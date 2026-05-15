Dhurandhar 2 OTT Release: भारत में ओटीटी पर कब रिलीज होगी 'धुरंधर 2'? स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने दे दिया बड़ा अपडेट
Dhurandhar 2 OTT Release In India: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली इसके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इस पर बड़ा अपडेट दिया है.
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' या 'धुरंधर 2' को सिनेमाघरों में बवाल काटते हुए लगभग दो महीने पूरे हो चुके हैं. इस दौरान इस फिल्म ने जहां भारत में 11सौ करोड़ से ज्यादा कमाई कर डाली है जो वहीं ये वर्ल्डवाइड 18 सौ करोड़ी बनने से इंचभर दूर है. वहीं 19 मार्च, 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का भारती दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली इसके स्ट्रीमिंग पार्टनर ने इसकी ओटीटी रिलीज पर बड़ा अपडेट दे दिया है.
भारत में कब रिलीज होगी ‘धुरंधर 2’?
जहां भारतीय दर्शक धुरंधर 2 की ऑफिशियल ओटीटी रिलीज़ की डेट का अभी भी इंतजार कर रहे हैं, वहीं ये ब्लॉकबस्टर सीक्वल नेटफ्लिक्स पर ओवरसीज में रिलीज़ हो चुका है. इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स वर्जन में बिना सेंसर किए हुए सीन भी हैं और इसे 'धुरंधर: द रिवेंज रॉ' और 'अनदेखा' नाम दिया गया है.
इन सबके बीच, जियो हॉटस्टार ने भी फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर ऑफिशियली अपडेट शेयर कर दिया है. दरअसल मेकर्स ने जियो हॉटस्टार के सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा है, 'जल्द आ रहा है धमाका,' और कैप्शन में लिखा है, 'देवियों और सज्जनों, क्या आप इसके लिए तैयार हैं?' हालांकि निर्माताओं ने फिल्म की ऑफिशियल ओटीटी रिलीज डेट रिवील नहीं की है लेकिन उम्मीद की जा रही कि ‘धुरंधर 2’ 22 मई को ऐप पर रिलीज़ हो सकती है.
Ladies and gentlemen, are you ready for this? 😉 pic.twitter.com/yYGs06uI4H— JioHotstar (@JioHotstar) May 15, 2026
जियो हॉटस्टार ने निराश किया
कई खबरों में दावा किया गया था कि धुरंधर 2 15 मई को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी. हालांकि, अभी तक ऐसी कोई अपडेट या रिलीज की घोषणा नहीं हुई है. वहीं दूसरी ओर, सीक्वल बिना सेंसर किए सीन्स के साथ ओवरसीज में ऑनलाइन रिलीज हो गया, जिससे X यूजर्स और भी ज्यादा नाराज हो गए हैं. बिना सेंसर किए गए वर्जन में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन्हें भारतीय सेंसर बोर्ड द्वारा लगाए गए कट के कारण हटा दिया गया था.
ये भी पढ़ें:-Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित धुरंधर 2 ने सिनेमाघरों में 57 दिन पूरे कर लिए हैं.इसी के साथ बता दें कि धुरंधर 2 ने सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के 57वें दिन 735 शो में 0.35 करोड़ की कमाई की. जिसके बाद फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 1144.56 करोड़ हो गया है जबकि ग्रास कलेक्शन 1369.84 करोड़ रुपये हुआ है. वहीं ओवरसीज में फिल्म ने 57वें दिन 0.02 करोड़ की कमाई की, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन 426.67 करोड़ हो गया है, वहीं इसका 57 दिनों का वर्ल्डवाइड कारोबार 1796.51 करोड़ हुआ है.
ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL