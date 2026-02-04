दीपिका कक्कड़ अपने पति शोएब इब्राहिम और सास-ससुर के संग राजस्थान ट्रिप पर गई हैं. इस ट्रिप पर उनके साथ उनका बेटा और स्टाफ के लोग भी हैं. शोएब और दीपिका ने हाल ही में एक व्लॉग शेयर किया है. इस व्लॉग में उन्होंने अपने वेकेशन की झलक दिखलाई है.

व्लॉग में दीपिका अपनी सासू मां के बारे में बात करती हुई नजर आईं. दीपिका की सासू मां को भी उन पर प्यार लूटाते हुए देखा गया. इस दौरान दोनों एक-दूसरे के लिए रो पड़ीं. दीपिका ने इस दौरान बताया कि उनकी सासू मां बेटे शोएब से कितना प्यार करती हैं.

वहीं, उनकी सासू मां ने बेटे-बहू की जोड़ी की खूब तारीफ की. उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसा प्यार कहीं नहीं देखा. दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की लव मैरिज हुई है. दोनों के धर्म अलग-अलग हैं, फिर भी बेशुमार प्यार है. शोएब संग शादी के लिए दीपिका ने इस्लाम अपनाया था.

दीपिका कक्कड़ ने की सास की तारीफ

व्लॉग में दीपिका ने इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे शोएब की मां ने अपने बेटे और उनके रिश्ते को कबूला और खूब प्यार दिया. दीपिका ने कहा,'शोएब, मां का प्यार तुम्हारे लिए इतना गहरा है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हैं. उनका दिल प्यार से भरा है और अपने बच्चे की खुशी के लिए उन्हें सब कुछ जायज लगता है. मेरे और मॉम के बीच जो दूरी कम करती थी, उस पर हम दोनों ने मिलकर काम किया.दोनों पक्षों की सहमति और आगे बढ़ने की तारीफ करनी चाहिए. उसके बाद हमने इस बारे में और नहीं सोचा. और भगवान की कृपा से, तब से ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है.'

इसके बाद व्लॉग में देखने को मिलता है कि शोएब और दीपिका मॉम के संग बैठकर चाय पी रहे होते हैं. तभी एक्ट्रेस की सासू मां अपने बेटे-बहू के बॉन्ड का तारीफ करती हैं और इमोशनल हो जाती हैं. वो कहती हैं,'मैं तो सबको बोलती हूं कि मैंने दीपिका-शोएब जैसी मोहब्बत कहीं नहीं देखी. ऐसा होना भी चाहिए मैं दिल से कह रही हूं. मुझे बहुत अच्छा लगता है.'

उसके बाद शोएब कहते हैं,'एक मर्द की जिंदगी में, एक मां और एक बीवी दो लोगों का बड़ा मुकाम होता है. जितनी मां के लिए है, उतनी बीवी के लिए भी है. और खुदा ने ही जितना हक, प्यार अम्मी को दिया है, बीवी को भी दिया है.' इसके बाद दीपिका और उनकी सासू मां दोनों इमोशनल हो गए.

