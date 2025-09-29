युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स वाइफ धनश्री बोलीं- 'शादी के दो महीने बाद ही रंगे हाथ पकड़ा था'
Dhanashree Claims Chahal Has Extra Marital Affair: धनश्री ने 'राइज एंड फॉल' में एक्स हसबैंड युजवेंद्र चहल को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने चहल को रंगे हाथों पकड़ा था.
कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अपने तलाक को लेकर खूब चर्चा में रहीं. धनश्री इन दिनों 'राइज एंड फॉल' में दिखाई दे रही हैं. शो में एक्ट्रेस को कई बार चहल के साथ अपने तलाक को लेकर बात करते देखा जा चुका है. एक बार फिर धनश्री ने क्रिकेटर से अलग होने की वजह बताई है. उन्होंने चहल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है.
राइज एंड फॉल से एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें धनश्री वर्मा और कुब्रा सैत डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते दिख रहे हैं. इस दौरान कुब्रा उनसे पूछती हैं- आपको अपने रिश्ते में कब एहसास हुआ कि भाई अब ये नहीं चल सकता, ये गलती हो गई है अभी?'इसका जवाब देते हुए धनश्री ने कहा- पहले साल ही, दूसरे महीने में ही उसे रंगे हाथों पकड़ लिया थी. धनश्री वर्मा का ये जवाब सुनकर कुब्रा सैत हैरान रह गईं.
View this post on Instagram
60 करोड़ की एलिमनी पर भी दे चुकी हैं जवाब
इससे पहले धनश्री ने चहल से तलाक के बाद 60 करोड़ की एलिमनी को लेकर बात की थी. जब गायक आदित्य नारायण ने धनश्री से पूछा कि उनके तलाक को कितना समय हो गया है, तो उन्होंने कहा था- ऑफशियली लगभग एक साल हो गया है. ये जल्दी हुआ क्योंकि ये आपसी सहमति से हुआ था, इसलिए जब लोग एलिमनी कहते हैं, तो ये गलत है. सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कह रही हूं, आप कुछ भी कहते रहेंगे? मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ उन लोगों के सामने अपनी बात को सही ठहराना सिखाया है जिनकी मुझे परवाह है. उन लोगों को समझाने में समय क्यों बर्बाद करें जो आपको जानते तक नहीं हैं?
शादी के चार साल बाद ही हुआ तलाक
बता दें कि धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने दिसंबर 2020 में शादी की थी. हालांकि शादी के चार साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें आने लगी थीं. आखिरकार मार्च 2025 में दोनों ऑफिशियल तौर पर तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL