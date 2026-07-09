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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीWelcome to the Jungle OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे 'वेलकम टू द जंगल'? अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर ये अपडेट

Welcome to the Jungle OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे 'वेलकम टू द जंगल'? अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर ये अपडेट

'वेलकम टू द जंगल' को बॉक्स ऑफस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 09 Jul 2026 07:35 PM (IST)
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अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को फैंस ने खूब प्यार दिया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए. फिल्म की डिजिटल रिलीज को लेकर अभी तक ऑफिशियल कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट्स सामने आए हैं.

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ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे 'वेलकम टू द जंगल'?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के थिएट्रिल रन खत्म होने के बाद अगस्त 2026 के आखिर तक ओटीटी पर रिलीज होने की उम्मीदें हैं. फिल्म को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने की खबरें हैं. ट्रेड सोर्स के मुताबिक, जियो हॉटस्टार ने डिज़्नी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए घरेलू थिएट्रिकल, सैटेलाइट और OTT राइट्स लिए हैं. इसी के साथ फिल्म के जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने का रास्ता साफ हो गया है.

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फिल्म को अहमद खान ने बनाया है. फिल्म 26 जून 2026 को रिलीज हुई. फिल्म को फिरोज नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में दिशा पाटनी, अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, अरशद वारसी, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, फरीदा जलाल सहित 30 एक्टर्स नजर आए.

'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस
फिल्म के कलेक्शन पर नजर  डालें तो पेड़ प्रिव्यूज पर फिल्म ने 3.75 करोड़ कमाए. फिल्म ने पहले दिन 15.25 करोड़ कमाए. दूसरे दिन दिन 20 करोड़, तीसरे दिन 24.75 करोड़, चौथे दिन 8.50 करोड़, पांचवें दिन 9.25 करोड़, छठे दिन 6.15 करोड़, सातवें दिन 5.50 करोड़ कमाए.  पहले हफ्ते में फिल्म ने 93.15 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म ने आठवें दिन 4.5 करोड़, नौवें दिन 7.50 करोड़, दसवें दिन 9.75 करोड़,11वें दिन 2.65 करोड़, 12वें दिन 3 करोड़, 13वें दिन 2.35 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल 122.90 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 177.55 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 31.45 करोड़ कमाए.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 09 Jul 2026 07:34 PM (IST)
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Akshay Kumar OTT Release Welcome To The Jungle
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