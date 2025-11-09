इस साल की दिवाली बॉक्स ऑफिस तेलुगु राज्यों में पिछले साल जितनी शानदार नहीं रही, लेकिन दर्शकों के पास चुनने के लिए फिर भी कई नई फिल्में थीं. लगभग छह फिल्में, जिनमें कुछ डब्ड भी हैं, त्योहार के वीकेंड में थिएटर्स में आईं. अब ज्यादातर फिल्मों ने अपने थिएटर रन पूरे कर लिए हैं और जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हैं. यहां देखिए कौन सी फिल्म कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.

मिथ्रा मंडली

दिवाली पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी 'मित्र मंडली', एक कॉमेडी ड्रामा, जो त्योहार का पूरा फायदा नहीं उठा सकी. फिल्म दर्शकों और बॉक्स ऑफिस दोनों के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं चली. तीन हफ्तों के छोटे रन के बाद, यह 6 नवंबर से प्राइम वीडियो पर रीकट वर्ज़न के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.





के-रैंप

किरण अब्बावरम की के-रैंप ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी लगातार परफॉर्मेंस से कई लोगों को चौंका दिया. फिल्म को दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. 28 दिन के थिएटर रन के बाद, मेकर्स ने इसकी OTT रिलीज की पुष्टि करते हुए बताया कि यह 15 नवंबर से Aha Video पर स्ट्रीम होगी. अब दर्शक घर बैठे ही इस फिल्म का आनंद ले सकेंगे और इसके किरदारों और कहानी का पूरा मज़ा उठा पाएंगे.





थामा

रश्मिका मंदाना की थामा, जो हिंदी फिल्म का तेलुगु डब्ड वर्ज़न है, की डिजिटल रिलीज़ में थोड़ा लंबा अंतर रहेगा, जैसा कि बॉलीवुड की OTT नॉर्म्स के अनुसार होता है. हिंदी फिल्मों को आमतौर पर डिजिटल स्ट्रीमिंग से पहले आठ हफ्ते का समय दिया जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, थामा दिसंबर के बीच में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है.





तेलुसु कड़ा, ड्यूड और बायसन

तेलुसु कड़ा, ड्यूड (डब्ड) और बायसन (डब्ड) एक ही दिन थिएटर्स में रिलीज़ हुई थीं. इन तीनों फिल्मों का डिजिटल पार्टनर नेटफ्लिक्स है. चार हफ्तों के थिएटर रन के बाद ये फिल्में 14 नवंबर को प्लेटफॉर्म पर आने की उम्मीद है. हालांकि नेटफ्लिक्स की तरफ से अभी इनकी कोई ऑफिशियल कॉन्फेशन नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक स्ट्रीमिंग डेट जल्द ही घोषित की जाएगी, जिससे दर्शक इन फिल्मों को घर बैठे आराम से देख सकेंगे.