हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीयुजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स वाइफ धनश्री बोलीं- 'शादी के दो महीने बाद ही रंगे हाथ पकड़ा था'

Dhanashree Claims Chahal Has Extra Marital Affair: धनश्री ने 'राइज एंड फॉल' में एक्स हसबैंड युजवेंद्र चहल को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने चहल को रंगे हाथों पकड़ा था.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 29 Sep 2025 05:34 PM (IST)
कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अपने तलाक को लेकर खूब चर्चा में रहीं. धनश्री इन दिनों 'राइज एंड फॉल' में दिखाई दे रही हैं. शो में एक्ट्रेस को कई बार चहल के साथ अपने तलाक को लेकर बात करते देखा जा चुका है. एक बार फिर धनश्री ने क्रिकेटर से अलग होने की वजह बताई है. उन्होंने चहल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है. 

राइज एंड फॉल से एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें धनश्री वर्मा और कुब्रा सैत डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते दिख रहे हैं. इस दौरान कुब्रा उनसे पूछती हैं- आपको अपने रिश्ते में कब एहसास हुआ कि भाई अब ये नहीं चल सकता, ये गलती हो गई है अभी?'इसका जवाब देते हुए धनश्री ने कहा- पहले साल ही, दूसरे महीने में ही उसे रंगे हाथों पकड़ लिया थी. धनश्री वर्मा का ये जवाब सुनकर कुब्रा सैत हैरान रह गईं.

 
 
 
 
 
60 करोड़ की एलिमनी पर भी दे चुकी हैं जवाब
इससे पहले धनश्री ने चहल से तलाक के बाद 60 करोड़ की एलिमनी को लेकर बात की थी. जब गायक आदित्य नारायण ने धनश्री से पूछा कि उनके तलाक को कितना समय हो गया है, तो उन्होंने कहा था- ऑफशियली लगभग एक साल हो गया है. ये जल्दी हुआ क्योंकि ये आपसी सहमति से हुआ था, इसलिए जब लोग एलिमनी कहते हैं, तो ये गलत है. सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कह रही हूं, आप कुछ भी कहते रहेंगे? मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ उन लोगों के सामने अपनी बात को सही ठहराना सिखाया है जिनकी मुझे परवाह है. उन लोगों को समझाने में समय क्यों बर्बाद करें जो आपको जानते तक नहीं हैं?

शादी के चार साल बाद ही हुआ तलाक
बता दें कि धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने दिसंबर 2020 में शादी की थी. हालांकि शादी के चार साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें आने लगी थीं. आखिरकार मार्च 2025 में दोनों ऑफिशियल तौर पर तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 29 Sep 2025 05:17 PM (IST)
Dhanashree Verma Kubbra Sait Yuzvendra Chahal Rise And Fall
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget