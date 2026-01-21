‘दलदल’ एक अपकमिंग एक्शन क्राइम थ्रिलर है. इस सीरीज में भूमि पेडनेकर ने डीसीपी रीटा फरेरा का लीड रोल प्ले किया है. इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है जिसे देखने के बाद फैंस इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली ‘दलदल’ की ओटीटी रिलीज डेट आ गई है. जानते हैं इसे डिजिटल स्क्रीन पर कब और कहां देख सकेंगे?

‘दलदल’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

‘दलदल’ विश्व धामिजा के बेस्टसेलर नॉवेल भिंडी बाजार पर बेस्ड है इसके के निर्माता सुरेश त्रिवेनी हैं और इसका निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है. भूमि पेडनेकर स्टारर ये एक्शन क्राइम थ्रिलर ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. ये 30 जनवरी 2026 को ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

जबरदस्त है दलदल का ट्रेलर

बुधवार को फिल्म 'दलदल' का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया, जिसमें दिखाया गया है कि भूमि पेडनेकर रीटा फरेरा के किरदार में किस तरह एक बेरहम सीरियल किलर को पकड़ने के मामले को अपने हाथ में लेती है, और साथ ही अपने भीतर के उन संघर्षों से भी लड़ती है जो कभी भी बाहर आ सकते हैं.

‘दलदल’ की क्या है कहानी?

भूमि पेडनेकर ने दलदल में रीटा फरेरा का लीड किरदार निभाया है. रीटा फरेरा को मुंबई क्राइम ब्रांच की नई डीसीपी नियुक्त किया जाता है. अपाइंटमेंट के फौरन बाद, उन्हें शहर को हिला देने वाली सिलसिलेवार हत्याओं के एक हाई-प्रोफाइल मामले में लगा दिया जाता है. जैसे-जैसे वह सुरागों की छानबीन शुरू करती है, उसका अतीत उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगता है. जहां उसकी अपनी जान बचाना सबसे बड़ी चिंता बन जाती है, वहीं उसे निर्मम अपराधी को पकड़ने के लिए अपने नैतिक मूल्यों से जूझना पड़ता है, और साथ ही अपनी दबी हुई यादों को भी दबाने की कोशिश करनी पड़ती है.

‘दलदल’ स्टार कास्ट

डीसीपी रीता फरेरा के रूप में भूमि पेडनेकर के अलावा, शो में अन्य कलाकारों में में आदित्य रावल और समारा तिजोरी शामिल हैं, इसके बाद गीता अग्रवाल, चिन्मय मंडलेकर, अनंत नारायण महादेवन, राहुल भट्ट, संदीप कुलकर्णी, शिवराज वालवेकर, संदेश कुलकर्णी, जया भूराभाया, समारा गोयल, विभावरी देशपांडे, एमिली आर. एकलैंड, विजय कृष्णा, प्रताप फाड, प्रतीक पचोरी और मेहुल दिनेश बुच भी इसमें नजर आएंगे.