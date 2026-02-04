'सबूत मेरे पास भी बहुत है', वड़ा पाव गर्ल की जिंदगी में आया तूफान, पति पर लगाया चीटिंग का आरोप
'बिग बॉस ओटीटी' फेम वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने हाल ही में अपने पति युगम गेरा पर चीटिंग का आरोप लगाया और वीडियो में सबूत भी दिखाए. अब उनके पति ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है.
चंद्रिका दीक्षित जिन्हें दिल्ली की गलियों में वड़ा पाव गर्ल के नाम से जाना जाता है, वो इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. चंद्रिका जब बिग बॉस ओटीटी 3 में नजर आई थीं, तब वो सिर्फ अपने पति युगम गेरा के नाम की ही माला जपती रहती थीं.
अब उन्होंने अपने पति पर चीटिंग का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर उन्होंने दुनिया के सामने अपना दुख जाहिर किया था. वीडियो में चंद्रिका अपने फोन में पति के संग किसी और लड़की की तस्वीरें और चैट दिखाती हुई नजर आई थीं. साथ ही वो काफी रो भी रही थीं.
युगम गेरा का चीटिंग पर आया रिएक्शन
चंद्रिका ने कहा था कि मैं परिवार, दुकान और बच्चे को संभालने में लगी हुई हूं और मेरा पति ये सब कर रहा है. अब उनके पति युगम गेरा ने इस मामले पर रिएक्शन देते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. बिग बॉस ओटीटी से चर्चा में आईं चंद्रिका दीक्षित उर्फ वड़ा पाव गर्ल और उनके पति युगम गेरा का विवाद अब चर्चा का विषय बन चुका है.
युगम गेरा ने वीडियो शेयर कर चंद्रिका के लगाए आरोपों को पूरी तरह से नकारा नहीं है. उन्होंने अपनी गलती मानी है. लेकिन ये भी कहा है कि इतनी बड़ी गलती नहीं है. इंस्टाग्राम पर युगम ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वो मास्क लगाए दिखाई दे रहे हैं.
वीडियो में वो कहते हैं,'तूने दिखाया न जो तूने दिखाना था..कोई बात नहीं गलती मेरी है और मैं उसे मानता हूं, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं है और जो तू बात कर रही है सबूतों की बात है, तो सबूत मेरे पास भी बहुत है. अगर मैं अपनी पर आ गया न तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं..लेकिन मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा.'
युगम ने आगे कहा,'जो तू ये दुकान खोलकर बैठी है ना आज..जो दुकान चला रहा है, ये सब मेरी बदौलत ही चला रही है.' सोशल मीडिया यूजर्स अब युगम को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. कुछ लोग दोनों के टूटते रिश्ते को लेकर परेशान हैं. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि ये वायरल होने का नया तरीका है.
