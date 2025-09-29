हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
19 साल बाद फिर लौट रहा 'ओमकारा' का लंगड़ा त्यागी, स्पिन ऑफ बना रहे मेकर्स, जानें कब शुरू होगी शूटिंग

Omkara Langda Tyagi Spin Off: 'ओमकारा' में सैफ अली खान के कैरेक्टर 'लंगड़ा त्यागी' का स्पिन ऑप बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. फिल्म की स्टार कास्ट का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 29 Sep 2025 04:19 PM (IST)
फिल्म 'ओमकारा' में सैफ अली खान का कैरेक्टर 'लंगड़ा त्यागी' आईकॉनिक बन गया. 2006 में रिलीज हुई इस फिल्म में 'लंगड़ा त्यागी' का कैरेक्टर आज भी फैंस का फेवरेट है. अब 19 साल बाद एक बार फिर 'लंगड़ा त्यागी' लौट रहा है. मेकर्स इस कैरेक्टर को एक बार फिर जिंदा करने की तैयारी में हैं. ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या एक बार फिर इस किरदार को सैफ निभाने वाले हैं?

'लंगड़ा त्यागी' का स्पिन ऑफ बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और बहुत जल्द शूटिंग भी शुरू हो सकती हैं. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक कुमार मंगत और अभिषेक पाठक 'ओमकारा' के 'लंगड़ा त्यागी' के किरदार पर एक स्पिन-ऑफ बना रहे हैं.

19 साल बाद लौट रहा 'लंगड़ा त्यागी'
रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा है- 'सैफ अली खान का निभाया गया 'लंगड़ा त्यागी' का किरदार समय की कसौटी पर खरा उतरा है और हर कुछ महीनों में पॉप-कल्चर में इसका जिक्र आता रहता है. 19 साल बाद, दर्शकों से मिले प्यार के आधार पर, निर्माता कुमार मंगत और अभिषेक पाठक 'लंगड़ा त्यागी' का स्पिन-ऑफ बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. दोनों के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो स्वाभाविक रूप से 'ओमकारा' और उससे भी ज्यादा 'लंगड़ा त्यागी' की दुनिया की ओर ले जाता है.'

'लंगड़ा त्यागी' के स्पिन ऑफ में लौटेंगे सैफ अली खान?
'लंगड़ा त्यागी' के स्पिन ऑफ की शूटिंग 2026 में शुरू हो सकती है. हालांकि फिलहाल इसकी स्टार कास्ट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. सैफ अली खान की वापसी को लेकर रिपोर्ट में लिखा है- 'ये एक राज है, जो स्क्रिप्ट तय होने के बाद ही खुलेगा. हो सकता है कि सैफ अली खान 'ओमकारा' वर्ल्ड में वापसी करें, या फिर निर्माता इस रोल के लिए किसी यंग एक्टर को भी चुन सकते हैं, जिससे ये सही मायनों में एक रीबूट बन जाए.'

 
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 29 Sep 2025 04:19 PM (IST)
Omkara Langda Tyagi SAIF ALI KHAN Langda Tyagi Spin Off
