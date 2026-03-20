'फर्जी' 2 की रिलीज को लेकर प्राइम वीडियो की अनाउंसमेंट, ओटीटी पर बवाल मचाएंगे शाहिद कपूर

Farzi Season 2 Release Date: 'फर्जी' 2 की रिलीज को लेकर Prime Video की अनाउंसमेंट, OTT पर बवाल मचाएंगे शाहिद कपूर
Farzi Season 2 Release Date: एक्टर शाहिद कपूर की वेब सीरीज 'फर्जी 2' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब हाल ही में प्राइम वीडियो ने सीरीज को लेकर एक अनाउसमेंट की है.
शाहिद कपूर की वेब सीरीज 'फर्जी' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इसकी कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया था. इसे राज और डीके ने डायरेक्ट किया था. पहले सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद अब फैंस इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच प्राइम वीडियो ने ‘फर्जी 2’ को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है.
'फर्जी' 2 की रिलीज को लेकर प्राइम वीडियो की अनाउंसमेंट
हाल ही में प्राइम वीडियो ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड सीरीज 'फर्जी' 2 इस साल ही रिलीज की जाएगी. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इसकी सटीक रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. वहीं अब फैंस का इंतजार और बढ़ गया है.
फर्जी 2 सामने आया शाहिद कपूर का फर्स्ट लुक
बता दें, नए सीजन के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ-साथ मेकर्स की तरफ से 'फर्जी 2' से फर्स्ट लुक भी शेयर कर दी गई हैं. जिसमें फर्जी के सन्नी (शाहिद कपूर) और माइकल (विजय सेतुपति) की झलक देखने को मिली है. फर्जी 2 के इन लेटेस्ट पोस्टर्स को देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. माना जा रहा है कि फर्जी 2 को इस साल के आखिरी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी.
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फर्जी के बारे में
बता दें सीरीज 'फर्जी' फरवरी 2023 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और अपनी दमदार कहानी और शानदार अभिनय के लिए खूब सराही गई. सीरीज में शाहिद कपूर के साथ विजय सेतुपति, राशी खन्ना, भुवन अरोड़ा और काव्या थापर. अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. सीरीज को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी.
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Source: IOCL