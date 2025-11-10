हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDude OTT Release: 'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे प्रदीप रंगनाथन की ये हिट फिल्म

Dude OTT Release: 'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे प्रदीप रंगनाथन की ये हिट फिल्म

Dude OTT Release Date Out: प्रदीप रंगनाथन और ममिता बैजू स्टारर 'ड्यूड' अब डिजीटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाली है. इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

लव-कॉमेडी फिल्म 'ड्यूड' दिवाली के मौके पर 17 अक्टूबर, 2025 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई थी. इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसी के साथ इसने अच्छी कमाई भी की कीर्तिस्वरन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रदीप रंगनाथन और ममिता बैजू मुख्य भूमिकाओं में हैं. वहीं अब इस फिल्म की ओटीटी की कंफर्म रिलीज डेट आ गई है. जानते हैं ये कब और कहां स्ट्रीम होगी? 

'ड्यूड' ओटीटी पर कब और कहां देखें?
'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फाइनली इसकी डिजीटल डेब्यू की कंफर्म रिलीज डेट आ गई है. बता दें कि 'ड्यूड'  14 नवंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. े  फिल्म पाँच भाषाओं - तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज़ होगी.  नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर रिलीज़ की अनाउंसमेंट  मज़ेदार लाइन के साथ की, "एक 'ड्यूड', एक हज़ार प्रॉब्लम्स, कोई सॉल्यूशन नहीं."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

'ड्यूड' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
दिवाली की छुट्टियों वाले हफ़्ते में रिलीज़ हुई 'ड्यूड' को सिनेमाघरों में खूब सराहा गया और यह युवाओं के बीच काफ़ी पसंद की गई. पारिवारिक कहानी और प्रदीप रंगनाथन और ममिथा बैजू की शानदार केमिस्ट्री  ने फिल्म को हिट बना दिया. इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें को 'ड्यूड' ने 10 दिनों में वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया और यह उपलब्धि हासिल करने वाली प्रदीप रंगनाथन की लगातार तीसरी फिल्म बन गई थी. इस फिल्म को 35 करोड़ की लागत में बनाया गया था. 

'ड्यूड' स्टार कास्ट और क्रू
'ड्यूड' में प्रदीप रंगनाथन और ममिता बैजू के साथ आर. सरथकुमार, रोहिणी, हृदु हारून, ऐश्वर्या शर्मा, द्रविड़ सेल्वम, नेहा शेट्टी और कई अन्य कलाकार हैं. ये कीर्तिस्वरन की बतौर निर्देशक पहली फ़िल्म है, और साईं अभ्यंकर ने इसमें म्यूजिक दिया है. निक्केथ बोम्मी ने सिनेमैटोग्राफी और भरत विक्रमन ने एडिटिंग की है. सेट डिज़ाइन लता नायडू ने, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन पूनमा रामासामी ने और कला डिज़ाइन पी.एल. सुबेंदर ने किया है. 

Published at : 10 Nov 2025 02:42 PM (IST)
Pradeep Ranganathan Dude Dude OTT Release
