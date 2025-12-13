सिनेमाघरों में दर्शकों को दिसंबर के आखिरी महीने में फुल एंटरटेनमेंट मिल रहा है. दरअसल इस समय थिएटर में स्पाई एक्शन थ्रिलर ‘धुरंधर’ से लेकर इंटेंस रोमांटिक ड्रामा ‘तेरे इश्क में’ और नई रिलीज माइथोलॉजिकल फिल्म ‘अखंडा 2’, ‘कलमकावल’ और ‘द डेविल’ मौजूद हैं. इन सभी के बीच बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए जंग हो रही है. ऐसे में चलिए जानते हैं फ्राइडे को किस फिल्म ने टिकट खिड़की पर बाजी मारी है?

‘धुरंधर’ ने दूसरे फ्राइडे कितनी की कमाई?

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल स्टारर ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है इसी के साथ ये फिल्म खूब कमाई भी कर रही है. रिलीज के पहले हफ्ते में ‘धुरंधर’ ने 207.25 करोड़ की कमाई की थी. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन 32 करोड़ की कमाई की है. इसके बाद अब इसका भारत में कुल कलेक्शन 239.25 करोड़ रुपये हो गया है.

'अखंडा 2' ने फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन

नंदमुरी बालाकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2' कई डिले के बाद इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और इसी के साथ इसने धमाकेदार ओपनिंग की है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'अखंडा 2' ने पेड प्रीव्यू से 8 करोड़ की कमाई की थी और इसके पहले दिन का कलेक्शन 22 करोड़ रुपये रहा. इसी के साथ इसने कुल मिलाकर 30 करोड़ की कमाई के साथ ओपनिंग की है.

'तेरे इश्क में' ने तीसरे फ्राइडे कितना किया कलेक्शन?

बॉलीवुड फिल्म 'तेरे इश्क में' ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों में धूम मचा दी, लेकिन अब इसका क्रेज धीरे-धीरे कम हो रहा है. इस रोमांटिक ड्रामा में कृति सsनन और धनुष मुख्य भूमिका में हैं. इस इंटेंस लव स्टोरी के निर्देशक आनंद एल राय हैं. 'तेरे इश्क में' की कमाई में गिरावट का एक बड़ा कारण रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इतने पहले हफ्ते में 83.65 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे हफ्ते में इसका कारोबार 25.15 करोड़ रुपये रहा. अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को 1 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ इसका 15 दिनों का कुल कलेक्शन अब 109.80 करोड़ रुपये हो गया है.

'द डेविल' का फ्राइडे को कितना कलेक्शन रहा?

मर्डर केस में फंसे कन्नड़ स्टार दर्शन ने 'द डेविल' से दो साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. ये फिल्म 11 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे क्रिटिक्स से काफी निगेटिव रिव्यू मिला. बावजूद इसके इस फिल्म ने 10 करोड़ से ओपनिंग की थी. हालांकि दूसरे दिन इसके कलेक्शन में गिरावट देखी जा रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दे डेविल ने रिलीज के दूसरे दिन यानी फ्राइडे को 3.50 करोड़ कमाए हैं. जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन अब 13.50 करोड़ रुपये हो गया है.

'कलमकावल' ने दूसरे फ्राइडे कितनी की कमाई?

'ममूटी' की क्राइम थ्रिलर, 'कलमकावल' मलयालम फिल्म है और इसमें अभिनेता एक सीरियल किलर का किरदार निभा रहे हैं. 'कलमकावल' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. ये फिल्म एक हफ्ते से सिनेमाघरों में चल रही है और साल की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो चुकी है. इसके पहले हफ्ते का कलेक्शन 26.3 करोड़ रहा है. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कलमकावल' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को 1.65 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद इसका भारत में कुल कलेक्शन अब 27.95 करोड़ रुपये हो गया है.