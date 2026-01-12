Golden Globes 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में प्रियंका चोपड़ा का सिजलिंग अवतार, पति निक जोनस पर यूं लुटाया प्यार
प्रियंका चोपड़ा को गोल्डन ग्लोब 2026 अवॉर्ड फक्शन में देखा गया. इस दौरान वो अपने पति निक जोनस के साथ थीं. प्रियंका और निक की जोड़ी को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने गोल्डन ग्लोब 2026 अवॉर्ड फंक्शन में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने फैशन का जलवा बिखेरा. इस अवॉर्ड फंक्शन में प्रियंका प्रेजेंटर के तौर पर पहुंची हैं. उनके साथ पति निक जोनस भी थे. रेड कार्पेट से दोनों का लुक वायरल हो रहा है.
प्रियंका गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के वेन्यू बेवर्ली हिल्टन पर रविवार शाम को पहुंचीं. इस दौरान प्रियंका ब्लू कलर के ऑफशोल्डर गाउन में थीं. उन्होंने वेन्यू पर मौजूद प्रेस को स्माइल के साथ पोज दिए और नमस्ते किया.
प्रियंका चोपड़ा का रेड कार्पेट लुक
प्रियंका के रेड कार्पेट लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक कलर का स्ट्रैपलेस गाउन पहना था. प्रियंका ने अफने लुक को डायमंड नेकलेस और रिंग्स से कंप्लीट किया था. साथ ही वो मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल में नजर आईं. उन्होंने इस लुक के साथ स्मोकी आईमेक वियर किया. वहीं निक जोनस ने ब्लैक कलर का टक्सिडो पहना था. रेड कार्पेट पर प्रियंका निक के टक्सिडो बो को ठीक करती दिखीं. वहीं निक भी प्रियंका के हेयर्स ठीक करते दिखे.
कब हुई थी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी?
प्रियंका और निक साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे. उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री छाई हुई थी. फैंस उनकी जोड़ी पर प्यार लुटा रहे हैं. प्रियंका और निक की दिसंबर 2018 में शादी हुई थी. उनकी शादी राजस्थान में हुई थी. ये शादी काफी ग्रैंड रही थी. प्रियंका इस शादी में काफी खुश हैं. अब वो एक बेटी की पेरेंट बन गए हैं. उन्हें सेरोगेसी के जरिए एक बेटी हुई. बेटी का नाम उन्होंने मालती मैरी चोपड़ा जोनस रखा है. प्रिंयका अक्सर सोशल मीडिया पर फैमिली मोमेंट्स शेयर करती रहती हैं. निक संग उनके रोमांटिक फोटोज और वीडियोज वायरल होचे हैं.
बता दें कि गोल्डन ग्लोब 2026 की बात करें तो प्रियंका इस में प्रेजेंटर हैं. गोल्डन ग्लोब्स ड्रामा और कॉमेडी/म्यूजिकल के लिए अलग-अलग अवॉर्ड देते हैं.
