मोहनलाल की दृश्यम 3 अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां होगी स्ट्रीम?

जीतू जोसेफ निर्देशित और मोहनलाल स्टारर 'दृश्यम 3' ने थिएटर्स में जबरदस्त परफॉर्म किया और इसने बॉक्स ऑफ़िस के कई रिकॉर्ड भी तोड़े. थिएटर्स में सफल रन के बाद, अब यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है. चलिए यहां जानते हैं कि मोहनलाल की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट 'दृश्यम 3' को ओटीटी पर कब और कहां देख सकेंगे?

'दृश्यम 3' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने 21 मई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और अब इसका थिएट्रिकल रन पूरा हो चुका है बता दें कि ये फिल्म 18 जून, 2026 से ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रात 12:00 बजे के बाद से स्ट्रीम होगी. इसी के साथ जो लोग इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए वे अब इसे जबरदस्त सस्पेंस क्राइम थ्रिलर को घर बैठे आराम से देख सकेंगे.

'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'दृश्यम 3' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 28 दिन हो चुके हैं. वहीं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चौथे हफ्ते में ये टिकट खिड़की पर मुट्ठीभर कमाई के लिए संघर्ष कर रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 28वेंदिन इसने भारत में महज 15 लाख रुपये कमाए. इसी के साथ इसकी भारत में 28 दिनों की कुल कमाई अब 110.13 करोड़ रुपये हो गई है.

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'दृश्यम 3' प्लॉट

ये मलयालम फिलम 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी का तीसरा और आखिरी चैप्टर है. इसमें मोहनलाल ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म की कहानी 'दृश्यम 2' के खत्म होने के साढ़े चार साल बाद से शुरू होती है. जॉर्जकुट्टी को लगता है कि वे सिस्टम से आगे निकल चुके हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ एक नई जांच शुरू हो जाती है. पुलिस को कुछ सुराग मिलते हैं. इसके बाद पुलिस अपराधी को खोजने और जॉर्जकुट्टी के बुने झूठ के जाल को तोड़ने के लिए हर हद तक जाती है. जॉर्जकुट्टी फिर से अपनी रणनीति बनाते हैं और अपनी समझदारी से परिवार को बचाते हुए, सालों से चली आ रही इस कहानी को खत्म करते हैं.

'दृश्यम 3' कास्ट

'दृश्यम 3' में मोहनलाल जॉर्जकुट्टी के रोल में हैं, मीना रानी जॉर्ज का किरदार निभा रही हैं, अंसीबा हसन अंजू जॉर्ज और एस्थर अनिल अनु जॉर्ज का रोल कर रही हैं. एंटनी पेरुम्बावूर ने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है और जीतू जोसेफ़ ने फ़िल्म को डायरेक्ट किया है

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