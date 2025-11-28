दिसंबर का महीना एंटरटेनमेंट से भरा रहेगा. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस बार ढेर सारी नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं, जो हर तरह के दर्शक वर्ग के लिए हैं. चाहे आपको रोमांच पसंद हो, डरावनी कहानियां, रोमांस या फिर फैमिली कॉमेडी, हर मूड के लिए दिसंबर में कुछ न कुछ जरूर है, जिसका आप आराम से आनंद ले सकते हैं. खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स में कई नामी कलाकार और डायरेक्टर्स शामिल हैं, जो पहले भी अपनी फिल्मों और सीरीज से दर्शकों को प्रभावित कर चुके हैं.

दिसंबर में ओटीटी पर रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज

1. थामा

हॉरर-फैंटसी फिल्म 'थामा' में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल ने अहम किरदार निभाए हैं. 'थामा' की कहानी में बेतालों की रहस्यमयी प्रजाति दिखाई गई है, जिनका राजा यक्षशासन (नवाजुद्दीन सिद्दीकी) नियम तोड़ने की कोशिश करता है. आलोक गोयल (आयुष्मान खुराना) और ताड़का (रश्मिका मंदाना) के बीच विकसित होता रोमांस और बेतालों की दुनिया में उलझे संघर्ष ने कहानी को रोमांचक मोड़ दिया है. फिल्म का दूसरा भाग शानदार वीएफएक्स से भरपूर है, जो हॉलीवुड फिल्मों की याद दिलाता है. यह फिल्म 16 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

2. एक दीवाने की दीवानियत

रोमांस की चाह रखने वालों के लिए 'एक दीवाने की दीवानियत' 16 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी है. कहानी विक्रमादित्य भोसले (हर्षवर्धन राणे) और बॉलीवुड स्टार अदा (सोनम बाजवा) के इर्द-गिर्द घूमती है. विक्रम की जिद और अदा का प्रतिरोध कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आते हैं. फिल्म में 90 के दशक का म्यूजिक और रोमांस सीन्स दर्शकों को अपनी ओर खींचते हैं.

3. सिंगल पापा

12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फैमिली कॉमेडी वेब सीरीज 'सिंगल पापा' भी दर्शकों को हंसी का अनुभव देगी. कुणाल खेमू का किरदार तलाक के बाद बच्चे को गोद लेता है. उनके साथ सीरीज में प्राजक्ता कोली, आयशा रजा और मनोज पाहवा अहम किरदार में हैं. यह सीरीज नए जमाने के पिता बनने के बाद की उलझन भरी जिंदगी, बच्चों के साथ हंसी-खुशी और जिम्मेदारियों को दर्शाती है.

4. मिसेज देशपांडे

साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए माधुरी दीक्षित की 'मिसेज देशपांडे' जियो प्लस हॉटस्टार पर 19 दिसंबर से उपलब्ध होगी. इस सीरीज में माधुरी एक साइको किलर की भूमिका में हैं. उनका किरदार पुलिस की मदद करता है ताकि दूसरे साइको किलर्स को पकड़ सके. नागेश कुकुनूर के निर्देशन में बनी यह सीरीज थ्रिल और सस्पेंस का सही मिश्रण पेश करती है.

5. रात अकेली है - बंसल मर्डर्स

क्राइम और मिस्ट्री जैसी शैली पसंद करने वाले दर्शकों के लिए 'रात अकेली है: बंसल मर्डर्स' 19 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी. इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंस्पेक्टर जटिल यादव की भूमिका में हैं. चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर, रेवती, दीप्ती नवल और संजय कपूर भी इस सीरीज में नजर आएंगे. कहानी बंसल परिवार की हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है और दर्शक यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि जटिल यादव इस केस को कैसे सुलझाते हैं.

6. सिंगल सलमा

हुमा कुरैशी स्टारर 'सिंगल सलमा' 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. यह फिल्म समाज में 30 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए शादी और करियर को लेकर बने रूढ़िवाद पर सवाल उठाती है. लखनऊ की सलमा रिजवी (हुमा कुरैशी) परिवार की जिम्मेदारियों के बीच जिंदगी और प्यार की खोज में लगी हैं. फिल्म में लव ट्रायंगल, सेल्फ-लव, और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दे देखे जा सकते हैं.