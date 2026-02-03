रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्ट फिल्म ‘धुरंधर’ की सीक्वल को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. वहीं ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की रिलीज से पहले मेकर्स चुपचाप कई चीज़ें बदल रहे हैं. सबसे पहले, उन्होंने म्यूज़िक लेबल सारेगामा से बदलकर टी-सीरीज़ कर दिया, जो एक बड़ा कदम था. वहीं अब एक और बदलाव करते हुए मेकर्स ने सीक्वल का ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर भी बदल दिया है. यानी अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नहीं आएगी. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का ओटीटी पर नया ठिकाना कहां होगा?

‘धुरंधर: द रिवेंज’ किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और अब ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर गर्दा काट रही है और इस प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 ट्रेंड भी कर रही है. हालांकि ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की रिलीज से पहले इसका ओटीटी ठीकाना बदल गया है. ऑफिशियल तौर पर ‘धुरंधर: द रिवेंज’ (धुरंधर 2) के सभी भाषाओं के OTT राइट्स जियो हॉटस्टार ने भारी कीमत पर खरीद लिए हैं.यानी थिएट्रिकल रिलीज के बाद सीक्वल नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगी. मेकर्स ने धुरंधर 2 का ज़बरदस्त फर्स्ट लुक पोस्टर जारी करके इसे कंफर्म भी कर दिया है.

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

‘धुरंधर: द रिवेंज’ का धांसू टीजर हुआ रिलीज

इन सबके बीच मेकर्स ने आज ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का जबरदस्त टीजर जारी कर दिया है. टीजर में रणवीर सिंह के किरदार हमजा की पास्ट स्टोरी की भी झलक मिल रही है. वहीं टीजर से ये भी पता चलता है कि हमजा की ताजपोशी हो गई है और वो पहले से ज्यादा खूंखार हो गया है.टीजर में अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त की भी झलक दिखाई गई है.

वहीं टीजर के लास्ट में रणवीर सिंह कहते सुनाई देते हैं 'ये नया हिंदुस्तान है ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी.' ओवरऑल टीजर ने आते ही बवाल काट दिया है और लोग इसे देखने के बाद अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

‘धुरंधर: द रिवेंज’ कब होगी रिलीज?

‘धुरंधर: द रिवेंज’ की रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है. बता दें कि ये फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म का यश की 'टॉक्सिक' से क्लैश होगा. वहीं ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन नजर आएंगे. वहीं अक्षय खन्ना पार्ट 2 में होंगे या नहीं इसे लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं है.