हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीTop 5 Films Of Week: 'महावतार नरसिम्हा' की दहाड़ से कांपी 'सैयारा', रिलीज होते ही 'सन ऑफ सरदार 2' ने टॉप 5 में बनाई जगह

Top 5 Films Of Week: 'महावतार नरसिम्हा' की दहाड़ से कांपी 'सैयारा', रिलीज होते ही 'सन ऑफ सरदार 2' ने टॉप 5 में बनाई जगह

Top 5 Films Of Week On OTT: इस हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है. इस बार 'सैयारा' 'महावतार नरसिम्हा' से पिछड़ गई है. वहीं 'सन ऑफ सरदार 2' टॉप 5 में शामिल हो गई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 29 Sep 2025 07:25 PM (IST)
Preferred Sources

इस हफ्ते थिएटर में रिलीज हो चुकी फिल्मों ने ओटीटी पर हाहाकार मचा दिया. अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रहीं बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों में कुछ फिल्मों को दर्शक जमकर देख रहे हैं.

22 से 28 सितंबर के बीच ओटीटी पर किन 5 फिल्मों को सबसे ज्यादा देखा गया है, इसकी लिस्ट सामने आ गई है. ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सभी रोमांटिक-एक्शन फिल्मों पर एनिमेटेड मूवी भारी पड़ गई है.

महावतार नरसिम्हा

  • 'महावतार नरसिम्हा' एक एनिमेटेड फिल्म है जो कि 19 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
  • इससे पहले अश्विन कुमार के डायरेक्शन वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था.
  • अब ओटीटी पर भी 'महावतार नरसिम्हा' को जबरदस्त व्यूज मिल रहे हैं.
  • 'महावतार नरसिम्हा' को इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर 5.7 मिलियन लोगों ने देखा है.

Top 5 Films Of Week: 'महावतार नरसिम्हा' की दहाड़ से कांपी 'सैयारा', रिलीज होते ही 'सन ऑफ सरदार 2' ने टॉप 5 में बनाई जगह

सैयारा

  • मोहित सूरी की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' 12 सितंबर से ही ओटीटी पर है.
  • फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और दर्शक वहां इसे खूब एंजॉय कर रहे हैं.
  • यही वजह है कि इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 'सैयारा' दूसरे नंबर पर है.
  • अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर 'सैयारा' को इस हफ्ते 4.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.

Top 5 Films Of Week: 'महावतार नरसिम्हा' की दहाड़ से कांपी 'सैयारा', रिलीज होते ही 'सन ऑफ सरदार 2' ने टॉप 5 में बनाई जगह

हृदयपूर्वम

  • 'हृदयपूर्वम' ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट में तीसरा नंबर हासिल किया है.
  • मोहनलाल स्टारर ये फिल्म 26 सितंबर को ही जियो हॉटस्टार पर रिलीज की गई है.
  • महज तीन दिन में ही 'हृदयपूर्वम' ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 3.4 मिलियन व्यूज बटोर लिए हैं.

Top 5 Films Of Week: 'महावतार नरसिम्हा' की दहाड़ से कांपी 'सैयारा', रिलीज होते ही 'सन ऑफ सरदार 2' ने टॉप 5 में बनाई जगह

कुली

  • रजनीकांत की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'कुली' लगातार तीन हफ्ते से ओटीटी पर छाई हुई है.
  • 11 सितंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म हर हफ्ते टॉप 5 में जगह बना रही है.
  • इस हफ्ते भी 'कुली' ने ओटीटी पर 3 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं.

Top 5 Films Of Week: 'महावतार नरसिम्हा' की दहाड़ से कांपी 'सैयारा', रिलीज होते ही 'सन ऑफ सरदार 2' ने टॉप 5 में बनाई जगह

सन ऑफ सरदार 2

  • 'सन ऑफ सरदार 2' ओटीटी पर आते ही टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है.         
  • अजय देवगन की ये कॉमेडी फिल्म 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
  • तीन दिन में ही फिल्म को ओटीटी पर 1.9 मिलियन लोगों ने देखा है.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 29 Sep 2025 07:14 PM (IST)
Tags :
Son Of Sardaar 2 Mahavatar Narsimha Saiyaara Top 5 Films Of Week
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
विश्व
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
राजस्थान
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
शिक्षा
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
हेल्थ
Heart Disease: क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget