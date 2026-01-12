एक्ट्रेस और बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर सना मकबूल चर्चा में बनी हुई हैं. सनी मकबूल अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं. हाल ही में सना ने ट्रोलिंग को लेकर बात की. दरअसल, उन्हें हिसाब न पहनने को लेकर अक्सर ट्रोल किया जाता है, जज किया जाता है. अब एक्ट्रेस ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.

हिजाब न पहनने को लेकर सना मकबूल ने किया रिएक्ट

फ्री प्रेस जर्नल से बातचीत में सना ने कहा, 'मेरी बड़ी बहन हिजाब पहनती है. मैं हिजाब नहीं पहनती हूं. इसमें गलत क्या है. छोटे कपड़े पहनना मेरी मर्जी है. मैं रास्ते पर स्विमसूट पहनकर निकलूं तो वो भी मेरी मर्जी है. लोग हिजाब न पहनने को लेकर इतना जज क्यों करते हैं. किसी को जज करना, कमेंट करना सही नहीं है.'

आगे उन्होंने कहा, 'आप मेरी बहन को बिना हिजाब के कभी नहीं देखोगे. उसे हिजाब पहनना सही लगता है. वो बिना हिजाब के नहीं दिखेगी. वो हाफ स्लीव्स नहीं पहनती है. मेरी एक और बहन है वो भी ऐसे ही रहती है. एक बहन और है जो बिल्कुल अलग है. मैं नहीं पहनती हूं. आप क्यों जज करोगे?'

इन शोज में दिखीं सना मकबूल

सना के करियर की बात करें तो उन्होंने सो इशान: सपनों को आवाजदे से करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो कितनी मोहब्बत 2 में नजर आईं. उन्होंने इस प्यार को क्या नाम दूं?, अर्जुन, आदत से मजबूर, विश, खतरा खतरा खतरा, बिग बॉस ओटीटी 3 जैसे शोज किए हैं. वो 2025 में Bruh नाम की बेव सीरीज में भी दिखीं. बिग बॉस ओटीटी 3 की वो विनर भी बनी. इस शो में उन्हें बहुत पसंद किया गया.

उन्होंने कुछ फिल्में भी की हैं. वो तेलुगू फिल्म Dikkulu Choodaku Ramayya में दिखीं. उन्होंने तमिल फिल्म रंगून में भी काम किया. अब वो तमिल फिल्म Kadhal Conditions Apply में दिखेंग. इसके अलावा उनके पास एक हिंदी फिल्म भी है. वो Nemesis में नजर आएंगी.