एक्शन पैक्ड थ्रिलर से लेकर सुपरहीर की स्टोरीज तक अक्टूबर के महीने में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट भरपूर होने वाला है. कई बड़ी फिल्में ओटीटी पर आने वाली हैं. आइए जानते हैं अक्टूबर के महीने में आप कौनसी फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और कब देख सकते हैं.

प्ले डर्टी

प्ले डर्टी 1 अक्टूबर को रिलीज हुई है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. फिल्म में एक शातिर चोर की कहानी दिखाई गई है. फिल्म के ट्विस्ट आपको कुर्सी से बांधे रखेंगे.





Madharasi

ये फिल्म 1 अक्टूबर को रिलीज हुई और इसे भी अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर है.

इसकी कहानी एक यंग मैन के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे रेयर डिसऑर्डर है.

फिल्म में शिवकार्तिकेयन, रुक्मिणी वसंत, विद्युत जामवाल और बीजू मेनन जैसे स्टार्स हैं.





वॉर 2

ये फिल्म 14 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई थी. थिएटर में फिल्म को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. लेकिन अब फिल्म ओटीटी पर आने वाली है. फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर आज से (9 अक्टूबर) देख सकते हैं.





Culpa Nuestra

ये फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी.





लोकाह चैप्टर 1

लोकाह चैप्टर 1 जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. फिल्म 20 अक्टूबर को ओटीटी पर रिलीज होगी. फिल्म को दुलकर सलमान ने प्रोड्यूस किया है. वहीं फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन ने फीमेल लीड रोल निभाया है. फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म में फीमेल सुपरहीरो की कहानी दिखाई गई, जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया.





परम सुंदरी

जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी 24 अक्टूबर को रिलीज होगी. फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रिस्पॉन्स मिला.