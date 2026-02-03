साउथ स्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज डेट अब टलती हुई नजर आ रही है. 'द पैराडाइज' पहले 26 मार्च, 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तय तारीख पर रिलीज नहीं होगी. हालांकि मेकर्स ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन देरी को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं.

नानी की 'द पैराडाइज' की रिलीज डेट क्यों टली?

बता दें कि 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट पहले ही 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो चुका है. यह फिल्म 26 मार्च, 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन प्रोडक्शन में देरी के कारण इसे टाल दिया गया है। 2025 में, एक्टर ने पोस्टर शेयर किया और अपने किरदार से मिलवाया था. कैप्शन में लिखा था, "उसका नाम 'जदल', जडाल' सच को सच कहना, द पैराडाइज. तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, अंग्रेजी में रिलीज़ हो रही है."

'द पैराडाइज़' जून में इस तारीख को रिलीज़ होगी?

'द पैराडाइज़' 2026 की तेलुगु सिनेमा की सबसे ज़्यादा चर्चा वाली फ़िल्मों में से एक बन गई है, और अब नई खबरों के अनुसार इसकी रिलीज़ जून में हो सकती है. हालांकि इसे लेकर कुछ भी मेकर्स द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है.रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, मेकर्स अब 25 जून को नई रिलीज़ डेट मान रहे हैं, हालांकि, अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है. श्रीकांत ओडेला की पिछली सफलता दसरा के बाद 'द पैराडाइज' से काफी उम्मीदें हैं.

'द पैराडाइज' का पहला सॉन्ग इसी महीने रिलीज़ होगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने अब फिल्म के पहले गाने की रिलीज़ डेट तय कर ली है, जिसके अगले महीने फिल्म के थिएट्रिकल लॉन्च से पहले प्रमोशनल रोलआउट के हिस्से के रूप में रिलीज़ होने की उम्मीद है. 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स फिल्म का पहला गाना फरवरी 2026 में रिलीज़ करने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया गया है. लेकिन इस खबर ने फैन्स को ज़रूर बहुत एक्साइटेड कर दिया है.