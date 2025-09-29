एक्सप्लोरर
Top 5 Films Of Week: 'महावतार नरसिम्हा' की दहाड़ से कांपी 'सैयारा', रिलीज होते ही 'सन ऑफ सरदार 2' ने टॉप 5 में बनाई जगह
Top 5 Films Of Week On OTT: इस हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है. इस बार 'सैयारा' 'महावतार नरसिम्हा' से पिछड़ गई है. वहीं 'सन ऑफ सरदार 2' टॉप 5 में शामिल हो गई है.
इस हफ्ते थिएटर में रिलीज हो चुकी फिल्मों ने ओटीटी पर हाहाकार मचा दिया. अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रहीं बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों में कुछ फिल्मों को दर्शक जमकर देख रहे हैं.
22 से 28 सितंबर के बीच ओटीटी पर किन 5 फिल्मों को सबसे ज्यादा देखा गया है, इसकी लिस्ट सामने आ गई है. ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सभी रोमांटिक-एक्शन फिल्मों पर एनिमेटेड मूवी भारी पड़ गई है.
महावतार नरसिम्हा
- 'महावतार नरसिम्हा' एक एनिमेटेड फिल्म है जो कि 19 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
- इससे पहले अश्विन कुमार के डायरेक्शन वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था.
- अब ओटीटी पर भी 'महावतार नरसिम्हा' को जबरदस्त व्यूज मिल रहे हैं.
- 'महावतार नरसिम्हा' को इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर 5.7 मिलियन लोगों ने देखा है.
सैयारा
- मोहित सूरी की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' 12 सितंबर से ही ओटीटी पर है.
- फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और दर्शक वहां इसे खूब एंजॉय कर रहे हैं.
- यही वजह है कि इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 'सैयारा' दूसरे नंबर पर है.
- अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर 'सैयारा' को इस हफ्ते 4.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
हृदयपूर्वम
- 'हृदयपूर्वम' ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट में तीसरा नंबर हासिल किया है.
- मोहनलाल स्टारर ये फिल्म 26 सितंबर को ही जियो हॉटस्टार पर रिलीज की गई है.
- महज तीन दिन में ही 'हृदयपूर्वम' ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 3.4 मिलियन व्यूज बटोर लिए हैं.
कुली
- रजनीकांत की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'कुली' लगातार तीन हफ्ते से ओटीटी पर छाई हुई है.
- 11 सितंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म हर हफ्ते टॉप 5 में जगह बना रही है.
- इस हफ्ते भी 'कुली' ने ओटीटी पर 3 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं.
सन ऑफ सरदार 2
- 'सन ऑफ सरदार 2' ओटीटी पर आते ही टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है.
- अजय देवगन की ये कॉमेडी फिल्म 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
- तीन दिन में ही फिल्म को ओटीटी पर 1.9 मिलियन लोगों ने देखा है.
