हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'तुम जिंदगी से बढ़कर हो', हिना खान के बर्थडे पर पति रॉकी जायसवाल ने लुटाया प्यार, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

‘तुम जिंदगी से बढ़कर हो’, हिना खान के बर्थडे पर पति रॉकी जायसवाल ने लुटाया प्यार, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

Hina Khan Birthday: रॉकी जायसवाल ने अपनी वाइफ हिना खान के बर्थडे पर कई सारी रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 02 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान 2 अक्टूबर को अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर फैंस एक्ट्रेस को ढेर सारी बधाईयां दे रहे हैं. अब एक्ट्रेस के पति रॉकी जायसवाल ने भी उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर की है. पोस्ट में रॉकी ने हिना के साथ कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की और उसके साथ एक भावुक नोट भी लिखा. जो अब यूजर्स का दिल जीत रहा है.

रॉकी ने शेयर की हिना के साथ रोमांटिक तस्वीरें

रॉकी जायसवाल ने वाइफ हिना खान के साथ ये खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. ये सारी तस्वीरें कपल के वेकेशन की है. जिसमें वो अलग-अलग लोकेशन्स पर एक-दूजे संग रोमांटिक होते हुए नजर आए. कपल की ये केमिस्ट्री अब सोशल मीडिया पर आग लगा रही है. यूजर्स दोनों की जोड़ी पर भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝗥𝗼𝗰𝗸𝘆 𝗝𝗮𝗶𝘀𝘄𝗮𝗹 (@rockyj1)

हिना के लिए रॉकी ने लिखा स्पेशल मैसेज

रॉकी ने हिना के साथ इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे खुशी, प्यार, सम्मान और शांति का असली मतलब तब समझ आया, जब तुम मेरी जिंदगी में आईं. तुम मेरे लिए सब कुछ हो. जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी प्यारी पत्नी. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं..'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝗥𝗼𝗰𝗸𝘆 𝗝𝗮𝗶𝘀𝘄𝗮𝗹 (@rockyj1)

हिना-रॉकी ने 10 साल किया था डेट

बता दें कि हिना खान और रॉकी की मुलाकात ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के सेट पर हुई थी. फिर दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा. कपल ने 10 साल की डेटिंग के बाद अब शादी की है. इन दिनों ये स्टारकपल टीवी रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में साथ नजर आ रहे हैं. जहां उनके साथ और भी कई फेमस जोड़ियां है. इस शो पर हाल ही में टीवी एक्ट्रेस अविका गौर की शादी भी हुई है. एक्ट्रेस ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद से शादी की है. शादी में मिलिंद के जूते हिना खान ने ही चुराए थे.

Dussehra 2025: गुरमीत चौधरी से अंकिता लोखंडे तक, टीवी सेलेब्स ने यूं दी फैंस को दशहरे की बधाई

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 02 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Rocky Jaiswal Hina Khan TV News
