'पेद्दी' से 'बाल्टी' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर साउथ की 5 फिल्मों को होगा जबरदस्त धमाका

South OTT Releases This Friday: ओटीटी पर हर हफ्ते के जैसे इस फ्राइडे को भी धमाकेदार फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इसी बीच साउथ की भी फिल्में आने वाली हैं, जिसमें एक्शन से लेकर कॉमेडी तक का धमाका होगा. इसमें तो कई दर्शकों को पसंदीदा फिल्में हैं, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहा है. ऐसे में अगर आपने उन फिल्मों को थिएटर में मिस कर दिया है तो इसे ओटीटी पर अब देख सकते हैं. देखिए लिस्ट...

पेद्दी

राम चरण की एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' ने सिनेमाघरों में धमाकेदार प्रदर्शन किया था. इसमें राम चरण के साथ एक्ट्रेस जान्हवी कपूर भी लीड रोल में हैं. फिल्म को 9 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है लेकिन इसे अभी हिंदी में नहीं रिलीज किया गया है. इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा. फिल्म के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो बुची बाबू के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने सैकनिल्क के मुताबिक, इसका ग्रॉस कलेक्शन 341 करोड़ और नेट कलेक्शन 243.83 करोड़ रहा. जबकि इसकी बजट 350 करोड़ था.

परिमाला एंड को

तमिल की डार्क कॉमेडी फिल्म 'परिमाला एंड को' को जी5 पर 10 जुलाई को रिलीज किया जाएगा. इसमें जयराम, उर्वशी, संजना कृष्णामूर्ति और योगी बाबू जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसका निर्देशन पनदिराई ने किया है. इस फिल्म की कहानी को लेकर बताया जा रहा है कि ये 'दृश्यम' का एक कॉमेडी और उलझा हुआ एडिशन है.

बाल्टी

मलयालम फिल्म 'बाल्टी' एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें कबड्डी के चार खिलाड़ियों की कहानी को दिखाया गया है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर 10 जुलाई को देखा जा सकता है. इसमें तमिल और केरल के एक छोटे से गांव की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो दोनों के बॉर्डर पर है. इसमें शांतनु, शान निगम, प्रीत असरानी जैसे सेलवरघवन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसका निर्देशन उन्नी शिवालिंगम ने किया है.

त्रिकाल

तेलुगु फिल्म 'त्रिकाल: स्क्रिप्ट ऑफ गॉड' एक पौराणिक थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन मनि तेल्लागुटी ने किया है. इसमें श्रद्धा दास, ऐश्वर्या राज भाकुनी और अजय जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. ऐसे में अगर आप पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं. फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट पर 9 जुलाई को रिलीज कर दिया गया है.





लैंड ऑफ फुटबॉल

मलयालम की स्पोर्ट्स डॉक्यूमेट्री फिल्म 'लैंड ऑफ फुटबॉल' को 10 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा. इसमें दिखाया गया है कि कैसे केरल के लोग इस खेल के प्रति जुनूनी हैं. इसका निर्देशन हासिफ हकीम ने किया है. फिल्म की खासियत ये है कि ये केरल की फुटबॉल संस्कृति को दिखाती है.