नेटफ्लिक्स पर बजा इमरान हाशमी की 'तस्करी' का डंका, एक्टर ने किया फैंस का शुक्रिया अदा

इमरान हाशमी की वेब सीरीज 'तस्करी' हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इस सीरीज को रिलीज के साथ ही काफी पसंद किया जा रहा है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीरीज को ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया जा रहा है. तभी तो सीरीज वर्ल्डवाइड #1 पर ट्रेंड कर रही है. इसे देखते हुए इमरान हाशमी ने भी खुशी जाहिर की है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने फैंस का शुक्रिया अदा भी किया है.

दरअसल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इमरान हाशमी की इस सीरीज ने देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में पना डंका बजा दिया है. ये सीरीज रिलीज के पहले ही हफ्ते में ग्लोबली टॉप 10 नॉन इंग्लिश टीवी लिस्ट में नंबर 1 ट्रेंड कर रही है. ये पहली ऐसी भारतीय है जिसने ये इतिहास रचा है. 'तस्करी' 9 देशों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, वहीं 23 देशों में टॉप 10 में शामिल हो गई है, जिससे पता चलता है कि ये सीरीज दर्शखों को कितना एंटरटेन कर रही है.

इमरान हाशमी का वीडियो

अपनी सीरीज की सक्सेस के बाद इमरान हाशमी ने भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है. इस वीडियो में इमरान कहते नजर आ रहे हैं कि 'मेरे सभी फैंस को बहुत शुक्रिया तस्करी को इतना प्यार देने के लिए. ये सिर्फ आप सभी की वजह से ही हो पाय है. मैंने सभी के कॉल और मैसेजेस देखे हैं और मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं.' इसके अलावा इमरान ने उन लोगों से सीरीज देखने की गुजारिश की है जिन्होंने अब तक इस सीरीज को नहीं देखा है.

View this post on Instagram A post shared by Emraan Hashmi (@therealemraan)

निर्देशक नीरज पांडे भी हैं बेहद खुश

तो वहीं इस खबर से सीरीज के निर्देशक नीरज पांडे भी बेहद खुश नजर आए. उन्होंने कहा कि सीरीज का नेटफ्लिक्स ग्लोबल टॉप 10 नॉन इंग्लिश टीवी लिस्ट में नंबर 1 स्पॉट पर पहुंचना सिर्फ शो के लिए ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर भारतीय कहानी कहने के लिए भी एक अहम पल है. ये बताता है कि यूनिक स्टोरीज को केवल भारत ही नहीं भारत के बाहर भी प्यार मिलता ही है. अच्छा कंटेंट हर कोई देखना पसंद करता है चाहे वो इंडिया हो या बाहर. बात करें सीरीज की को इसमें इमरान हाशमी के अलावा जोया अफरोज, अमृता खानविलकर, शरद केलकर, नंदीश संधू और अनुराग सिन्हा लीड रोल में हैं. सीरीज एयरपोर्ट कस्टम और स्मगलिंग की हाईटेक दुनिया पर आधारित है.