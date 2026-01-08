हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रेखा जया बच्चन जैसी बोरिंग नहीं हैं...', एक्ट्रेस के पैपराजी अपीयरेंस को लेकर बोलीं शोभा डे

'रेखा जया बच्चन जैसी बोरिंग नहीं हैं...', एक्ट्रेस के पैपराजी अपीयरेंस को लेकर बोलीं शोभा डे

Shobhaa De On Rekha Vs Jaya Bachchan: शोभा डे के मुताबिक रेखा जया बच्चन की तरह 'बोरिंग' नहीं हैं. उनका कहना है कि रेखा पैपराजी को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं और वो बेहद टैलेंटेड भी हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 08 Jan 2026 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और सपा सांसद जया बच्चन अक्सर पैपराजी पर भड़कती नजर आती हैं. बीते दिनों जया ने पैपराजी के पहनावे को लेकर विवादित कमेंट भी किया था. जबकि रेखा को पैप्स के सामने खुलकर पोज देते देखा जाता है. हाल ही में लेखक शोभा डे ने दोनों एक्ट्रेसेस के रवैये को लेकर बात की है. उन्होंने बताया है कि रेखा जया बच्चन की तरह 'बोरिंग' नहीं हैं और पैपराजी को बेहद खूबसूरती के साथ हैंडल करती हैं.

विक्की लालवाणी को दिए एक हालिया इंटरव्यू में शोभा डे ने कहा- 'रेखा कभी बोरिंग नहीं होतीं, इसलिए मुझे उनकी हर रील देखने में मजा आता है. मुझे ये देखना अच्छा लगता है कि वो पैपराजी के लिए क्या-क्या करने वाली हैं. वो जया बच्चन की तरह नहीं हैं, वो पैपराजी को लुभाने की कोशिश करती हैं. ये अंतर ही मेरे लिए बहुत दिलचस्प है. रेखा का हर पहलू बनावटी है, और मुझे ये पसंद है क्योंकि वो उस किरदार को निभाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं. '

'रेखा बनना आसान नहीं है'
शोभा आगे कहती हैं- 'रेखा बनना आसान नहीं है. वो जो चाहे वो बन सकती हैं; वो अमिताभ बच्चन भी बन सकती हैं. वो चाहे तो जेंडर भी बदल सकती हैं; वो इतनी टैलेंटेड हैं.' वो आगे कहती हैं- 'रेखा आज भी कई तरह की हैं. ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपको कौन सी रेखा दिखाना चाहती हैं और यही बात उन्हें बेहद दिलचस्प बनाए रखती है. वो जो चाहे बन सकती हैं. क्योंकि वो बेहद बुद्धिमान, संवेदनशील और टैलेंटेड हैं, वो एक असाधारण महिला हैं जो अपनी पावर को पहचानती हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इस पावर को पहचानती रहेंगी.'

'रेखा की सबसे बड़ी ताकत उनका रहस्यमय व्यक्तित्व'
शोभा रेखा को लेकर आगे कहती हैं- 'उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका रहस्यमय व्यक्तित्व रहा है, और अगर वो इस रहस्य को कम करने की कोशिश करती हैं, तो वो इस समय एक खतरनाक राह पर चल रही हैं. एक बार रहस्य मिट गया, तो उनके पास सहारा लेने के लिए कुछ खास नहीं बचेगा. ऐसा नहीं है कि पिछले 10-15 सालों में उनके पास कोई ऐसा काम है जिसे वे दोहरा सकें और कह सकें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास इतना काम है. अब सिर्फ उनका रहस्य ही बचा है, और अगर वो भी चला गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 08 Jan 2026 06:49 PM (IST)
Amitabh Bachchan Rekha Jaya Bachchan Shobhaa De
