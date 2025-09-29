फिल्म 'ओमकारा' में सैफ अली खान का कैरेक्टर 'लंगड़ा त्यागी' आईकॉनिक बन गया. 2006 में रिलीज हुई इस फिल्म में 'लंगड़ा त्यागी' का कैरेक्टर आज भी फैंस का फेवरेट है. अब 19 साल बाद एक बार फिर 'लंगड़ा त्यागी' लौट रहा है. मेकर्स इस कैरेक्टर को एक बार फिर जिंदा करने की तैयारी में हैं. ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या एक बार फिर इस किरदार को सैफ निभाने वाले हैं?

'लंगड़ा त्यागी' का स्पिन ऑफ बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और बहुत जल्द शूटिंग भी शुरू हो सकती हैं. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक कुमार मंगत और अभिषेक पाठक 'ओमकारा' के 'लंगड़ा त्यागी' के किरदार पर एक स्पिन-ऑफ बना रहे हैं.

19 साल बाद लौट रहा 'लंगड़ा त्यागी'

रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा है- 'सैफ अली खान का निभाया गया 'लंगड़ा त्यागी' का किरदार समय की कसौटी पर खरा उतरा है और हर कुछ महीनों में पॉप-कल्चर में इसका जिक्र आता रहता है. 19 साल बाद, दर्शकों से मिले प्यार के आधार पर, निर्माता कुमार मंगत और अभिषेक पाठक 'लंगड़ा त्यागी' का स्पिन-ऑफ बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. दोनों के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो स्वाभाविक रूप से 'ओमकारा' और उससे भी ज्यादा 'लंगड़ा त्यागी' की दुनिया की ओर ले जाता है.'

'लंगड़ा त्यागी' के स्पिन ऑफ में लौटेंगे सैफ अली खान?

'लंगड़ा त्यागी' के स्पिन ऑफ की शूटिंग 2026 में शुरू हो सकती है. हालांकि फिलहाल इसकी स्टार कास्ट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. सैफ अली खान की वापसी को लेकर रिपोर्ट में लिखा है- 'ये एक राज है, जो स्क्रिप्ट तय होने के बाद ही खुलेगा. हो सकता है कि सैफ अली खान 'ओमकारा' वर्ल्ड में वापसी करें, या फिर निर्माता इस रोल के लिए किसी यंग एक्टर को भी चुन सकते हैं, जिससे ये सही मायनों में एक रीबूट बन जाए.'