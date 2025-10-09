स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रजनीकांत की मल्टीस्टारर फिल्म 'कुली' रिलीज हुई और इस साल रिलीज हुई तमिल फिल्मों में से हाईएस्ट कमाई वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर कब्जा कर लिया.

बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने के बाद 11 सितंबर को फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने लगी. हालांकि, फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया. निराश हिंदी दर्शक पिछले करीब एक महीने से इस फिल्म के हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे थे.

अब हिंदी में भी स्ट्रीम हो रही है 'कुली'

हालांकि, हिंदी दर्शकों के लिए अब खुशखबरी है कि वो अपने फेवरेट स्टार रजनी सर की फिल्म 'कुली' को हिंदी में भी देख पाएंगे. फिल्म 9 अक्टूबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर हिंदी वर्जन के साथ भी उपलब्ध है.

हिंदी में रिलीज से क्या फायदा मिलेगा 'कुली' को?

2011 की जनगणना के मुताबिक, इंडिया की 43 प्रतिशत के करीब जनता हिंदी स्पीकर है. यानी इनकी संख्या 50 करोड़ से कहीं ज्यादा है. इसके अलावा, साउथ की दूसरी लैंग्वेज से ज्यादा सबसे ज्यादा थिएटर में जाकर फिल्म देखने वाली जनता भी हिंदी पट्टी से आती है.

ऑरमैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में अकेले हिंदी पट्टी से थिएटर में जाकर फिल्म देखने वालों की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा थी. अब जब 'कुली' जैसी फिल्म हिंदी में देखने को मिलेगी तो दर्शकों की संख्या दोगुनी हो सकती है क्योंकि घर बैठकर फिल्म देखना ज्यादा आसान है.

ऑरमैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को ओटीटी की टॉप 5 हाईएस्ट व्यूज वाली लिस्ट में चौथी जगह मिली थी. फिल्म ने 3 मिलियन व्यूज बटोरे थे. वो भी सिर्फ साउथ की लैंग्वेजेस के साथ और 2 हफ्तों बाद.





अब जब फिल्म को कई करोड़ हिंदी दर्शकों का सहारा 9 अक्टूबर से मिलेगा तो ये इस लिस्ट में फिर से नंबर 1 की जगह पर पहुंच सकती है. जिसका फायदा फिल्म को ये मिलेगा कि इसके व्यूज और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं.

बता दें फिल्म ने 285 करोड़ के आसपास कमाई की लेकिन हिंदी से इसकी कमाई सिर्फ 37.23 करोड़ रही. यानी हिंदी में थिएटर्स पर जाकर फिल्म को बहुत ज्यादा नहीं देखा गया. साफ है कि हिंदी का बड़ा दर्शक वर्ग इसे देखने के लिए ओटीटी की ओर रुख जरूर करेगा.

बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुकी है 'कुली'

फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, इंडिया में 285.01 करोड़ रुपये कमाए थे. तो वहीं वर्ल्डवाइड 518 करोड़. फिल्म में रजनीकांत के साथ-साथ आमिर खान, नागार्जुन, उपेंद्र और आमिर खान जैसे स्टार्स के होने की वजह से इसे देखने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी.