटिक मूवी ओ'रोमियो से लेकर शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर सर्वाइवल थ्रिलर तू या मैं, और कीनू रीव्स स्टारर डार्क कॉमेडी आउटकम तक शामिल हैं. इस शुक्रवार को रिलीज़ होने वाली नई फिल्मों की पूरी लिस्ट यहां दी गई है जो आपके वीकेंड को मजेदार बना देंगी.

तू या मैं

रोमांस और सर्वाइवल का मिक्स, यह फिल्म दो बहुत अलग इन्फ्लुएंसर की कहानी है, जिनकी ट्रिप एक डरावना मोड़ लेती है. एक गहरे स्विमिंग पूल में मगरमच्छ के साथ फंसे होने के कारण, उन्हें अपनी पर्सनल मुश्किलों से निपटते हुए ज़िंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है. बिजॉय नांबियार के डायरेक्शन में बनी यह कहानी इमोशनल ड्रामा के साथ टेंशन भी लाती है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था. वहीं अब यह डिजिटल डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार है. इसे इस शुक्रवार, 10 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं. फिल्म में आदर्श गौरव, शनाया कपूर और अमृता श्रीनिवासन ने अहम रोल प्ले किया है.





ओ रोमियो

शुरू में रेंटल मोड में रिलीज़ होने के बाद, यह रोमांटिक ड्रामा अब फ्री स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है. विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म प्यार और रिश्तों को एक ड्रामैटिक ट्विस्ट के साथ दिखाती है, फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाला, तमन्ना भाटिया और विक्रांत मैसी ने अहम रोल प्ले किया है. इसे प्राइम वीडियो पर 10 अप्रैल से फ्री में देख सकते हैं.





मैं, वो और फुजी

यह मराठी रोमांटिक ड्रामा एक जवान शादीशुदा जोड़े (ललित प्रभाकर और मृण्मयी गोडबोले) की ज़िंदगी को दिखाता है, जिनका रिश्ता अपनी इच्छाओं और झगड़ों की वजह से खत्म हो जाता है. सालों बाद, दोनों जापान में फिर मिलते हैं, जहां उन्हें अपने पिछले फैसलों का सामना करना पड़ता है. क्या वे एक-दूसरे को दूसरा मौका देंगे, या हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? इसे सोनी लिव पर 10 अप्रैल से स्ट्रीम कर सकते हैं.

थाई किझावी

थाई किझावी ओटीटी पर मच अवेटे तमिल फिल्म है. इस फ़िल्म को राधिका सरथकुमार ने लीड किया है. दमदार परफॉर्मेंस और ज़बरदस्त कहानी के साथ, इसने थिएट्रिकल रन के दौरान पहले ही दर्शकों के बीच धूम मचा दी. यह फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. वहीं इसे अब 10 अप्रैल से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





बिग मिस्टेक

यह कॉमेडी-थ्रिलर एक डार्क फनी मोड़ ले लेती है, जिसमें दो भाई-बहन गलती से खुद को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में उलझा हुआ पाते हैं, जब वे अपनी दादी की मदद करने के लिए लूट की एक नाकाम कोशिश करते हैं. डैन लेवी का बनाया यह शो ह्यूमर को क्राइम के साथ एक ऐसे तरीके से मिलाता है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसे नेटफ्लिक्स पर 9 अप्रैल से देख सकते हैं.





परफेक्ट क्राउन

‘परफेक्ट क्राउन’ इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली कोरियन ड्रामा रिलीज़ में से एक है, क्योंकि इसमें IU और बायन वू-सियोक मेन रोल में हैं. यह एक अमीर वारिस और एक कमज़ोर राजकुमार के बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की कहानी पर बेस्ड है. यह मॉडर्न कहानी को रॉयल ड्रामा के साथ मिलाता है, जो इसे रोमांस पसंद करने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है. इसे 10 अप्रैल से डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम कर सकते हैं.