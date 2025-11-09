हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'थामा' से 'ड्यूड' तक दिवाली पर रिलीज हुई ये फिल्में अब ओटीटी पर मचाने आ रही हैं धमाल, देख सकते हैं यहां

'थामा' से 'ड्यूड' तक दिवाली पर रिलीज हुई ये फिल्में अब ओटीटी पर मचाने आ रही हैं धमाल, देख सकते हैं यहां

Diwali Release Films: दिवाली पर थिएटर्स में रिलीज हुई कई फिल्में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने वाली हैं. थामा से लेकर मिथ्रा मंडली तक, ये फिल्में अब घर बैठे ही देखने को मिलेंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

इस साल की दिवाली बॉक्स ऑफिस तेलुगु राज्यों में पिछले साल जितनी शानदार नहीं रही, लेकिन दर्शकों के पास चुनने के लिए फिर भी कई नई फिल्में थीं. लगभग छह फिल्में, जिनमें कुछ डब्ड भी हैं, त्योहार के वीकेंड में थिएटर्स में आईं. अब ज्यादातर फिल्मों ने अपने थिएटर रन पूरे कर लिए हैं और जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हैं. यहां देखिए कौन सी फिल्म कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.

मिथ्रा मंडली
दिवाली पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी 'मित्र मंडली', एक कॉमेडी ड्रामा, जो त्योहार का पूरा फायदा नहीं उठा सकी. फिल्म दर्शकों और बॉक्स ऑफिस दोनों के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं चली. तीन हफ्तों के छोटे रन के बाद, यह 6 नवंबर से प्राइम वीडियो पर रीकट वर्ज़न के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.


थामा' से 'ड्यूड' तक दिवाली पर रिलीज हुई ये फिल्में अब ओटीटी पर मचाने आ रही हैं धमाल, देख सकते हैं यहां

के-रैंप 
किरण अब्बावरम की के-रैंप ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी लगातार परफॉर्मेंस से कई लोगों को चौंका दिया. फिल्म को दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. 28 दिन के थिएटर रन के बाद, मेकर्स ने इसकी OTT रिलीज की पुष्टि करते हुए बताया कि यह 15 नवंबर से Aha Video पर स्ट्रीम होगी. अब दर्शक घर बैठे ही इस फिल्म का आनंद ले सकेंगे और इसके किरदारों और कहानी का पूरा मज़ा उठा पाएंगे.


थामा' से 'ड्यूड' तक दिवाली पर रिलीज हुई ये फिल्में अब ओटीटी पर मचाने आ रही हैं धमाल, देख सकते हैं यहां

थामा
रश्मिका मंदाना की थामा, जो हिंदी फिल्म का तेलुगु डब्ड वर्ज़न है, की डिजिटल रिलीज़ में थोड़ा लंबा अंतर रहेगा, जैसा कि बॉलीवुड की OTT नॉर्म्स के अनुसार होता है. हिंदी फिल्मों को आमतौर पर डिजिटल स्ट्रीमिंग से पहले आठ हफ्ते का समय दिया जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, थामा दिसंबर के बीच में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है.


थामा' से 'ड्यूड' तक दिवाली पर रिलीज हुई ये फिल्में अब ओटीटी पर मचाने आ रही हैं धमाल, देख सकते हैं यहां

तेलुसु कड़ा, ड्यूड और बायसन
तेलुसु कड़ा, ड्यूड (डब्ड) और बायसन (डब्ड) एक ही दिन थिएटर्स में रिलीज़ हुई थीं. इन तीनों फिल्मों का डिजिटल पार्टनर नेटफ्लिक्स है. चार हफ्तों के थिएटर रन के बाद ये फिल्में 14 नवंबर को प्लेटफॉर्म पर आने की उम्मीद है. हालांकि नेटफ्लिक्स की तरफ से अभी इनकी कोई ऑफिशियल कॉन्फेशन नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक स्ट्रीमिंग डेट जल्द ही घोषित की जाएगी, जिससे दर्शक इन फिल्मों को घर बैठे आराम से देख सकेंगे.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 12:41 PM (IST)
Tags :
Thamma K Ramp Mithra Mandali
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Govt Shutdown: अमेरिका के लाखों कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रही सैलरी? ट्रंप पर लग रहे गंभीर आरोप, जानें मामला
अमेरिका के लाखों कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रही सैलरी? ट्रंप पर लग रहे गंभीर आरोप, जानें मामला
बिहार
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बोले- 'निर्दलीय MP बनना भगवान के बाप की भी औकात नहीं'
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बोले- 'निर्दलीय MP बनना भगवान के बाप की भी औकात नहीं'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Govt Shutdown: अमेरिका के लाखों कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रही सैलरी? ट्रंप पर लग रहे गंभीर आरोप, जानें मामला
अमेरिका के लाखों कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रही सैलरी? ट्रंप पर लग रहे गंभीर आरोप, जानें मामला
बिहार
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बोले- 'निर्दलीय MP बनना भगवान के बाप की भी औकात नहीं'
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बोले- 'निर्दलीय MP बनना भगवान के बाप की भी औकात नहीं'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
नौकरी
प्रसार भारती में निकली वैकेंसी, कॉपी एडिटर से लेकर वीडियोग्राफर तक कई पदों पर मौका
प्रसार भारती में निकली वैकेंसी, कॉपी एडिटर से लेकर वीडियोग्राफर तक कई पदों पर मौका
ट्रेंडिंग
Smriti Irani Viral Video: हमको मीठा दीजिये भईया... जब पटना में ठेले वाले से बोलीं स्मृति ईरानी, चखा गोलगप्पे का स्वाद; वीडियो वायरल
हमको मीठा दीजिये भईया... जब पटना में ठेले वाले से बोलीं स्मृति ईरानी, चखा गोलगप्पे का स्वाद; वीडियो वायरल
हेल्थ
Signs of Insulin Resistance: इन 6 लक्षणों को हल्के में न लें, बढ़ सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा
इन 6 लक्षणों को हल्के में न लें, बढ़ सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget