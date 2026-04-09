रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी? यहां हैं सारा अपडेट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDhurandhar 2 OTT Release: 1600 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'धुरंधर 2' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज ? यहां हैं सारा अपडेट

Dhurandhar 2 OTT Release: 1600 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'धुरंधर 2' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज ? यहां हैं सारा अपडेट

Dhurandhar 2 OTT Release: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाए हुए हैं. वहीं लोग इसकी ओटीटी रिलीज का भी इंतजार कर रहे हैं. जानते हैं ये कह और कहां डिजिटल प्रीमियर करेगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Apr 2026 12:48 PM (IST)
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रणवीर सिंह की ‘धुरंधर: द रिवेंज’ या ‘धुरंधर 2’ का पिछले 21 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. आदित्य धर की यह स्पाई थ्रिलर अपने तीसरे हफ्ते में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है और इसी के साथ हर दिन करोड़ों कमा रही है. वहीं 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने के बाद से थिएटर में इसकी सफलता के बावजूद, दर्शकों का एक हिस्सा इसके डिजिटल प्रीमियर का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है. चलिए यहा जानते हैं ‘धुरंधर 2’ ओटीटी पर कब और कहां डेब्यू करेगी?

‘धुरंधर 2’ ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?
कुछ साउथ इंडियन फिल्मों के उलट जो कुछ ही हफ्तों में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं, हिंदी फिल्में अक्सर अपनी थिएटर विंडो बढ़ा देती हैं, जिससे अक्सर उनके ऑनलाइन डेब्यू में देरी होती है. ऐसे में ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर 2’ के मई के लास्ट में या जून की शुरुआत में ओटीटी पर रिलीज होने की उम्मीद है. इसके स्ट्रीमिंग राइट्स जियो हॉस्टार ने एक बड़ी डील में खरीद लिए हैं. यानी ये जियो हॉटस्टार पर आएगी. गौरतलब है कि इसका पहला इंस्टॉलमेंट  नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था.

रिपोर्ट्स की मानें तो डिजिटल रिलीज को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के खत्म होने के आसपास स्ट्रेटेजिक रूप से प्लान किया जा रहा है, और अब फिल्म के मई के आखिरी हफ्ते या जून 2026 के पहले हफ्ते में प्रीमियर होने की उम्मीद है ताकि दर्शकों की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके.

‘धुरंधर 2’ की कास्ट और क्रू
‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. उनके साथ अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और दूसरे कलाकार भी हैं. फिल्म का रनटाइम 229 मिनट है, जो लगभग चार घंटे का है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का म्यूजिक और बीजीएम शाश्वत सचदेव ने दिया है और लिरिक्स इरशाद कामिल ने लिखे हैं. फिल्म को जियो स्टूडियोज़ और B62 स्टूडियोज़ ने सपोर्ट किया है।

दूसरा पार्ट हमज़ा अली मज़ारी के इर्द-गिर्द घूमता है, जो एक इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान के ISI चीफ, मेजर इकबाल के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई में फंसा हुआ है. फिल्म की कहानी जसकीरत सिंह रंगी के हमज़ा बनने, दुश्मन के इलाके में कैसे वह हिम्मत से आगे बढ़ता है, और क्या वह आखिरकार शेर-ए-बलूच के तौर पर अपने मिशन में कामयाब होता है, यह दिखाती है.

‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
‘धुरंधर 2’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो रिलीज के 21वें दिन, इस फिल्म ने सैकनिल्क के मुताबिक 13093 शो में 7.90 करोड़ रुपयों  का नेट कलेक्शन किया. इससे अब तक भारत का इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन 1246.67 करोड़ और कुल भारत का नेट कलेक्शन 1041.27 करोड़ हो गया है. वहीं ओवरसीज़ में, फ़िल्म ने 21वें दिन 3.00 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे अब तक इसकी टोटल ओवरसीज़ ग्रॉस कमाई 407.00 करोड़  हो गई है. जबकि दुनिया भर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 1653.67 करोड़ पहुंच चुका है.

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Published at : 09 Apr 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
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