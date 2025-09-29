कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अपने तलाक को लेकर खूब चर्चा में रहीं. धनश्री इन दिनों 'राइज एंड फॉल' में दिखाई दे रही हैं. शो में एक्ट्रेस को कई बार चहल के साथ अपने तलाक को लेकर बात करते देखा जा चुका है. एक बार फिर धनश्री ने क्रिकेटर से अलग होने की वजह बताई है. उन्होंने चहल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है.

राइज एंड फॉल से एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें धनश्री वर्मा और कुब्रा सैत डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते दिख रहे हैं. इस दौरान कुब्रा उनसे पूछती हैं- आपको अपने रिश्ते में कब एहसास हुआ कि भाई अब ये नहीं चल सकता, ये गलती हो गई है अभी?'इसका जवाब देते हुए धनश्री ने कहा- पहले साल ही, दूसरे महीने में ही उसे रंगे हाथों पकड़ लिया थी. धनश्री वर्मा का ये जवाब सुनकर कुब्रा सैत हैरान रह गईं.

60 करोड़ की एलिमनी पर भी दे चुकी हैं जवाब

इससे पहले धनश्री ने चहल से तलाक के बाद 60 करोड़ की एलिमनी को लेकर बात की थी. जब गायक आदित्य नारायण ने धनश्री से पूछा कि उनके तलाक को कितना समय हो गया है, तो उन्होंने कहा था- ऑफशियली लगभग एक साल हो गया है. ये जल्दी हुआ क्योंकि ये आपसी सहमति से हुआ था, इसलिए जब लोग एलिमनी कहते हैं, तो ये गलत है. सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कह रही हूं, आप कुछ भी कहते रहेंगे? मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ उन लोगों के सामने अपनी बात को सही ठहराना सिखाया है जिनकी मुझे परवाह है. उन लोगों को समझाने में समय क्यों बर्बाद करें जो आपको जानते तक नहीं हैं?

शादी के चार साल बाद ही हुआ तलाक

बता दें कि धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने दिसंबर 2020 में शादी की थी. हालांकि शादी के चार साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें आने लगी थीं. आखिरकार मार्च 2025 में दोनों ऑफिशियल तौर पर तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए.