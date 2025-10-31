कपूर खानदान एक खास मौके के लिए एक साथ आ रहा है.दरअसल रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और नीतू कपूर सहित बॉलीवुड की रॉयल कपूर फैमिली के सभी मेंबर्स अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ में नज़र आएंगे. कपूर फैमिली की इस डॉक्यूमेंट्री की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. जानते हैं इसे कब और कहां देख सकेंगे?

‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ कब और कहां हो रही रिलीज?

‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आएगी. इस डॉक्यू फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए प्लेटफॉर्म ने लिखा, "कपूर खानदान का लंच इनवाइट आ गया है और आप आमंत्रित हैं! डाइनिंग विद द कपूर्स देखिए, 21 नवंबर को, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर." इस नेटफ्लिक्स स्पेशल को अरमान जैन ने क्रिएट किया है और इसका निर्देशन और लेखन स्मृति मुंद्रा ने किया है और इसे अवश्यक मीडिया ने प्रोड्यूस किया है.

‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ को लेकर अरमान जैन ने क्या कहा?

टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक शो के बनाने के पीछे के थॉट के बारे में बात करते हुए, अरमान ने कहा, "कपूर्स के साथ डाइनिंग करना, नानाजी (राज कपूर) को ऑनर देने और हमें एक साथ रखने वाले टाइमलेस बॉन्ड को सेलिब्रेट करने का मेरा तरीका है. इस कहानी को जीवंत करने और इसे दुनिया भर के दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए नेटफ्लिक्स से बेहतर कोई पार्टनर नहीं हो सकता था।,मेरी कंपनी, अवश्य मीडिया द्वारा निर्मित, ये प्रोजेक्ट परिवार, फिल्म और हमें शेप देने वाली यादों के लिए एक हार्दिक श्रद्धांजलि है. "

डाइनिंग विद द कपूर्स में कौन-कौन नज़र आएगा?

राज कपूर की लीगेसी का सम्मान करते हुए, इस स्पेशल में रणधीर कपूर, नीतू कपूर, रीमा जैन, रणबीर कपूर, करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, रिद्धिमा कपूर साहनी, अगस्त्य नंदा, नव्या नंदा और कई अन्य लोग नजर आएंगें. आलिया भट्ट इस शो में नज़र आएंगी या नहीं, ये तो इश शो के रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा.