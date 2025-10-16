हाल ही में जब ऐसी अफ़वाहें आई थी कि कीकू शारदा द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो छोड़ सकते हैं, तो फैंस परेशान हो गए थे. एक्टर-कॉमेडियन ने हाल ही में अशनीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो राइज़ एंड फ़ॉल से एलिमिनेट हुए हैं. वहीं जब उनके द ग्रेट इंडियन कपिल शो को छोड़ने के रूमर्स फैले थे उस समय वह मेंशन के अंदर थे. वहीं अब कीकू ने इन रूमर्स पर रिएक्ट किया है.

क्या कीकू ने छोड़ दिया द ग्रेट इंडियन कपिल शो?

ज़ूम के साथ बातचीत में, कीकू ने कहा, "हां, मैं क्लियर करना चाहता हूं. बहुत ज़ोर से और साफ़ तौर पर ये बोल के कि मुझे कपिल का शो बहुत पसंद है. मुझे कपिल शर्मा बहुत पसंद है और ऐसा कभी नहीं होने वाला कि मैं ये शो छोड़ के जाऊंगा."

कीकू ने शो और टीम के प्रति अपना गहरा लगाव जताते हुए कहा, "मैं मतलब मुझे बहुत प्यार है इस शो से और पता नहीं ये बात कैसे इतनी बड़ी हो गई और मैं जब बाहर आया तब मुझे पता चला कि ये बात मतलब सब ये बातें कर रहे थे कि मैंने छोड़ दिया है मैं क्यों छोड़ूंगा यार, मेरा मतलब है कि मैं वास्तव में खुद को इस शो में एंजॉय करता हूं. वो स्टेज पर आकर इतनी मैजिकल चीजें हुई हैं और इतना मैजिक क्रिएट होता है और इतनी कमाल की और इतनी खूबसूरत टीम है मैं 13 साल से ये काम कर रहा हूं और मैं तो मतलब जब तक ये शो चलेगा मैं तो रहूंगा."

कीकू के क्लियरिफिकेशन से फैंस खुश

वहीं कीकू के इस बयान ने फैंस को राहत दी, जिन्होंने हमेशा उनकी कॉमेडी टाइमिंग और कपिल शर्मा के साथ उनकी केमिस्ट्री की सराहना की है. कॉमेडी और टेलीविज़न में अपने 13 साल के लंबे सफ़र ने उन्हें घर-घर में जाना-पहचाना नाम बना दिया है, और शो के प्रति उनका कमिटमेंट एंटरटेनमेंट के लिए उनके डेडीकेशन और जुनून को दिखाता है.